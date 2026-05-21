Ein wachsender Weiterbildungsanbieter automatisiert seine Seminarverwaltung und reduziert den Verwaltungsaufwand um bis zu 80 Prozent.
Digitales Seminarmanagement: Wie die Akademie für Handrehabilitation ihre Verwaltung um bis zu 80 Prozent entlastet
St. Ingbert,
21.05.2026 – Viele wachsende Weiterbildungsanbieter stoßen mit manuellen Prozessen,
Datenexporten und getrennten Systemen schnell an Grenzen.
Die Akademie für Handrehabilitation zeigt in einem aktuellen Praxisbeispiel,
wie sich Seminarmanagement, Online-Buchung, Rechnungsstellung und Kommunikation
mit evidenz in einem durchgängigen digitalen Prozess bündeln lassen.
evidenz ist eine SaaS-Lösung für professionelles Seminarmanagement und
Weiterbildungsmanagement für Seminaranbieter, Akademien und Weiterbildungsanbieter.
Die Software unterstützt unter anderem Kurs- und Terminplanung, Teilnehmermanagement,
Online-Buchung, Rechnungsstellung, Dokumentenerstellung
und Kommunikation in einem zentralen System.
Mit dem Wachstum des Weiterbildungsangebots stiegen auch die organisatorischen
Anforderungen. Was bei rund 400 Teilnehmenden pro Jahr noch mit einer einfachen
Lösung funktionierte, wurde bei über 2.000 Teilnehmenden und rund 25 Standorten
zunehmend aufwendig. Datenexporte, manuelle Versandprozesse und fehlende
Automatisierung führten zu höherem Abstimmungsbedarf und zu einer steigenden
Fehleranfälligkeit.
Gesucht war daher eine zentrale Seminarmanagement-Software, die Verwaltungsprozesse
zusammenführt, wiederkehrende Abläufe automatisiert und sich in die bestehende
Website integrieren lässt. Nach dem Vergleich mehrerer Lösungen entschied sich
die Akademie für evidenz Seminarmanagement. Ausschlaggebend waren neben
dem Funktionsumfang insbesondere die gute Abbildung realer Abläufe, die hohe
Benutzerfreundlichkeit und die Möglichkeit, Buchungsprozesse direkt mit der
eigenen Website zu verbinden.
Die Einführung erfolgte in klar strukturierten Schritten – von der Datenübernahme aus dem
Altsystem über die Einrichtung der Grundstruktur bis zur individuellen
Anpassung von Dokumenten und Serienmails. Bereits nach rund zwei Wochen
arbeitete die Akademie vollständig mit dem neuen System.
Ein zentraler Baustein ist das integrierte Online-Buchungssystem von
evidenz. Seminare werden über die Website der Akademie angeboten,
Online-Anmeldungen automatisch ins System übernommen und Verfügbarkeiten direkt
aktualisiert. Auch Rechnungen und weitere Kommunikation können ohne
Medienbrüche weiterverarbeitet werden. So entsteht ein durchgängiger digitaler
Prozess vom Website-Besuch bis zur Anmeldung und administrativen
Weiterverarbeitung.
Ergänzt wird die Lösung durch eine Schnittstelle zu Blink.it, über die digitale
Lerninhalte und Seminarunterlagen zentral bereitgestellt werden können. Heute
arbeitet das Verwaltungsteam der Akademie vollständig mit evidenz. Nach Angaben
der Akademie konnten die Verwaltungsaufwände deutlich reduziert werden. „Durch
evidenz sparen wir heute rund 75 bis 80 Prozent der Zeit in der Verwaltung“,
sagt Sven Klausch, Teil der Geschäftsführung der Akademie für
Handrehabilitation.
Für die Akademie bedeutet das: weniger manuelle Arbeit, transparentere Prozesse, eine
geringere Fehlerquote und eine belastbare Grundlage für weiteres Wachstum. Der
Anwenderbericht zeigt, wie professionelle Seminaranbieter ihr Seminarmanagement
digitalisieren, Verwaltungsprozesse automatisieren und Online-Buchungen direkt
mit internen Abläufen verbinden können.
Über evidenz
evidenz ist eine SaaS-Lösung für professionelles Seminarmanagement. Die
Software richtet sich an Seminaranbieter, Akademien und
Weiterbildungsanbieter. evidenz steht für hohe Servicequalität, persönliche
Prozessberatung, individuelle CI-Anpassung, hohe Usability und geprüfte
Ergonomie. Die Lösung wird DSGVO-konform in Deutschland betrieben; das
eingesetzte Rechenzentrum ist ISO 27001-zertifiziert.
Der vollständige Anwenderbericht ist hier abrufbar: https://www.evidenz.de/anwenderbericht-akademie-fuer-handrehabilitation/
Die evidenz GmbH mit Sitz in St. Ingbert entwickelt seit 1996 Software für professionelles Seminarmanagement und Weiterbildungsmanagement. Die SaaS-Lösung evidenz unterstützt Seminaranbieter, Akademien, Weiterbildungsanbieter und Personalabteilungen bei Kursplanung, Teilnehmermanagement, Online-Buchung, Rechnungsstellung, Dokumentenerstellung und Kommunikation. Schwerpunkte sind hohe Benutzerfreundlichkeit, praxisnahe Prozessunterstützung, persönliche Beratung und DSGVO-konformer Betrieb in Deutschland.
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