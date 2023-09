„Eine Herzensangelegenheit“ – Mit LINDA Gebärden lernen

LINDA Apotheken starten gemeinsame Aktion mit talking hands

Es gibt Themen, über die wird nicht viel gesprochen. Behinderung ist sicher eines davon. Dabei betrifft das Millionen Menschen in Deutschland. Etwa 80.000 Menschen sind beispielsweise gehörlos, davon auch viele Kinder. Doch das bedeutet keineswegs, dass sie nicht am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Denn es gibt durchaus eine Art der Kommunikation, die sie nutzen: Gebärdensprache.

Etwa 200.000 Menschen in Deutschland beherrschen sie. Auch für Kinder ist Gebärdensprache ein wichtiges Mittel, um sich auszudrücken und die Hemmung vor Kommunikation zu verlieren. Da ist es wichtig, bereits im frühen Alter damit anzufangen, Gebärden zu lernen sowie für das Thema sensibilisiert zu werden.

Das junge Unternehmen talking hands hat sich dieser Aufgabe angenommen. Bereits in der bekannten VOX-Show „Die Höhle der Löwen“ stellten die beiden Gründerinnen Maria Möller und Laura Mohn ihre Idee vor: kleine, kindgerechte Daumenkinos, die jeweils einen Ausdruck, Satz oder Begriff als Gebärde zeigen. Die Investor:innen der TV-Show waren von der Idee beeindruckt und kauften jeweils mehrere tausend Daumenkinos ein, um sie an Kitas zu verschenken. talking hands arbeitet gemeinsam mit Andreas Costrau, Muttersprachler und Dozent für Gebärdensprache.

> LINDA Apotheken unterstützen talking hands mit großer Aktion

Auch LINDA Apotheken sind von den talking hands-Daumenkinos überzeugt und unterstützen das Unternehmen, um für das Thema rund um Gebärdensprache zu sensibilisieren. Vor diesem Hintergrund starten deutschlandweit alle teilnehmenden LINDA Apotheken eine gemeinsame Aktion mit talking hands.

Vom 14. September bis zum 31. Oktober 2023 können Kundinnen und Kunden mithilfe eines Coupons eines von acht verschiedenen Daumenkinos kostenlos in ihrer LINDA Apotheke abholen*. Die Coupons sind entweder im LINDA SPEZIAL Beihefter der Apotheken Umschau oder auf linda.de unter der Rubrik „LINDA. HILFT.“ zu finden. Die nächste LINDA Apotheke in der Nähe zum Einlösen des Coupons wird ebenfalls auf linda.de oder in der LINDA App im Apothekenfinder angezeigt.

„Die Zusammenarbeit mit talking hands ist uns eine Herzensangelegenheit“, betont Dr. Benjamin Lieske, Inhaber einer LINDA Apotheke in Castrop-Rauxel. „Mit unserer Aktion, also der Vergabe der bunten Daumenkinos, können wir unsere Kundinnen und Kunden auf das wichtige Thema aufmerksam machen und tragen so unseren kleinen Teil dazu bei, dass sich Kinder und auch Erwachsene an Gebärdensprache herantrauen.“

*In allen teilnehmenden LINDA Apotheken, solange der Vorrat reicht.

Das Prinzip ist einfach: Selbstständige Apotheker:innen haben sich in einer Kooperationsgemeinschaft unter der Dachmarke LINDA Apotheken zusammengeschlossen, um gemeinsam stark am Markt zu agieren. LINDA ist die deutschlandweit bekannteste Premium-Apothekendachmarke und Marktführerin in ihrem Segment. Das HANDELSBLATT vergab im Ranking Deutschlands Beste Händler 2022 in der Kategorie Apothekenkooperationen den 1. Platz an die LINDA Apotheken. Kundinnen und Kunden schätzen die herausragende Qualität und Top-Beratung der LINDA Apotheken. Auch für die Zukunft ist die Kooperation perfekt aufgestellt. Das beweist beispielsweise die breit aufgestellte digitale Ausrichtung durch unter anderem eine kund:innennah aufgestellte App. Insgesamt wurden LINDA Apotheken im Jahr 2023 als „Deutschlands beste Apotheken“ ausgezeichnet. Eigentümerin der Dachmarke LINDA Apotheken ist die LINDA AG, die sich dafür einsetzt, dass sich die selbstständigen inhaber:innengeführten Apotheken zukunftsorientiert positionieren und ihre Eigenständigkeit und Unabhängigkeit bewahren. Sitz der LINDA AG ist Köln.

Kontakt

LINDA AG

Carolina Bosch

Emil-Hoffmann-Str. 1a

50996 Köln

02236848780

022368487853



http://www.linda.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.