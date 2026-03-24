Ein Tempel der Wolle: Texels neue Wollkathedrale öffnet ihre Pforten

Über 200 Inselbewohner und Gäste stricken für beeindruckendes Kunstprojekt

Die westfriesische Insel Texel ist weit über ihre Grenzen hinaus für ihre Schafe bekannt. Als Ode an deren vielseitige Wolle entstand im Inseldorf Oosterend ein beeindruckendes Kunstprojekt. Über einen Zeitraum von vier Monaten erschufen rund 200 Freiwillige unter Leitung der Künstlerin Ericka Voortman eine Wollkathedrale. Sie wurde zu 100% von Hand aus der Wolle von Texeler Schafen gefertigt und kann ab sofort täglich in der ehemaligen reformierten Kirche bewundert werden.

100% Handarbeit

Als regionales Baumaterial für die einzigartige Wollkathedrale diente die Rohwolle von rund 150 Texeler Schafen. Sie wurde zunächst vor Ort gesponnen und danach per Stricknadel in neun Meter lange Bahnen verarbeitet. Insgesamt 48 dieser Wollpaneele entstanden auf diese Weise unter den Händen der fleißigen Helfer. Viele von ihnen stammen von der Insel, einige lieferten aber auch während ihres Besuchs auf Texel ihren Beitrag zu diesem einzigartigen Gemeinschaftsprojekt.

Ode an die Schafswolle

Für Ericka Voortman ist die Wollkathedrale eine Ode an ein vergessenes Naturprodukt. Während Schafswolle früher Basis für viele Textilien war, hat sie heute kaum noch wirtschaftlichen Wert. So können die Texeler Schafbauern mit ihrer Wolle kein Geld mehr verdienen. Mit ihrem Kunstprojekt möchte Voortman die Wolle zu ihrem ursprünglichen Wert verhelfen, indem sie sie sichtbar macht und Besucher die wohltuende Wirkung dieses besonderen Materials hautnah erleben lässt.

Kunst in der Kirche

Heimat der Wollkathedrale ist die ehemalige reformierte Kirche, die sich an der Peperstraat in Oosterend befindet. Das Gebäude wurde im Jahr 1897 errichtet und diente bis 2004 als Gotteshaus. Im Jahr 2005 wurde die Kirche entweiht und an eine Wohnungsbaugenossenschaft verkauft. Die Wollkathedrale macht die ehemalige Kirche erneut zu einem Ort, an dem man ebenso Ruhe und Einkehr wie auch Inspiration und einen neuen Blick aufs Leben finden kann.

Making-of

Die Wollkathedrale ist bis Ende des Jahres geöffnet und kann täglich von 12 bis 15 Uhr besucht werden. Einblicke in die Entstehung der Wollkathedrale findet man zudem in diesem Making-of-Video: https://vimeo.com/1163962486

Über Texel:

Die westfriesische Nordseeinsel Texel gehört zu den beliebtesten Tourismuszielen der nördlichen Niederlande. Rund 4 km vor der Küste der Provinz Nordholland gelegen, ist die Insel über den Hafen Den Helder in nur 20 Minuten per Fähre ( https://www.teso.nl/de/) erreichbar. Unter dem Motto „ganz Holland auf einer Insel“ wartet Texel mit einem überraschend vielfältigen Landschaftsbild auf: lange Sandstrände, Dünen, Heide- und Waldlandschaften, weiträumige Poldergebiete, Deiche sowie das Eiszeitrelikt „Hoge Berg“. Neben ihrer reichhaltigen Natur bietet die Insel auch in punkto Sport und Kultur ein abwechslungsreiches Angebot wie z.B. kilometerlange Rad- und Wanderwege, einen Flugplatz mit Fallschirmsprungschule, ein Walfängerhaus und ein Strandräubermuseum sowie das Naturmuseum „Ecomare“. Des Weiteren ist Texel Austragungsort zahlreicher Events wie das Katamaranrennen „Runde um Texel“ oder das Schlemmerfestival „Texel Culinair“.

Über den VVV Texel:

Bereits seit 1898 ist der VVV Texel die erste Anlaufstelle, wenn es um Urlaub auf der beliebten niederländischen Watteninsel geht. Seine Kernaufgabe: das Reiseziel Texel über seine Grenzen hinaus bekannt zu machen. In diesem Rahmen generiert die Touristeninformationen über verschiedene Kanäle rund 50 Millionen Kontaktmomente pro Jahr. Auf seiner Website https://www.texel.net/de/ finden Besucher zudem alles, was den perfekten Urlaub auf der Insel ausmacht. Nicht zuletzt die größte Auswahl an Inselunterkünften – von Hotels und B&Bs über Ferienhäuser und -appartements bis hin zu Campingplätzen. Die Einnahmen, die auf diesem Wege generiert werden, bleiben auf der Insel und sorgen direkt wie indirekt für eine hohe Aufenthaltsqualität.

Firmenkontakt

VVV Texel

Radna Trap

Emmalaan 66

1791 AV Den Burg

+31 (0)222-362532



http://www.texel.net/de/

Pressekontakt

forvision

Anke Piontek

Lindenstraße 14

50674 Köln

0221 92 42 81 40



http://www.forvision.de

Bildquelle: @Ericka_Voortmann