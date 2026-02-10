Einbruch, Brand, Wasserschaden: Warum viele Hausrat-Schäden an fehlenden Nachweisen scheitern

Neue Web-App „Hausratgenie“ hilft, Hausrat beweissicher zu dokumentieren – bevor es zu spät ist.

Ein Einbruch, ein Wohnungsbrand oder ein Leitungswasserschaden kommt selten angekündigt – die Folgen sind für Betroffene jedoch oft gravierend. Besonders schwierig wird es, wenn im Schadenfall plötzlich klar wird: Viele Gegenstände lassen sich nicht mehr eindeutig nachweisen. Fotos fehlen, Kaufbelege sind unauffindbar oder wichtige Details wie Modellbezeichnung und Anschaffungswert sind nicht dokumentiert.

Dabei ist die Situation alltäglich: In den meisten Haushalten befinden sich Möbel, Elektronik, Schmuck, Kleidung und persönliche Gegenstände im Gesamtwert von mehreren zehntausend Euro. Im Ernstfall reicht jedoch ein pauschaler Hinweis („da stand ein Fernseher“) nicht aus – Versicherer benötigen nachvollziehbare Angaben und Unterlagen, damit ein Schaden schnell und korrekt reguliert werden kann. Genau hier setzt die neue Web-App Hausratgenie an. Ziel ist es, den Hausrat schadenfall-sicher zu dokumentieren – nicht als klassische Inventar-Liste, sondern als digitale Beweissicherung. Nutzer können ihre Gegenstände fotografieren und anschließend in Ruhe die wichtigsten Angaben ergänzen. So entsteht ein strukturiertes Hausinventar, das im Schadenfall sofort griffbereit ist.

„Viele Menschen merken erst nach einem Schaden, wie schwer es ist, den eigenen Hausrat sauber zu belegen“, sagt Rene Corten, Founder von Hausratgenie. „Wir wollten eine Lösung bauen, die genau diesen Stress verhindert: einfache Erfassung im Alltag – und im Ernstfall alles mit wenigen Klicks verfügbar.“ Hausratgenie ist browserbasiert, auf Smartphone, Tablet und PC nutzbar und richtet sich an alle, die sich auf Schadensituationen wie Einbruch oder Brand proaktiv vorbereiten möchten. Im Fokus steht dabei nicht die Menge der erfassten Daten, sondern die Relevanz für einen späteren Versicherungsnachweis.

Weitere Informationen: Hausratgenie – Dein Hausrat. Sicher dokumentiert.

Hausratgenie hilft Privathaushalten, ihren Hausrat sicher zu dokumentieren – mit Fotos, Belegen und strukturierten Angaben. Damit sind alle Nachweise im Schadenfall schnell verfügbar. Dein Hausrat. Sicher dokumentiert.

Kontakt

Hausratgenie

René Corten

Bavinganstraße 21

50321 Brühl

015121118500

–



http://hausratgenie.de

Bildquelle: hausratgenie.de