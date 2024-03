Am 25. Februar führte die Shincheonji Kirche Jesu eine beeindruckende Straßenreinigungsaktion durch.

Die engagierten Gemeindemitglieder, die fest an die erfüllten Prophezeiungen der Offenbarung glauben, setzten ihre Überzeugungen konsequent in die Tat um und trugen somit aktiv zur Verschönerung der Gesellschaft bei. Gegründet wurde die Shincheonji Kirche Jesu, der Tempel des Zeltes des Zeugnisses, im Jahr 1984 in Südkorea. Ihr Ziel ist es, gemäß den Geboten der Heiligen Schrift und den Grundlagen Christi zu handeln. Shincheonji strebt weltweit danach, nicht nur durch ihre geistliche Lehre, sondern auch durch aktives Engagement ein Licht für die Welt zu sein.

Die Mitglieder der Shincheonji Kirche Jesu verwirklichten dieses Engagement am letzten Sonntag durch ihre aktive Beteiligung an einer Straßenreinigungsaktion. Insgesamt 24 Teilnehmer machten sich auf den Weg, um vom Flachsmarkt bis zum Essener Hauptbahnhof eine Stunde lang die Straßen zu säubern. Während der Aktion zeigten einige neugierige Bürger Interesse an der Gruppe und stellten interessierte Fragen. Die Teilnehmer dieser Straßenreinigungsaktion haben nicht nur den physischen Schmutz beseitigt, sondern auch die Gelegenheit genutzt, positive Gespräche in der Gemeinschaft zu fördern. Durch ihren Einsatz hoffen sie, nicht nur die Straßen, sondern auch die Herzen der Menschen zu reinigen und dabei ein inspirierendes Beispiel für selbstloses Engagement zu setzen.

Die Straßenreinigungsaktion am 25. Februar ist ein weiteres herausragendes Beispiel für das Engagement der Shincheonji Kirche Jesu. Diese Gemeinschaft erkennt nicht nur die Worte der Prophetie und deren Erfüllung an, sondern strebt aktiv danach, diese durch positive Taten in der Gemeinschaft zu manifestieren. Durch ihren Dienst und ihre Hingabe bleiben sie ein lebendiges Zeugnis für ihre Überzeugungen und tragen dazu bei, eine noch positivere Welt zu schaffen.

