Ein Satz, der ein Leben verändert

Klaus Oberloskamp legt mit „Das sage ich Dir nach dem Abitur“ eine tief bewegende Erzählung über Kindheit, Schuld und Mitgefühl vor

Zug, – Mit seinem Buch „Das sage ich Dir nach dem Abitur“ (ISBN 978-3-03830-722-8) präsentiert Klaus Oberloskamp eine eindrucksvolle literarische Erzählung über die seelischen Folgen mangelnden Verständnisses zwischen Eltern und Kindern. Das Werk ist beim Verlag Paramon, einem Imprint der Europäischen Verlagsgesellschaften GmbH, erschienen.

Im Mittelpunkt steht die Lebensgeschichte von K., der als uneheliches Kind geboren wird und früh erfährt, dass die Wahrheit über seine Herkunft verschwiegen wird. Ein einziger Satz seiner Mutter – „Das sage ich Dir, wenn Du das Abitur gemacht hast“ – wird zum Wendepunkt seines Lebens und zum Symbol dafür, wie Worte ganze Lebenswege prägen können.

Klaus Oberloskamp verbindet autobiografische Erfahrungen mit fiktiven Elementen und macht auf eindringliche Weise deutlich, wie verletzlich Kinderseelen sind und wie tief unbedachte Worte, emotionale Vernachlässigung und familiäre Konflikte nachwirken können. Das Buch beleuchtet Themen wie Adoption, familiäre Spannungen, Erziehung, Missbrauch und die Suche nach Identität – und plädiert für ein stärkeres Bewusstsein für Kinderrechte und Empathie.

„Ein einziger Satz kann das Leben eines Kindes für immer verändern.“

– Klaus Oberloskamp

„Das sage ich Dir nach dem Abitur“, Klaus Oberloskamp, erschienen im Paramon-Verlag

Das Angebot des Paramon-Verlags richtet sich an Autoren, die Ihr Buch teilweise in Eigenleistung publizieren möchten, aber auf das Know-how eines Verlages nicht verzichten möchten. Zwölf verschiedene Verlagsprogramme stellen sicher, dass jeder Autor sein Buch in dem passenden Umfeld veröffentlicht und die richtigen Hilfestellungen vom Verlag erhält. Ein Service der Europäische Verlagsgesellschaften GmbH.

