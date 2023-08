Eine magische Atmosphäre auf den Partys

Eissterne

Planen Sie eine Party oder suchen Sie nach einer einzigartigen Möglichkeit, Silvester zu feiern? Dann sind Sie hier genau richtig: 12x Sprühkerzen – Eisbrunnen für Partys und Silvester – Jugendfeuerwerk Cat. F1. Diese Sprühkerzen sind die perfekte Ergänzung für jede Feier und verleihen der Atmosphäre einen Hauch von Aufregung und Glanz.

Diese Sprühkerzen sind so konzipiert, dass sie ein atemberaubendes visuelles Schauspiel erzeugen, indem sie Funken und Flammen in die Luft schießen. Mit 12 Kerzen in jeder Packung haben Sie genug, um einen faszinierenden Effekt zu erzeugen, der Ihre Gäste in Erstaunen versetzen wird.

Eine der besten Eigenschaften dieser Sprühkerzen ist ihre einfache Handhabung. Zünden Sie die Kerze einfach an, und sie beginnt sofort, Funken und Flammen in die Luft zu sprühen. Die Kerze selbst ist so konzipiert, dass sie in der Hand gehalten werden kann, wodurch sich der Sprühnebel leicht kontrollieren und steuern lässt. Ganz gleich, ob Sie einen Tafelaufsatz kreieren oder die Tanzfläche aufregender gestalten möchten, diese Sprühkerzen sind die perfekte Wahl.

Diese Sprühkerzen sind nicht nur visuell atemberaubend, sondern auch sicher in der Anwendung. Sie sind klassifiziert als Jugendfeuerwerk der Kat. F1 eingestuft, d. h. sie sind für Personen ab 12 Jahren geeignet. Das macht sie zu einer großartigen Option für Partys und Zusammenkünfte mit Freunden und Familie jeden Alters.

Diese Sprühkerzen sind nicht nur auf Silvesterfeiern beschränkt. Sie können für jeden besonderen Anlass oder jede Veranstaltung verwendet werden, bei der Sie für Glanz und Aufregung sorgen wollen. Von Geburtstagen über Hochzeiten bis hin zu Jubiläumsfeiern – diese Sprühkerzen schaffen eine magische Atmosphäre, die bei Ihren Gästen einen bleibenden Eindruck hinterlassen wird.

Wenn Sie also auf der Suche nach einer einzigartigen Möglichkeit sind, zu feiern und ein unvergessliches Erlebnis zu schaffen, sind Sie mit den 12x Sprühkerzen – Eisbrunnen für Partys und Silvester – Jugendfeuerwerk Cat. F1. Mit ihrem atemberaubenden Erscheinungsbild und ihrer einfachen Handhabung sind diese Sprühkerzen mit Sicherheit ein Hit auf jeder Veranstaltung. Lassen Sie sich die Gelegenheit nicht entgehen, Ihre nächste Feier mit Glanz und Spannung zu bereichern.

Produktmerkmale:

– Eisbrunnen-Effekt: Die Sprühkerzen erzeugen einen faszinierenden Eisbrunnen-Effekt, der jeder Party oder Veranstaltung einen Hauch von Magie verleiht.

– Jugendfeuerwerkskategorie F1: Diese Sprühkerzen gehören zur Jugendfeuerwerkskategorie F1 und gewährleisten eine sichere und kontrollierte Verwendung für alle Altersgruppen.

– Einfache Anwendung: Zünden Sie die Sprühkerzen einfach an und beobachten Sie, wie sie Funken sprühen und ein atemberaubendes visuelles Schauspiel erzeugen.

– Lange Brenndauer: Jede Sprühkerze hat eine Brenndauer von ca. 30 Sekunden, was für ein langes und angenehmes Erlebnis sorgt.

– Vielseitiger Einsatz: Diese Sprühkerzen können sowohl drinnen als auch draußen verwendet werden und eignen sich daher für alle Arten von Feiern, einschließlich Geburtstagen, Hochzeiten und Silvesterpartys.

– Sicher und zuverlässig: Die Sprühkerzen werden nach den höchsten Sicherheitsstandards hergestellt und sorgen so für ein sorgenfreies Vergnügen.

– Aufsehenerregendes Design: Mit ihren leuchtenden Farben und fesselnden Funken werden diese Sprühkerzen zum Highlight jeder Veranstaltung.

– Praktische Packung: In dieser Packung sind 12 Sprühkerzen enthalten, damit Sie bei Ihrer nächsten Party genügend davon haben, um eine schillernde Inszenierung zu schaffen.

12x Eissterne – Sprühkerzen – Fontänen Eisfontäne Partys & Feuerwerk Silvester Kat. F1 für Jugendlichen & Kinder Jugendfeuerwerk 2023 —>> JETZT KAUFEN

Schaffen Sie eine atemberaubende und magische Atmosphäre auf Ihren Partys und besonderen Veranstaltungen mit den 12x Sprühkerzen – Eisbrunnen. Diese Feuerwerkskerzen sind perfekt für Geburtstage, Hochzeiten und vor allem für Silvester. Mit einer Brenndauer von ca. 30 Sekunden bringen sie einen Hauch von Aufregung und Freude in Ihre Festlichkeiten.

Machen Sie Ihre Feierlichkeiten mit den 12x Sprühkerzen – Eisbrunnen für Partys und Silvester wirklich unvergesslich. Erhellen Sie die Nacht und verleihen Sie Ihren besonderen Anlässen einen Hauch von Magie!

Mit unserer Liebe zum Detail und unseren hohen Ansprüchen an uns selbst,können wir Ihnen jeden Tag aufs Neue genau das bieten, was Sie verdienen – beste Produktqualität zu fairen Preisen, in Verbindung mit unserem exzellenten Kundenservice

Firmenkontakt

TK Gruppe GmbH

T K

Haupstraße 129

69207 Sandhausen

062249233590



https://www.tk-gruppe.com/

Pressekontakt

info@tk-gruppe.com

T K

Haupstraße 129

69207 Sanhausen

062249233590



https://www.tk-gruppe.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.