Ein Weg zur gesunden Ernährung – Rohvolution® in Speyer

Am 30.09. und 01.10.2023 lädt die Vitalkostmesse Rohvolution® zum 15. Mal in die Stadthalle Speyer ein.

Gesunde Ernährung für die ganze Familie – Rohvolution® in Speyer

Rückkehr in die Heimatstadt: Die große Vitalkost-Erlebniswelt für zwei Tage in Speyer

Gera/Speyer. Die Vitalkostmesse Rohvolution® kehrt in Ihre ursprüngliche Heimatstadt zurück und lädt alle Interessierten zum bereits 15. Mal in die schöne Domstadt am Rhein ein. Unter den Besuchern werden wieder viele Kinder und Jugendliche erwartet, denn gerade bei der jungen Generation zeigte sich, dass der Trend hin zum bewussteren Umgang mit hochwertigen Lebensmitteln wie die der Rohkostbranche, weiter stark zunimmt.

Die Leitmesse der Rohkost-Branche in Europa ist inzwischen beliebter Treffpunkt und Informationsplattform von vielen interessierten Menschen aus ganz Europa. Über 40 Aussteller zeigen auf dieser komplett belegten „Schau der gesunden Ernährung“ in der „guten Stube“ Speyers eine Vielfalt der veganen Vitalkost, die europaweit einmalig ist. Besonders angesprochen werden mit dem Leitgedanken der Messe „Gesunde Ernährung für die ganze Familie“ Menschen, die im Beruf stehen, Familien, aktive Senioren aber auch alle diejenigen, die sich einen Beitrag zur Verbesserung ihrer persönlichen Ernährung mit der Rohkost leisten möchten.

An den Aussteller-Ständen gibt es das gesamte Spektrum – von den frisch zubereiteten Gourmetgerichten, über Exotische Früchte, unterschiedlichste Getränke und Lebensmittel – der veganen Rohkost zu probieren, naschen, schmecken und zu kaufen, sodass an den beiden Tagen ausgiebig die Art der Ernährung genossen werden kann. Dabei werden die Aussteller mit Sympathie und Freude und großen Sachkenntnis über die unterschiedlichsten Ernährungsvarianten der Rohkost fachkundige Auskunft geben.

Die Besucher haben auch die Möglichkeit sich in den über 40 Vorträgen umfangreiche Informationen und Wissen über gesunde Ernährung und deren Zusammenhang mit der Wirkung im eigenen Körper zu informieren. So gibt es zum Beispiel die Möglichkeiten zu erfahren, was die eigenen Haare alles über einen aussagen können, in welchem Verhältnis allergische Erkrankungen zur Ernährung stehen oder was die Vor- und Nachteile der heute angebotenen Wasserauf- und nachbereitungssysteme sind. Da in diesem Jahr besonders bekannte Gesichter der Szene wie Dr. med. habil. Dr. rer. Nat. Karl J. Probst, Dr. Urs Hochstrasser, Dr. John Switzer und Starkoch Boris Lauser vertreten sind, werden in diesem Jahr besonders große Vortragsräume aufgebaut, um den vielen interessierten Besuchern Platz zu bieten.

Ein besonderes Augenmerk wird in diesem Jahr außerhalb der theoretischen Wissensvermittlung auf die Zubereitung von Lebensmitteln und praktische Vorführungen gerichtet. Dies passiert an der eigens dafür aufgebauten Workshop-Bühne, die direkt im Eingangsbereich der Stadthalle frei für alle Besucherinnen und Besucher der Messe zugänglich ist. Hier können sie lernen und live mit ansehen, wie man leicht vegane Käsealternativen selbst herstellen kann, welche Smoothie-Kombinationen die sinnvollsten sind, wie junge Kokosnüsse den besten Joghurt ergeben und vieles mehr. Insbesondere Influencern und Content Creatorn aus der Szene wie zum Beispiel Julia Rawsome und Maria von Morerawfood wird auf der Bühne der Platz gegeben, um mit ihren Followern zu sprechen und ihnen ihre Tipps und Tricks rund um eine gesunde, vegane Ernährung zu verraten.

Erstmals 2008 organisiert, findet die Messe jedes Jahr statt. 2023 fand sie bereits in München und Berlin statt und wird im November erstmalig in Münster ausgerichtet. Die Idee der Messe ist, allen Menschen, die an einer gesunden rohköstlichen Ernährung interessiert sind, einen informativen Überblick zu verschaffen, um einen Weg zur gesunden Ernährung und schließlich zur Gesundheit zu finden.

Die Messe findet am 30.09. und 01.10.2023, jeweils von 10 bis 18 Uhr in der Stadthalle Speyer statt.

Weiter Informationen unter: www.rohvolution.de oder per E-Mail: messe@rohvolution.de

