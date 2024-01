Ein süßes Geschenk für die Liebe: Exklusive Pralinendosen zum Valentinstag

Unsere Herzdosen aus Metall gibt es in den verschiedensten Größen, in Rot, Gold, Silber und mit Rosenmotiv. Die Dosen in Herzform aus Weißblech sind ebenfalls für Pralinen geeignet und bieten eine süße Überraschung für den Valentinstag.

Auch pinke Teedosen gibt es beim Dosenprofi – hier kann man ganz einfach Tee als Geschenk den Liebsten schenken.

Die Valentinstag-Dosen-Aufbewahrungsbehälter vereinen stilvolles Design mit Funktionalität und sind das ideale Geschenk, um Liebe und Zuneigung auszudrücken. Hergestellt aus strapazierfähigem Weißblech, bieten sie nicht nur eine ansprechende Optik, sondern auch einen sicheren Schutz für die köstlichen Inhalte.

Wir bieten auch Valentinstag Kerzenverpackung an, neu sind unsere Kerzenverpackungen in weiß und schwarz mit einem Deckel in Bambusoptik!

Die nachhaltige Verpackung umfasst verschiedene Designs und Größen, um den individuellen Vorlieben gerecht zu werden. Von klassisch-romantisch bis hin zu modern und verspielt – sowohl Herzdosen in verschiedenen Größen als auch quadratische oder rechteckige Dosen mit echten Schleifen – ADV PAX Lutec hat für jeden Geschmack die passende Pralinendose im Angebot.

Die Dosen für den Valentinstag können ganz nach persönlichem Geschmack befüllt werden. Ob handgefertigte Pralinen, Schokoladenherzen oder andere süße Leckereien – die Dosen bieten Raum für kreative Geschenkideen. Das Beste ist: all unsere Dosen sind lebensmittelecht und können somit in direkten Kontakt mit Lebensmittel kommen, ohne dass das Produkt noch zusätzlich in eine Plastikverpackung muss! Wir sind zertifizierter Dosenhersteller. Damit wird der Valentinstag zu einem unvergesslichen Erlebnis für Paare, die ihre Liebe mit etwas Besonderem feiern möchten.

Unsere Pralinendosen aus Weißblech sind nicht nur ein Symbol der Liebe, sondern auch eine stilvolle Möglichkeit, die Liebe zu feiern und süße Erinnerungen zu schaffen.

Die Dosen zum Valentinstag gibt es bereits ab einer kleinen Stückzahl von einer Verpackungseinheit online unter www.adv-dosenshop.com.

Link zur Original-Meldung:

https://www.adv-pax.de/news/ein-suesses-geschenk-fuer-die-liebe-die-exklusiven-pralinendosen-aus-weissblech-zum-valentinstag-12-01-2024.html

https://www.adv-dosenshop.com/news/ein-suesses-geschenk-fuer-die-liebe-die-exklusiven-pralinendosen-aus-weissblech-zum-valentinstag-12-01-2024.html