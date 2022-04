GFOS ruft Projekt für geflüchtete Kinder aus der Ukraine ins Leben

Bis vor kurzem haben sicherlich die meisten geglaubt, dass Corona das Schlimmste ist, was uns in der aktuellen Zeit passieren konnte. Wenn wir aber nun die Medien beobachten, haben die schlimmen Nachrichten ein Ausmaß angenommen, das uns alle tief berührt und unser bisheriges Weltbild vielleicht sogar verändert hat. Krieg in Europa – das schien lange Zeit unvorstellbar und ist jetzt bittere Realität. Und wie so häufig sind vor allem Kinder die Leidtragenden.

Daher hat sich die GFOS dazu entschlossen, unter dem Motto „Ein Tag unbeschwerte Kindheit“ ein Projekt ins Leben zu rufen, das geflüchteten Kindern aus der Ukraine zusammen mit ihren Müttern einen schönen und unbeschwerten Tag beschert. Geplant ist, dass den Kindern, die mit ihren Müttern in Flüchtlingsunterkünften untergebracht sind, einmal im Monat ein Ausflug in die Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen ermöglicht wird. Die GFOS übernimmt die Organisation und die Kosten dafür.

Die Gruppen werden von einer Mitarbeiterin der GFOS begleitet, die aus der Ukraine stammt und dolmetschen sowie unterstützen kann. Der erste Ausflug in die Zoom Erlebniswelt, für den sich insgesamt rund 50 Teilnehmer*innen angemeldet haben, findet am Dienstag, den 19. April statt.

Katharina Röhrig, Geschäftsführerin und Unternehmensnachfolgerin der GFOS mbH, erläutert das Engagement: „Die aktuelle politische Lage ist weiterhin so angespannt, dass es uns allen vermutlich sehr nah geht. Deshalb war es für uns bei GFOS schnell klar, dass wir einen Beitrag zum Frieden und zur humanitären Hilfe leisten werden. Mit dem Projekt „Ein Tag unbeschwerte Kindheit“ wollen wir ganz bewusst Kindern, die so unfassbar viel Schreckliches erlebt haben, eine kleine Freude machen. Deshalb freut es uns ganz besonders, dass unser Angebot auch so gut angenommen wird, und wünschen allen Kindern einen richtig schönen und unbeschwerten Tag.“

