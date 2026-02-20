Ein Schulfach wird fast vergessen: Hauswirtschaft

Dieses Fach taucht unter den verschiedensten Bezeichnungen auf (Ernährung und Soziales, Alltagskultur, Verbraucherbildung, AWT usw.). Aber die mit diesem Wissen verbundenen Kulturinhalte sind seit Jahren auf dem Rückzug. Zudem klingt das Fach etwas antiquiert. Wie kann dem begegnet werden? Der Bildungsverlag Park Körner ist mit lehrergesteuertem digitalem Selbstlernen sehr innovativ und am Puls der Zeit. Und interessant ist: „Hauswirtschaft“ ist vollumfänglich vertreten, wenn auch unter der moderneren Bezeichnung „Ernährung und Soziales“.

Der Bildungsverlag Park Körner hat sich von den schwierigen Bedingungen nicht irritieren lassen und bietet nun auch für das Fach Hauswirtschaft (= Ernährung und Soziales) eine überzeugende Art des digitalen Selbstlernens an:

1. Die wichtigsten Themen des Faches stehen digital zur Verfügung.

2. Die Lerninhalte des Faches Hauswirtschaft sind in thematische Kapitel aufgeteilt.

3. Die Lehrkraft steuert das digitale Selbstlernen des Hauswirtschaft-Unterrichts durch Online-Lernräume.

4. Diese sind mit wenigen Klicks für alle Schülerniveaus zu erstellen- je nach Leistungsstand der Klasse oder Gruppe.

5. Die Schüler erhalten von der Lehrkraft einen passwortfreien Zugang (Link oder QR-Code).

6. Interaktive Tests sind eingebettet in jedes Kapitel, das als Webanwendung erscheint, eingebettet.

7. Die Schüler erhalten unmittelbare Rückmeldungen zu ihrem Leistungsstand zum jeweiligen Thema des Hauswirtschaftsunterrichts.

8. Die Lehrkraft kann sich die Lernergebnisse via E-Mail zusenden lassen – datenschutzkonform!

Damit können die Arbeitsblätter für Hauswirtschaft individuell je nach Schülerniveau zusammengestellt werden:

– durch Auswahl der Arbeitsblätter und Themen und damit Erstellung der Lernräume

– durch Kontrolle der zugesandten Tests.

Neben zahlreichen Rezepten und den Grundlagen von Hygiene und Küche werden folgende Themenkomplexe erarbeitet:

– Verwendung verschiedener Werkstoffe – Glas und Keramik

– Einsatz von Verpackungsmaterial

– Ess- und Tischkultur

– Vollwertige Ernährung

– Auswahl von Lebensmitteln

– Einkauf und Lagerhaltung

– Ergonomie im Haushalt

– Ökonomie beim Einsatz von Geräten

– Werkstoffe

Und das in der innovativen From des digitalen Selbstlernens.

Unter https://www.park-koerner.de/Hauswirtschaft_auf_innovative_Art_und_Weise.html haben wir Ihnen einen kostenlosen Lernraum für Hauswirtschaft freigeschaltet. Hier können Sie die Individualisierung selbst testen und den Link oder QR-Code erstellen.

Ein ca. einminütiges-Video verdeutlicht das Gesagte. Es zeigt die virtuellen Lernräume für lehrergesteuertes digitales Selbstlernen im Fach Hauswirtschaft.

Das gesamte Whitepaper des Bildungsverlages Park Körner finden Sie unter https://www.park-koerner.de/shared/download/Whitepaper/Whitepaper.pdf

Der Park Körner Verlag ist ein Bildungsverlag, der für die Lehrkräfte der allgemeinbildenden Schulen virtuelle Lernräume anbietet. Diese können durch Lehrkräfte individuell zusammengestellt werden. Auf dieser Basis ist digitales Selbstlernen möglich. Die Schülerinnen und Schülern (SuS) erhalten den Zugang passwortfrei via Internetlink oder QR-Code.

Der Bildungsverlag ist Mitglied im Verband Bildungsmedien (VBM), früher Verband der Schulbuchverlage (VdS).

Für folgende Fächer hat Park Körner didaktisch aufbereitete Inhalte, die den Lehrplaninhalt ganz oder in erheblichen Teilen abdecken: Biologie, Chemie, DaZ, Deutsch, Englisch, Ethik, Französisch, Geografie, Geschichte, Hauswirtschaftslehre, Informatik, Italienisch, Kunsterziehung, Latein, Mathematik, Musik, Physik, Politik, Religion, Religion, Spanisch, Sport, Werken, Wirtschaft.

Park Körner GmbH

