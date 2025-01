Ein steiniger Weg – zurück in ein normales Leben

Jürgen Neitz, im Kinderheim groß geworden. Binnenfischer, Polizist, Zweiradmechaniker, selbstständiger Unternehmer – und dann 12 Jahre auf der Straße, bis der Zufall es wollte, wieder ein normales Leben zu führen. Mit allen Höhen und Tiefen des Lebens konfrontiert – aber immer Mensch geblieben…

Laura Beck, geboren 1987 in Schleswig-Holstein, aufgewachsen bei München, ist Autorin und Filmemacherin beim Bayerischen Rundfunk in München. Sie studierte Diplom-Journalistik, Politik und Soziologie an der Universität Eichstätt-Ingolstadt. Für ihren Film zu Markus Ostermairs Roman „Der Sandler“ (2020) erhielt sie 2022 den Fernsehpreis LiteraVision der Landeshauptstadt München.

Bei den Dreharbeiten zum Film über das Buch „Der Sandler“, der sich mit Obdachlosigkeit auseinandersetzt, traf Laura Beck vor der Bahnhofsmission Jürgen Neitz. Aus der kurzen Begegnung wurde eine Freundschaft, im Zuge dessen sie Jürgen auf seinem Weg nach 12 Jahren als Obdachloser auf der Straße zurück in seine Heimatstadt Waren-Müritz begleitete. Aus seinen Aufzeichnungen und vielen, stundenlangen Gesprächen entstand 2024 dieses spannende und authentische Buch.

