Ein Weg durch Geschichte und Landschaft in Saudi Arabien

Saudi-Arabien hat mit „Ala Khutah“ eine immersive Route entlang der Hidschra eröffnet

Zwischen Mekka und Medina ist ein Projekt entstanden, das religiöses Erbe, Landschaft und moderne Vermittlung miteinander verbindet. Mit „Ala Khutah“ – „Auf seinen Spuren“ – hat Saudi-Arabien eine neue Erlebnisroute eröffnet, die Besucher entlang des historischen Hidschra-Wegs führt. Erweiterungen und zusätzliche Stationen sind bereits geplant und sollen das Projekt in den kommenden Jahren weiter ausbauen.

Die Hidschra – die Auswanderung des Propheten Muhammad von Mekka nach Medina – markiert den Beginn des islamischen Kalenders und gehört zu den prägendsten Ereignissen der islamischen Geschichte. „Ala Khutah“ überträgt diese historische Reise in eine moderne Form des Kulturtourismus, die spirituelle Bedeutung, historische Vermittlung und landschaftliche Erfahrung miteinander verbindet.

Geschichte als Reiseerlebnis

Der Ausgangspunkt der Route liegt am Ghar Thawr, jener Höhle südlich von Mekka, in der der Prophet Muhammad und sein Gefährte Abu Bakr mehrere Tage Zuflucht fanden. Von dort führt die Route über mehrere historische Stationen wie Asfal Usfan, den Ort des Ereignisses um Suraqah, weiter nach Al-Juhfah, Wadi Liqf und Wadi Al-Qahah, bis schließlich Medina erreicht wird.

Bereits in der ersten Ausbaustufe umfasst das Projekt zahlreiche historisch dokumentierte Orte: 16 Gebetsplätze, 12 Gebirgspässe, 45 historische Ereignisse sowie sieben traditionelle Übernachtungsstationen entlang der Route. Ergänzend werden 78 Koranverse im Kontext der Hidschra erläutert und in die Vermittlung integriert.

Besucher können die Strecke auf unterschiedliche Weise erleben – zu Fuß, auf dem Kamel, im Geländewagen oder komfortabel im Bus. Guides, digitale Medien und kuratierte Stationen entlang der Route sorgen dafür, dass historische Zusammenhänge verständlich und lebendig vermittelt werden.

Tradition trifft moderne Vermittlung

„Ala Khutah“ verbindet authentische Landschaft mit moderner Inszenierung. Multimediale Installationen, Storytelling-Formate und geführte Wanderungen machen die historischen Ereignisse nachvollziehbar. Ergänzt wird das Angebot durch kulturelle Aktivitäten wie Reiten, Bogenschießen, Sternenbeobachtung in der Wüste sowie traditionelle Märkte entlang der Route.

Auch die Infrastruktur ist bewusst vielfältig gestaltet. Übernachtungsmöglichkeiten reichen von einfachen Gemeinschaftsunterkünften bis hin zu komfortablen Lodges und Suiten. Gastronomische Angebote und lokale Händler entlang der Route stärken zudem die regionale Wirtschaft.

Internationale Organisation der Reisen

Die Reiseprogramme entlang der Route werden von internationalen Reiseveranstaltern organisiert, die mit lokalen Destination-Management-Unternehmen zusammenarbeiten. Diese übernehmen die Logistik, die Guides, die Unterkünfte sowie die operative Umsetzung vor Ort.

Onedar ist eine Destination Management Company mit Sitz in Jeddah, die sich auf Kultur- und Rundreisen ebenso wie auf Incentive-Programme spezialisiert hat. Neben speziell konzipierten Reisen entlang der Ala Khutah-Route integriert das Unternehmen ausgewählte Stationen dieser historischen Strecke auch in umfassendere Rundreiseprogramme durch Saudi-Arabien. So wird die Geschichte der Hidschra nicht nur entlang der gesamten Route erlebbar, sondern auch als Teil kulturell geprägter Reisen durch das Land.

Ein Projekt mit Zukunft

„Ala Khutah“ ist Teil einer größeren Entwicklung, mit der Saudi-Arabien sein kulturelles Erbe für Besucher stärker zugänglich macht. Historische Orte werden restauriert, neue Vermittlungsformate entstehen und traditionelle Routen werden wieder erschlossen.

Die Hidschra-Route nimmt dabei eine besondere Stellung ein. Sie führt durch Landschaften, die über Jahrhunderte hinweg nahezu unverändert geblieben sind – Täler, Gebirgspfade und Wüstenwege, die bereits in der Frühzeit des Islams genutzt wurden.

Mit der Eröffnung der Route ist der erste Schritt getan. Weitere Stationen, Infrastrukturprojekte und neue Erlebnisformate sind bereits geplant. So wird „Ala Khutah“ in den kommenden Jahren weiter wachsen – als kulturelle Route, als spirituelle Reise und als neues Kapitel im Kulturtourismus des Landes.

Touristic Consultant worldwide.

Kontakt

CAPITO CONSULTING

Volker Capito

Lessingstrasse 2

57299 Burbach

+49273641827352



http://www.capitoconsulting.info

Bildquelle: @Ala Khutah/App