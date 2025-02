Eine neue Ära der Wärmedämmung oder nur ein Trend?

Die Dämmbranche ist immer auf der Suche nach innovativen Lösungen zur Steigerung der Energieeffizienz. Ein neues Material, das derzeit viel Aufmerksamkeit erregt, ist Insute 25-Pro von SumTeq. Vor kurzem wurde es in einem realen Projekt von VARM, einem Spezialisten für Einblasdämmung, getestet. Doch was verbirgt sich hinter diesem High-Tech-Material? Ist es tatsächlich die Revolution in der Dämmtechnik oder nur ein Hype?

Einblasdämmung mit Insute 25-Pro: Eine vielversprechende Lösung?

Insute 25-Pro zeichnet sich durch eine herausragende Wärmeleitfähigkeit aus – mit einem Wert von nur 0,026 W/mK verspricht es eine besonders effektive Dämmwirkung. Doch wie schlägt sich das Material in der Praxis? Besonders bei begrenztem Raum für die Dämmung, wie zum Beispiel in Gebäuden mit nur 2,5 cm Hohlraum, zeigt Insute 25-Pro seine Stärken. In Hamburg wurde das Material erfolgreich in einem solchen Fall getestet, während herkömmliche Dämmstoffe wie Glaswolle oder Steinwolle an ihre Grenzen stießen.

„Es war spannend, mit einem solch innovativen Material zu arbeiten“, sagt ein Mitarbeiter von VARM. „Die richtige Dosierung und Luftstärke zu finden, war eine Herausforderung. Aber nach einigen Anpassungen lief der Einblasprozess gut.“

Was macht Insute 25-Pro so besonders?

Neben seiner ausgezeichneten Wärmeleitfähigkeit bietet Insute 25-Pro auch weitere bemerkenswerte Eigenschaften: Es ist feuchtigkeitsregulierend, wasserabweisend, diffusionsoffen, schalldämmend sowie druckstabil – Eigenschaften, die den Wohnkomfort zusätzlich verbessern könnten. Zudem zeichnet sich das Material durch seine extrem feine Korngröße aus, die eine besonders effiziente Dämmung ermöglicht, selbst in engen Hohlräumen.

Doch bleibt die Frage offen, wie gut das Material seine Funktion langfristig beibehält. Wird es auch nach Jahren noch die gleiche Dämmwirkung bieten? Gerade bei älteren Gebäuden, die häufig extremen Temperaturschwankungen und Feuchtigkeitsbelastungen ausgesetzt sind, wird sich zeigen müssen, ob Insute 25-Pro den langfristigen Erwartungen gerecht wird.

Einfache Handhabung oder kostspieliger Aufwand?

Insute 25-Pro wird in Säcken geliefert und kann dank einer speziellen Maschine problemlos über einen Schlauch in die Fassade eingeblasen werden. „Die Handhabung gestaltete sich problemlos“, erklärt der VARM-Mitarbeiter. „Ein kleines Team von 2 bis 3 Personen reicht aus, um das Material einzubringen.“

Doch auch hier gibt es Herausforderungen: Zu viel Material kann den Einblasprozess stören, zu wenig Material verlängert den gesamten Vorgang.

Kosten und Wirtschaftlichkeit: Was bedeutet Insute 25-Pro für Hausbesitzer?

Ein wichtiger Punkt für viele Hausbesitzer ist der Preis. Insute 25-Pro ist zwar teurer als Glaswolle, bleibt jedoch deutlich günstiger als eine aufwändige Außendämmung. Für Hausbesitzer, die ihre Heizkosten senken möchten, ohne in eine kostspielige Fassadensanierung investieren zu müssen, könnte dies eine attraktive Lösung darstellen.

Fazit: Eine potenziell interessante Option

Das Projekt in Hamburg zeigt, dass Insute 25-Pro eine vielversprechende Lösung für die Einblasdämmung darstellt, besonders bei begrenztem Platz. Erste Erfahrungen sind positiv, jedoch ist das Material noch neu auf dem Markt, und seine langfristige Wirksamkeit muss sich noch zeigen. Ob das Material für ein Projekt genutzt werden soll, bleibt letztlich jedem Hausbesitzer selbst überlassen. Da die Wahl der Dämmung eine wichtige Entscheidung ist, macht es Sinn, sich gut zu informieren und auch neuen Materialien eine Chance zu geben.

VARM ist ein Unternehmen, das sich auf die Einblasdämmung von Gebäuden spezialisiert hat. Durch das Einblasen von Dämmmaterial in Hohlräume von Außenwänden und oberen Geschossdecken ermöglicht VARM eine effektive Verbesserung der Energieeffizienz von Bestandsgebäuden. Diese Methode kann Heizkosten um bis zu 50 % senken und trägt zur Reduzierung von CO-Emissionen bei.

Das Unternehmen ist in mehreren deutschen Bundesländern tätig, darunter Berlin, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein.

VARM legt großen Wert auf Qualität und Nachhaltigkeit und arbeitet eng mit führenden Materialherstellern zusammen, um umweltfreundliche Dämmstoffe zu verwenden.

