Eine App für Smart Ring, BodyTag und zukünftige Wearables: Bei der neuen Gesundheitsplattform „Blaupunkt Health“ steht der Datenschutz im Vordergrund

Blaupunkt Health by skyteam smart solutions GmbH stellt mit der neuen Blaupunkt Health App die nächste Generation seiner digitalen Gesundheitsplattform vor. Die neue Anwendung ersetzt die bisherigen Einzel-Apps und bildet künftig die zentrale Plattform für alle Gesundheitsprodukte des Unternehmens. Den Anfang machen der Blaupunkt Smart Ring sowie BodyTag®, die beide vollständig über die neue App verwaltet werden. Gleichzeitig schafft Blaupunkt Health die technische Grundlage für weitere intelligente Gesundheitsprodukte, die künftig nahtlos in das gemeinsame Ökosystem integriert werden.

Datenschutz als Grundprinzip

Ein zentrales Merkmal der Blaupunkt Health App bleibt der Datenschutz. Gesundheitsdaten werden standardmäßig lokal auf dem Smartphone gespeichert. Eine verpflichtende Registrierung oder Cloud-Speicherung ist für die Nutzung nicht erforderlich. Die Kontrolle über die persönlichen Gesundheitsdaten verbleibt jederzeit beim Nutzer.

Eine Plattform für alle Gesundheitsprodukte

Die neu entwickelte Blaupunkt Health App bietet eine moderne Benutzeroberfläche sowie eine deutlich vereinfachte Bedienung. Nutzer können ihre Gesundheitsdaten übersichtlich in einer einzigen Anwendung erfassen und auswerten. Je nach verwendetem Produkt stehen unter anderem folgende Funktionen bereit: Herzfrequenz, Herzfrequenzvariabilität (HRV), Blutsauerstoff (SpO₂), Hauttemperatur, Schlaf- und Stressanalyse sowie Aktivitäts- und Bewegungsdaten. Individuell konfigurierbare Gesundheitsalarme stehen zur Verfügung. Über regelmäßige Updates wird die Plattform um neue Funktionen ergänzt.

Die Basis für ein wachsendes Gesundheitsökosystem

Mit der Einführung der Blaupunkt Health App verfolgt das Unternehmen eine langfristige Strategie: Statt einzelner Anwendungen entsteht eine zentrale Plattform, über die alle aktuellen und zukünftigen Gesundheitsprodukte miteinander verbunden werden. Der Blaupunkt Smart Ring ermöglicht die tägliche Analyse wichtiger Gesundheits- und Aktivitätsdaten. BodyTag® erweitert das Portfolio um einen intelligenten Gesundheitstracker mit Alarmfunktion zur Überwachung wichtiger Vitalparameter. Weitere innovative Produkte befinden sich bereits in der Entwicklung.

„Mit der neuen Blaupunkt Health App schaffen wir die Grundlage für ein vernetztes Gesundheitsökosystem. Unser Ziel ist es, innovative Wearables auf einer gemeinsamen Plattform zusammenzuführen und unseren Kunden eine einfache Bedienung, kontinuierliche Weiterentwicklung und höchste Datensouveränität zu bieten“, sagt Rainer Merz, CEO, Blaupunkt Health by skyteam smart solutions GmbH.

Über Blaupunkt Health by skyteam smart solutions GmbH

Das deutsche Unternehmen entwickelt innovative Wearables und digitale Gesundheitslösungen für Verbraucher. Zum Portfolio gehören unter anderem der Blaupunkt Smart Ring sowie BodyTag®, ein intelligenter Gesundheitstracker mit Alarmfunktion. Mit der neuen Blaupunkt Health App entsteht eine gemeinsame Plattform für aktuelle und zukünftige Gesundheitsprodukte – mit besonderem Fokus auf Benutzerfreundlichkeit, Innovation und Datenschutz.

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