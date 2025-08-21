Ein Themenflug von CEA für die neue Flugverbindung Shanghai–Barcelona

Am 26. September wird China Eastern Airlines (im Folgenden als „CEA“) die internationale Flugverbindung Shanghai – Barcelona mit den Flugnummern MU249/MU250 offiziell in Betrieb nehmen, die dienstags, donnerstags, freitags und sonntags mit jeweils einem Hin- und Rückflug bedient wird. Diese Flugverbindung verbindet nicht nur zwei internationale Metropolen, sondern bietet den Passagieren auch ein komfortables Flugerlebnis.

Als Auftakt der neuen Flugverbindung Shanghai – Barcelona lancierte CEA kürzlich einen Sonderflug mit dem Thema „Spanische Kunstsaison über den Wolken“, der vom Typ Airbus A350 – einem Langstrecken-Großraumflugzeug – bedient wird. Das Kabineninterieur dieses Sonderflugs verbindet die klassischen Kunststile der Werke Antoni Gaudís in Barcelona gekonnt mit dem hundertjährigen Flair der historischen Gebäude am Bund in Shanghai. Dabei werden die künstlerischen Elemente wie die charakteristischen spiralförmigen Linien der Sagrada Família, die wellenförmige Fassade der Casa Milà und die fantastischen skelettartigen Säulen der Casa Batlló in die Wandverkleidung und in das Design des Gepäckablageaufklebers integriert, sodass die Passagiere über den Wolken ganz bequem die architektonische Kunst Barcelonas bewundern können.

Der Jungfernflug „Shanghai – Barcelona“ dieses Sonderflugs findet am 26. September statt und verbindet damit das kulturelle Erlebnis „Bewundern über den Wolken” mit der „Erkundung vor Ort“. Der Flug wird auch nach dem Zufallsprinzip auf Inlands- und Auslandsstrecken eingesetzt, um noch mehr Passagieren ein einzigartiges Erlebnis in der Luft zu bieten.

Zur tiefgreifenden Integration mit dem Sonderflug wird CEA in Shanghai auch Themenbusse anbieten, die den Kernbereich der Innenstadt abdecken. So durchdringt die Verschmelzung von Kunst und Reisen jeden Aspekt der Reise der Passagiere. Darüber hinaus können Passagiere auch an einer offiziellen Online-Veranstaltung teilnehmen, indem sie den Sonderflug oder die Themenbusse fotografieren. Dabei haben sie die Chance, Überraschungen wie Ausstellungstickets und Kulturprodukte zu gewinnen.

In diesem Jahr feiern China und die EU das 50-jährige Bestehen ihrer diplomatischen Beziehungen sowie China und Spanien das 20-jährige Bestehen ihrer umfassenden strategischen Partnerschaft. Die Tickets für die Flugverbindung Shanghai – Barcelona sind bereits erhältlich. Im Hinblick auf das hohe Reiseaufkommen in der Sommerreisezeit eröffnete CEA zuvor mehrere neue Europa-Strecken: So wurde am 17. Juli die Flugverbindung „Shanghai – Kopenhagen“, am 20. Juni die Flugverbindung „Shanghai – Mailand“ und am 16. Juni die Flugverbindung „Shanghai – Genf“ in Betrieb genommen. CEA bedient derzeit Flugverbindungen zwischen China und 15 europäischen Städten, darunter Paris, Frankfurt am Main, Amsterdam, Madrid, London und Rom.