Ein Pirat erklärt den Paradigmenwechsel

Ahoi, Freibeuter der Geschäftsmeere! Komm vorbei, während ich dir ein Märchen über eine schneidige Mannschaft, das Schiff, das sie segelte, und eine schicksalhafte Begegnung erzähle, die dich möglicherweise dazu bringt, deine Art, die Decks zu schrubben, zu überdenken.

Stell dir nun eine Zeit vor – noch nicht so lange her, in der die Besatzung des berüchtigten Schiffes „Paradigm Shift“ glaubte, sie könne den turbulenten Wellen des „Business as Usual“ trotzen. Angeführt von Kapitän Change-My-Mind – einem ziemlich gutaussehenden Kerl mit einem Bart, so herrlich wie ein goldener Sonnenuntergang – war diese bunte Bande von Lausbuben wie Seepocken auf dem Rumpf verankert. Ihr Schatz? Oder besser gesagt, ihre Schatzkarte? Nun, sagen wir einfach, es war eher ein gekritzeltes Sandwich oder, wenn du den Quartiermeister fragst, „ein Kunstwerk abstrakter Kunst“.

Wie es das Schicksal wollte, gebar eines nebligen Morgens am Horizont ein mysteriöses Schiff, das unter der Flagge der “ Innovation“ fuhr. Mit der Aufschrift „The New Normal“ war es mit schicken Segeln bekleidet und mit den neuesten Schmuckstücken geschmückt, die der Piratencrew die Kinnlade tiefer herunterklappen ließen als die Tentakel eines Krakens. Captain Change-My-Mind blinzelte durch sein Fernglas und murmelte etwas über „arrrrgh-itecture“, das seltsam nach „Neues Paradigma“ klang.

Die Besatzung lobte die Ankunft des glänzenden Schiffes, weil sie unter dem Einfluss von zu viel Meeresschmuddel und mangelnden Navigationsfähigkeiten stand. Aber in wahrer Piratenmanier konnten sie es sich nicht entgehen lassen, ohne ein oder zwei freche Seitenhiebe zu hinterlassen. „Was ist das für eine „Innovation“?“ schrie Sailor Shifty. „Sieht für mich nach glänzenden Gegenständen aus, die dich vom altmodischen Plündern ablenken sollen!“

Doch unter der Tapferkeit erhob sich ein Flüstern des Zweifels wie schäumende Wellen auf einer stürmischen See. Könnte dieses New-Normal-Schiff ihnen beibringen, wie man mit einer Prise Agilität durch die sich ständig verändernden Gewässer navigiert? Mussten sie ihre Schatzkarte überdenken? Hatte Captain Change-My-Mind wirklich nur Angst davor, zuzugeben, dass er sich verlaufen hatte?

Im Laufe des Tages erkannte Captain Change-My-Mind, dass ein Wandel erforderlich war – nein, ein Paradigmenwechsel! Er verkündete: „Alle Mann an Deck! Wir müssen den Wind des Wandels annehmen, damit wir nicht auf der Insel der Stagnation festsitzen!“ Damit wirbelte er dramatisch herum wie eine Piratenversion von Mary Poppins – natürlich ohne Regenschirm.

Mit Aufgeschlossenheit und der Lebhaftigkeit von tausend Möwen beschloss die Besatzung, an Bord des New Normal-Schiffes zu gehen. Mit dem Wind im Rücken lernten sie, wie man im Wandel nach Chancen sucht, und entdeckten, dass Innovation nicht nur eine Eintagsfliege war wie Jack Sparrow mit seinen Eskapaden; es war eine Schatzkarte für sich! Sie meisterten die Meere der Zusammenarbeit, erkundeten die Inseln der Kreativität und wurden schließlich zu den berüchtigten, agilen Piraten, die dafür bekannt sind, mit Veränderungen umzugehen wie mit einem Entermesser.

Leider lernte die Crew inmitten des Gelächters und der Spielereien an Bord, dass Flexibilität ihr wahrer Schatz war – jede Drehung und Wendung erinnerte daran, dass es schrecklicher sein konnte, festzustecken als ein Zombiehai.

Als sie schließlich am Ufer des Erfolgs verankert waren, erhoben sie ihre Krüge und stießen auf ihre Verwandlung an. „Hier ist Captain Change-My-Mind! Was sagst du, Kumpel? Wie wäre es, wenn wir morgen noch einmal umziehen? Nur zum Spaß!“ Und damit brachen die Piraten in lautes Gelächter aus und fanden selbst in dem wirbelnden Chaos um sie herum Humor.

Also, meine Landrattenkollegen, wenn ihr bei der Arbeit rauhen Gewässern trotzt, seid vorsichtig! Ein Paradigmenwechsel könnte genau das Schiff sein, das du brauchst, um das Meer des ungenutzten Potenzials zu erkunden. Schließlich musst du entweder den Kurs ändern oder dich darauf vorbereiten, über die Planke zu gehen … in das unruhige Meer der Bedeutungslosigkeit!

Mach dich nun auf den Weg und besegel diese unvorhersehbaren Ozeane – der Wind des Wandels weht günstig für diejenigen, die mutig genug sind, ihre Segel zu hissen!

Internationaler Keynote Speaker Dr. Stephan Meyer.

Kontakt

Dr. Stephan Meyer

Stephan Meyer

Anthipolochagou Georgiou Savva 26, Shop 1-2 –

8201 Paphos

+491749427327



https://www.redner-veraenderung-psychologie.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.