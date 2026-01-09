Ein unbequemes Buch zur rechten Zeit

„Wie zerstört man eine Ideologie – oder: F*ck die Nazis“ von Timon Lutz

Zug, 2026 – Mit „Wie zerstört man eine Ideologie – oder: Fck die Nazis“* legt die Österreichische Literaturgesellschaft ein ebenso provokantes wie analytisch scharfes politisches Sachbuch vor, das sich mit dem Wiedererstarken autoritärer, populistischer und rechtsextremer Ideologien in Europa auseinandersetzt. Das Buch ist ein leidenschaftlicher Appell für Demokratie, kritisches Denken und gesellschaftliche Verantwortung – und zugleich eine tiefgehende Analyse historischer und gegenwärtiger Machtmechanismen.

Timon Lutz verknüpft persönliche Erfahrungen mit politischer Theorie, Geschichtsanalyse und aktueller Zeitdiagnose. Ausgangspunkt ist die zentrale Frage: Warum kehren Ideologien, die wir überwunden glaubten, immer wieder zurück – und wie können sie nachhaltig entkräftet werden? Dabei wird klar: Ideologien lassen sich nicht von außen zerstören, sondern nur dann überwinden, wenn ihre inneren Widersprüche offengelegt und verstanden werden.

Analyse statt Parole

Das Buch beleuchtet die Angst als politisches Werkzeug, die Rolle von Medien, Lobbyismus und Algorithmen sowie die schleichende Erosion demokratischer Institutionen. Historische Beispiele – vom Römischen Reich über die Weimarer Republik bis zur Gegenwart – zeigen beunruhigende Parallelen zu heutigen Entwicklungen in Europa. Dabei vermeidet das Werk einfache Antworten oder moralische Überheblichkeit: Es fordert Leserinnen und Leser dazu auf, eigene Denkmuster zu hinterfragen und Verantwortung zu übernehmen.

Ein Buch für unsere Zeit

„Wie zerstört man eine Ideologie – oder: F*ck die Nazis“ ist kein Manifest und kein klassisches politisches Pamphlet. Es ist eine Einladung zur Reflexion – unbequem, direkt und bewusst provokant. Die Österreichische Literaturgesellschaft versteht diese Veröffentlichung als Beitrag zur aktuellen gesellschaftlichen Debatte über Demokratie, Meinungsfreiheit und den Umgang mit Extremismus in all seinen Formen.

-Autor: Timon Lutz

-Titel: Wie zerstört man eine Ideologie – oder: Fck die Nazis*

-ISBN: 978-3-03886-089-1

-Verlag: Österreichische Literaturgesellschaft (Imprint der Europäischen Verlagsgesellschaften GmbH)

-Erscheinungsort: Zug

