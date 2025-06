Einbruchschutz smart gemacht: Unbeschwert in den Urlaub fahren

Sicherheit und Fernüberwachung mit Home Pilot

Die schönste Zeit des Jahres steht bevor, und viele möchten einfach nur eines: schnell in den Urlaub. Egal, ob es sich um einen mehrwöchigen Trip oder einen Tagesausflug handelt – sobald das Zuhause verlassen wird, haben Einbrecher leichtes Spiel. Damit Hausbewohner während ihrer Abwesenheit ein sicheres Gefühl haben, bietet der Experte für perfektes Raumklima und smartes Wohnen Home Pilot funkbasierte Lösungen zum Selbsteinbau an: Smarte Sensoren, intelligente Geräte und voreingestellte Routinen erlauben sorgenfreies Reisen.

Jemand zuhause? Ja – dank Anwesenheitssimulation

Wer bei Sicherheitstechnik nur an Alarmanlagen denkt, sollte die vielseitigen Möglichkeiten von Home Pilot kennenlernen. Die Anwesenheitssimulation ist eine effektive Methode, um Einbrecher abzuschrecken. Mit dem Home Pilot Funksystem entstehen zufällige Abläufe, die den Eindruck vermitteln, dass sich jemand im Haus befindet. Beispielsweise öffnen und schließen sich Rollläden automatisch zu wechselnden Zeiten, und das Licht wird in verschiedenen Räumen bei Dunkelheit ein- und ausgeschaltet. Dies schafft eine belebte Atmosphäre und hält Kriminelle fern. Die Einrichtung dieser Funktionen ist unkompliziert. Folgende Produkte unterstützen dabei:

-Smarte Zwischenstecker oder Funk-Aktoren: machen elektrische Geräte smart.

-Tür- und Fensterkontakte: überwachen Fenster und Türen.

-Bewegungsmelder: erkennen Bewegungen in Echtzeit.

-Elektrische Gurtwickler: steuern Rollläden zu festgelegten Zeiten.

-Gateway Premium: zentraler Steuerungspunkt für alle smarten Geräte per App.

Sicheres und energieeffizientes Heim: Dank smarter Fensterüberwachung

Der smarte Tür- und Fensterkontakt von Home Pilot ist ein kleiner, unauffälliger Sensor, der effektiven Einbruchschutz bietet. Er lässt sich mit Klebestreifen an Fenster- und Türrahmen anbringen und wird über die Home Pilot App mit dem Smart-Home-System verbunden. So kann man von unterwegs prüfen, ob alle Fenster geschlossen sind. Außerdem werden Hausbewohner per App benachrichtigt, wenn ein Fenster oder eine Tür geöffnet wird, obwohl niemand zu Hause ist. Bei einem Einbruchsversuch kann der Sensor zusätzlich smarte Lichtquellen als Warnsignal einschalten.

Der smarte Sonnensensor von Home Pilot ergänzt den Schutz: Er sorgt im Sommer nicht nur für ein angenehmes Raumklima, sondern erkennt auch Erschütterungen am Fenster und sendet eine Push-Nachricht auf das Smartphone der Bewohner. So bleibt das Zuhause sicher und energieeffizient, während die Bewohner stets informiert sind.

Mit Home Pilot wird das Wohnen nicht nur komfortabler, sondern auch sicherer – für ein beruhigendes Gefühl in jeder Situation.

Weitere Infos unter: de.homepilot-smarthome.com

Über Home Pilot:

Home Pilot steht für steht für Profi-Qualität im Bereich Smart Home. Die Macher von Home Pilot sind ausgewiesene Smart-Home-Profis aus dem Hause Delta Dore Rademacher und besitzen jahrzehntelange Erfahrung in der Hausautomation. Mitte 2021 bündelten Rademacher und der französische Hersteller Delta Dore – selbst seit vielen Jahren einer der großen Player auf dem Smart-Home-Markt – ihre Kräfte, um einer der führenden Anbieter von Smart Home-Lösungen in Europa zu werden. Dabei entstand die neue Endkonsumenten-Marke Home Pilot. Die rund 70 Komponenten im breiten Sortiment werden nahezu alle in Deutschland und Frankreich produziert. Die Distribution erfolgt online über den Home Pilot Webshop und ausgewählte Onlinehändler.

