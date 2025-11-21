„Eine Mahlzeit macht den Unterschied“: Partnerschaft von Russell Hobbs und Action Against Hunger

Russell Hobbs und die humanitäre Hilfsorganisation Action Against Hunger starten zum Welternährungstag am 16. Oktober 2025 eine weltweite Partnerschaft

Russell Hobbs sagt der internationalen Hilfsorganisation Action Against Hunger für die kommenden drei Jahren mindestens 270.000 Britische Pfund (ca. 315.000 Euro) zu. Ziel der Partnerschaft ist es, weltweit lebensbedrohlichen Hunger und Mangelernährung zu bekämpfen. Gemeinsam wollen der Markenhersteller und die Hilfsorganisation mit der Kampagne „Eine Mahlzeit macht den Unterschied“ dazu einen wesentlichen Beitrag leisten.

Action Against Hunger wurde 1979 gegründet, ist in 56 Ländern tätig und hat im Jahr 2024 26,5 Millionen Menschen im Kampf gegen Hunger und Unterernährung unterstützt. Die Arbeit der Organisation kombiniert Notfallmaßnahmen an vorderster Front mit langfristigen Programmen zur Prävention und Behandlung von Unterernährung. Kinder und Erwachsene sollen überall Zugang zu nahrhaften Lebensmitteln, sauberem Wasser und der Möglichkeit haben, ein Leben in Würde zu führen.

Die Kampagne „Eine Mahlzeit macht den Unterschied“ wird als kreativer Rahmen für die Partnerschaft dienen, wobei alle Aktivitäten auf die gemeinsame Mission zurückgeführt werden: den Zugang zu Nahrungsmitteln weltweit sicherzustellen. Russell Hobbs und Action Against Hunger konzentrieren sich darauf, das Bewusstsein für den weltweiten Hunger in wichtigen Regionen wie Großbritannien, Deutschland, Spanien, Polen und Australien zu schärfen.

Hannah Selim, Head of Marketing DACH für die Russell Hobbs Deutschland GmbH

äußert sich wie folgt zu dieser Kooperation:

„Seit über 70 Jahren bietet Russell Hobbs mit seinen Produkten Unterstützung in der Küche. Wir wissen jedoch, dass für Millionen Familien auf der ganzen Welt selbst die Versorgung mit den einfachsten Mahlzeiten eine tägliche Herausforderung ist. Deshalb sind wir stolz auf die Zusammenarbeit mit Action Against Hunger. Gemeinsam wollen wir echte Veränderungen vorantreiben und Communities auf der ganzen Welt dabei helfen, die Fähigkeiten und Kenntnisse zu erwerben, um gesunde und kostengünstige Mahlzeiten zuzubereiten.“

Jean-Michel Grand, Geschäftsführer von Action Against Hunger, sagte: „Wir sind stolz darauf mit Russell Hobbs zusammenzuarbeiten, um die Bedeutung einer guten Ernährung und die dringende Notwendigkeit hervorzuheben, dass jede Familie Zugang zu den Lebensmitteln bekommt, die sie zum Leben braucht.

Angesichts zunehmender Konflikte und sinkender Hilfsbudgets sind mehr Kinder denn je von Hunger bedroht. Die durch die Partnerschaft mit Russell Hobbs zur Verfügung stehenden Gelder werden uns helfen, die am stärksten gefährdeten Menschen zu erreichen, und unseren Einfluss im Kampf gegen Unter- und Mangelernährung auszuweiten.“

Die Partnerschaft läuft bis April 2028. Geplant sind Aktivitäten in den Bereichen Bildung, Kreativität und gesellschaftliches Engagement, die alle das gemeinsame Ziel verfolgen: den Hunger zu bekämpfen und das Leben derjenigen, die es am dringendsten benötigen, durch Mahlzeiten zu verbessern.

Weitere Informationen über die Partnerschaft und die Unternehmensarbeit von Russell Hobbs finden Sie unter: https://de.russellhobbs.com/action-against-hunger

Weitere Informationen über die Wohltätigkeitsorganisation und ihre Mission finden Sie unter: www.actionagainsthunger.org.uk/

Seit 1952, als die Erfinder William Russell und Peter Hobbs den elektrischen Kaffeebereiter CP1 mit Warmhaltefunktion und nur drei Jahre später den elektrischen Wasserkocher K1 mit automatischer Abschaltung entwickelten, steht Russell Hobbs für Innovation und höchste Funktionalität im gesamten Haushaltsbereich. Die britische Marke zelebriert mit ihren benutzerfreundlichen Elektrogeräten die schönen Seiten des Alltags und sorgt für unvergessliche Momente im Zuhause von Millionen Menschen. In mehr als einem halben Jahrhundert erweiterte Russell Hobbs sein Portfolio, das heute von Frühstücksserien über multifunktionale Geräte für die Speisenzubereitung und das elektrische Kochen bis hin zu hochwertigen Bügelgeräten reicht und dabei höchste Maßstäbe in Qualität, Bedienkomfort und Design setzt. Russell Hobbs wurde 2022 von TESTBild als Top Küchenmarke in der Kategorie „Fritteusen“ ausgezeichnet und ist Teil der weltweit agierenden Spectrum Brands Unternehmensgruppe. Weitere Informationen unter www.russellhobbs.de

Firmenkontakt

Russell Hobbs Deutschland GmbH

Lea Radotic

Am Unisys-Park 1

65843 Sulzbach

0171 9677804



https://de.russellhobbs.com/

Pressekontakt

becker döring communication

Jennifer Seidel

Löwenstraße 4

63067 Offenbach

069 4305214-15



http://www.beckerdoering.com

Bildquelle: Russell Hobbs