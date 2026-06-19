Ein Sommer voller Überraschungen in Hongkong

Die Kampagne „Hong Kong Summer Fun“ bringt Besucher mit Events, Kulturprogrammen und attraktiven Vergünstigungen in Ferienstimmung

Mit einem vielfältigen Veranstaltungsprogramm und attraktiven Sonderangeboten präsentiert sich Hongkong in diesem Sommer als eine der spannendsten Städtedestinationen Asiens. Unter dem Motto „Hong Kong Summer Fun“ erwartet Besucherinnen und Besucher bis Ende August eine Kombination aus internationalen Sportveranstaltungen, kulturellen Festivals, Familienerlebnissen und exklusiven Vergünstigungen.

Neben zahlreichen Events profitieren Reisende von den sogenannten „Summer Deals“, die Ermäßigungen für Sehenswürdigkeiten, Verkehrsmittel, Shopping und Gastronomie umfassen. Ziel der Initiative ist es, Gästen während ihres gesamten Aufenthalts attraktive Zusatzleistungen und Preisvorteile zu bieten.

Bis zum 31. August 2026 stehen Hunderttausende Sonderangebote und Rabatte zur Verfügung. In Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern können Reisende unter anderem vergünstigte Eintrittskarten für beliebte Attraktionen sowie Ermäßigungen im öffentlichen Verkehr nutzen. Darüber hinaus erhalten Besucher über digitale Bonusprogramme Einkaufsguthaben und Sonderaktionen in zahlreichen Einkaufszentren der Stadt. Ergänzt wird das Angebot durch Rabattaktionen in Restaurants und Geschäften, darunter Zwei-für-eins-Menüs, vergünstigte Spezialitäten und weitere exklusive Sommerangebote.

Ein Höhepunkt des Veranstaltungssommers ist das Sun Life Hong Kong International Dragon Boat Festival, das vom 19. Juni bis 1. Juli 2026 stattfindet. Im Mittelpunkt stehen die traditionsreichen Internationalen Drachenbootrennen, die am 27. und 28. Juni im Victoria Harbour ausgetragen werden. Mehr als 220 Teams aus 16 Ländern und Regionen treten in insgesamt 21 Rennen gegeneinander an. Erstmals wird das Sportereignis von einem 13-tägigen Festival begleitet. Entlang der berühmten Avenue of Stars erwarten Besucher kulinarische Angebote, Biergärten, Fotospots sowie Workshops zum immateriellen Kulturerbe Hongkongs, darunter traditionelle Handwerks- und Kochvorführungen.

Das Hong Kong Disneyland Resort steht ganz im Zeichen von Pixar Noch bis zum 31. August 2026 verwandelt sich das Hong Kong Disneyland Resort mit dem ersten „Pixar Summer Fest“ in eine Erlebniswelt rund um die beliebten Figuren aus den Pixar-Filmen. Zu den Höhepunkten zählen eine neue abendliche Multimedia-Show mit Drohnen, Projektionen und Wassereffekten, interaktive Attraktionen, Themenparaden sowie zahlreiche Begegnungen mit Figuren aus Filmen wie Toy Story, Alles steht Kopf, Coco und weiteren Pixar-Klassikern.

Kreative Impulse verspricht die Ausstellung „Design Ah! – Experience the Wonder of Everyday Design“, die ab dem 27. Juni 2026 im Museum M+ zu sehen ist. Die familienfreundliche Ausstellung widmet sich der Gestaltung alltäglicher Handlungen wie Gehen, Essen oder Sitzen und zeigt anhand interaktiver Installationen und multimedialer Inszenierungen, wie Design unseren Alltag beeinflusst.

Mit „Bubble Planet“ eröffnet ab dem 29. Juni 2026 im Kai Tak Cruise Terminal eine neue immersive Erlebniswelt. Die international erfolgreiche Ausstellung verbindet digitale Kunst, optische Illusionen, Virtual-Reality-Elemente und multisensorische Installationen zu einem interaktiven Erlebnis für die ganze Familie.

Sportfans dürfen sich zudem auf das Hong Kong Football Festival 2026 freuen, das vom 31. Juli bis 5. August 2026 im neuen Kai Tak Stadium stattfindet. Mit Manchester City, Inter Mailand, Chelsea FC und Juventus Turin reisen vier der renommiertesten europäischen Spitzenclubs nach Hongkong. Neben hochkarätigen Begegnungen sind öffentliche Trainingseinheiten für Fans geplant.

Hongkong, Asia´s World City an der chinesischen Südküste lebt von ihren Kontrasten. Hier treffen östliche Tradition auf westlichen Lebensstil, glitzernde Wolkenkratzer auf ursprüngliche Naturlandschaften und Gourmetküche auf Street Food. Die Stadt ist einer der weltgrößten Finanzplätze und rund sieben Millionen Einwohner nennen die Stadt ihr Zuhause, die die höchste Bevölkerungsdichte der Welt aufweist. Rund 200 Inseln, davon viele unbewohnt, bilden die ruhige grüne Seele der Stadt und eröffnen Outdoor-Fans Abenteuer nur wenige Fährminuten entfernt, unvergessliche Erlebnisse in der Natur. Weitere Informationen und aktuelle Updates auf der deutschsprachigen Website http://www.discoverhongkong.com/de

Kontakt

Hong Kong Tourism Board – noble kommunikation

Bernadette Krefeld-Vehma

Luisenstraße 7

63263 Neu-Isenburg

06102-36660



http://www.discoverhongkong.com/de

Bildquelle: Exhibition Hub Bank Images