Eine Küche beginnt nicht mit Möbeln – sondern mit Fragen

Warum gute Küchenplanung vor allem eines braucht: Zeit

Eine Küche ist kein Raum, den man nebenbei plant. Sie ist der Ort, an dem morgens der erste Kaffee entsteht, an dem gekocht, gesprochen, gelacht und gelebt wird. Oft über viele Jahre hinweg. Und genau deshalb entscheidet nicht allein das Design darüber, ob eine Küche wirklich funktioniert – sondern wie gut sie zum Menschen passt, der sie täglich nutzt.

Für Möbelmacher Matern beginnt Küchenplanung deshalb nicht mit Fronten oder Farben, sondern mit Gesprächen. Mit Zuhören. Mit Verständnis für Gewohnheiten, Abläufe und Persönlichkeiten.

„Wir nehmen uns bewusst Zeit für die Planung“, sagt Inhaber Christian Matern. „Denn eine gute Küche entsteht nicht aus einem Katalog – sondern aus dem Alltag der Menschen, die darin leben.“

Deshalb geht es im ersten Gespräch oft um Fragen, die auf den ersten Blick ungewöhnlich wirken.

Wer steht hauptsächlich in der Küche?

Ist diese Person Rechts- oder Linkshänder?

Wird viel gekocht oder eher gebacken?

Welche Körpergrößen haben die Erwachsenen im Haushalt?

Was zunächst wie ein Detail erscheint, verändert später die gesamte Nutzung. Arbeitshöhen, Laufwege, die Anordnung von Geräten oder die Position von Stauraum – all das wird präzise auf die Menschen abgestimmt, die die Küche täglich verwenden.

Ebenso wichtig ist der Blick zurück.

Was war in bisherigen Küchen ein absolutes Must-have?

Welche Lösungen haben gestört?

Welche Abläufe waren unpraktisch?

„Die besten Informationen bekommen wir oft aus den Erfahrungen der Kunden selbst“, so Matern. „Dadurch verstehen wir nicht nur, wie eine Küche aussehen soll – sondern wie sie sich anfühlen muss.“

Aus diesen Gesprächen entsteht Schritt für Schritt ein individuelles Konzept. Keine Standardplanung, sondern eine Küche, die sich an den Raum und an das Leben ihrer Nutzer anpasst. Materialien, Licht, Stauraum, Arbeitsbereiche – alles wird als Ganzes gedacht.

Damit Kunden früh ein echtes Gefühl für ihre zukünftige Küche bekommen, setzt Möbelmacher Matern auf detaillierte 3D-Visualisierungen. Räume werden nicht nur gezeichnet, sondern erlebbar gemacht. Perspektiven zeigen Blickachsen, Lichtstimmungen und Proportionen.

Besonders wichtig ist dabei die räumliche Wirkung. Deshalb wird gemeinsam virtuell durch die Planung „geflogen“. Mit Kamerafahrten durch die Küche lassen sich verschiedene Standpunkte erleben – fast so, als würde man bereits darin stehen.

Wie wirkt die Insel beim Betreten des Raums?

Wie öffnen sich Sichtachsen zum Wohnbereich?

Fühlt sich der Abstand zwischen den Arbeitsflächen angenehm an?

„Wir möchten, dass unsere Kunden ihre Küche schon vor dem ersten gefertigten Teil spüren können“, sagt Matern. „Denn Vorfreude ist ein wichtiger Teil des gesamten Projekts.“

Genau darin liegt vielleicht der größte Unterschied einer sorgfältigen Planung:

Dass die Begeisterung nicht erst entsteht, wenn die Küche eingebaut wird –

sondern schon lange vorher.

Wenn aus Gedanken Räume werden.

Und aus Vorstellungen ein Ort, auf den man sich jeden Tag freut.

Individuelle Möbel

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Möbelmacher Matern realisiert für Sie lösungsorientierte Ideen und Vorhaben aus Holz, Metall, Verbundmaterialien (HI-MACS©) und vieles mehr.

Wir entwickeln für Sie mit unserem handwerklichen Können individuelle Konzepte für den privaten, gewerblichen und öffentlichen Bereich. Dabei legen wir höchsten Wert auf die ausführliche Beratung, eine exakte Planung und professionelle Ausführung.

Mit der Hand gefertigte Möbel begleiten Sie ein Leben lang. Ideal, wenn sich dann noch gutes Design und höchste Funktionalität dazugesellt. Es ist uns wichtig, die richtige Balance zu finden, damit Schönheit, Funktion und Langlebigkeit so zur Geltung kommen, wie es ein handwerklich gefertigtes Möbelstück verdient.

Kontakt

Möbelmacher Matern

Christian Matern

Weingarts 363

91358 Kunreuth

09199-9293700



https://www.moebelmacher-matern.de/

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