Ein Star auf jeder Piste: Markus Wasmeier hält urbayerische Traditionen lebendig

KEGs mit individuellem Branding werden zum Markenbotschafter der historischen Schöpfbrauerei

Neunkirchen, 4. November 2025. Der Name Markus Wasmeier steht nicht nur für sportliche Höchstleistungen, sondern ebenso für Leidenschaft und Heimatverbundenheit. Mit dem Markus Wasmeier Freilichtmuseum Schliersee hat er ein Refugium für bayerische Traditionen geschaffen – inklusive eigener Brauerei. Für den unverwechselbaren Auftritt sorgen dort KEGs aus Edelstahl von SCHÄFER Container Systems, die mit einem individuellen Branding selbst zum Markenbotschafter werden.

Als zweifacher Olympiasieger und Weltmeister schrieb Wasmeier Sportgeschichte. Bereits im Alter von zwei Jahren stand er erstmals auf Skiern, mit gerade einmal 21 erzielte er seinen ersten Weltcup-Sieg. Nach zahlreichen Erfolgen und Herausforderungen krönte er 1994 in Lillehammer seine Karriere mit zwei olympischen Goldmedaillen im SuperG und im Riesenslalom. Damit holte er erstmals seit 58 Jahren olympisches Gold für Deutschland im alpinen Skisport.

Eine Ski-Legende und ein waschechter Bayer

Ebenso erfolgreich ist Markus Wasmeier abseits der Piste: Nach seiner aktiven Sportler-Karriere schlug er ein neues, ebenso leidenschaftliches Kapitel als erfolgreicher Unternehmer auf. Goldverdächtig ist etwa die Gründung des Markus Wasmeier Freilichtmuseums Schliersee: Das Bauernhof- und Wintersportmuseum, die liebevolle Rekonstruktion eines historischen bayerischen Dorfs, stellt für den Doppelolympiasieger und Weltmeister eine Herzensangelegenheit dar. „Seit der Eröffnung unseres Museums sehe ich mich als Vermittler von Kultur und Geschichte. Ich möchte Traditionen und Brauchtum erlebbar machen, erzählen und für kommende Generationen lebendig halten“, so Markus Wasmeier.

Im Museumsdorf tauchen Besucher mit allen fünf Sinnen in eine fast vergessene Zeit ein. Traditionelles Handwerk wie Schustern und Schmieden bleibt lebendig, Bier wird nach alter Brauart gebraut. „Bergschafe blöken, Schweindl grunzen und Bienen summen durch die blühenden Bauerngärten. Es duftet nach frischen Kräutern, hausgemachten Kuchen und selbstgebackenem Brot aus dem Holzofen“, beschreibt Markus Wasmeier selbst das Szenario am Schliersee.

Brauen nach alter Tradition

Die hauseigene Brauerei ist dabei Herzstück und Besuchermagnet zugleich. Im Nebengebäude des altbayerischen Wirtshauses „Beim Wofen“ befindet sich eine traditionelle Bierschöpf-Brauerei – hier wird handwerklich gearbeitet wie vor 300 Jahren. Und nicht nur das: Bierliebhaber können hier sogar aktiv am Brauprozess teilnehmen und sich nach einem erlebnisreichen Tag offiziell „Braugehilfe“ nennen.

Die Brauerei und das Museumsdorf stehen beispielhaft für die Idee, Tradition und Moderne zu verbinden. Dies spiegelt sich wider im individuellen Branding der KEGs, das SCHÄFER Container Systems in enger Zusammenarbeit mit Markus Wasmeier umgesetzt hat. Die liebevolle Gestaltung der KEGs transportiert die authentische Botschaft zu den Besuchern. Sowohl 20 Liter fassende DIN KEGs als auch 30 Liter große DIN PLUS KEG in Ummantelung mit Premium-Branding kommen in Wasmeiers Brauerei zum Einsatz.

KEGs aus Edelstahl mit Premium-Branding

„Die attraktive Gestaltung der KEGs macht unsere eigene, feine Biermarke lebendig und rundet das Erlebnis in unserem urbayerischen Wirtshaus gekonnt ab. Die Beratung und Umsetzung durch SCHÄFER Container Systems hat meine Erwartungen übertroffen“, unterstreicht Markus Wasmeier. Der KEG Hersteller bietet nicht nur ein umfassendes Sortiment an langlebigen, immer wiederverwendbaren und somit besonders nachhaltigen Getränkeverpackungen – sondern auch eine große Auswahl an Brandingverfahren, die ein persönliches Design auf den Edelstahlfässern ermöglichen. Vom sogenannten Inmould-Labelling mit einer Trägerfolie über elektrochemische Signaturen und Prägungen auf Edelstahl bis hin zum mehrfarbigen Siebdruck auf Teil- oder Vollummantelungen reichen die aufmerksamkeitsstarken Optionen.

Auch Edward Ros, Vertriebsleiter bei SCHÄFER Container Systems, zeigt sich von der Zusammenarbeit mit der Sportlegende und erfolgreichem Unternehmer begeistert: „Die Brauerei des Markus Wasmeier Freilichtmuseums ist ein Paradebeispiel dafür, wie individuell gestaltete KEGs dazu dienen können, Marken emotional zu stärken und das eigene Profil zu schärfen. Jedes Fass erzählt eine Geschichte und trägt somit die Idee und Werte des Dorfes zu den Gästen.“

Wasmeiers Museumsdorf beweist eindrucksvoll, dass Tradition und zeitgemäßes Marketing Hand in Hand gehen können. Die individuell gestalteten KEGs von SCHÄFER Container Systems sind dabei zu wesentlichen Markenbotschaftern für die historische Schöpfbrauerei geworden.

Infokasten: Traditionspflege am Schliersee

Das Markus Wasmeier Freilichtmuseum Schliersee wurde vom zweifachen Ski-Olympiasieger gegründet und eröffnete erstmals am 1. Mai 2007 seine Pforten. Heute ist das Museum ein lebendiger Ort für bayerische Kultur und Tradition. Auf rund 60.000 Quadratmetern erleben Besucher historische Gebäude, traditionelle Handwerkskunst, Landwirtschaft sowie eine eigene Brauerei, in der bayerisches Bier nach alter Tradition gebraut wird. Das Museumsdorf steht für Authentizität und Nachhaltigkeit, lockt jährlich zahlreiche Besucher an und verbindet Geschichte mit Genuss und Erlebnis. Ein Ausflug ins Museumsdorf ist ein Erlebnis für die ganze Familie, mit hausgemachten bayerischen Schmankerln und regionalen Zutaten, die das sinnliche Erlebnis komplettieren.

Die dazugehörigen Text- und Bilddateien stehen sowohl in deutscher als auch englischer Sprache zum Download bereit.

SCHÄFER Container Systems, ein innovativer Hersteller von qualitativ hochwertigen, vollständig recycelbaren Behältersystemen für Getränke (KEGs) sowie von IBC und Sonderbehältern aus Edelstahl für flüssige Medien, Feststoffe und Granulate, ist Teil der international erfolgreichen SCHÄFER WERKE.

Die familiengeführte SCHÄFER WERKE Gruppe mit Hauptsitz in Neunkirchen im Siegerland ist mit diversifizierten Geschäftsbereichen weltweit tätig: EMW Stahl-Service-Center, Lochbleche, Behältersysteme und Industriecontainer, Infrastruktur für Rechenzentren sowie Einrichtungen für Büro und Werkstatt. Diese Geschäftsbereiche arbeiten auf der gemeinsamen Grundlage hochwertigen Stahlfeinblechs, dessen Verarbeitung zu den traditionellen Kernkompetenzen des Unternehmens gehört.

