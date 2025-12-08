Ein neues Buch ist erschienen: „Warum ist der rote Teppich rot“

Kinder fragen – Erwachsene antworten

Berlin, 08.12.2025 – Ein Buch voller echter Kinderneugier und überraschender Erwachsenenantworten: „Warum ist der rote Teppich rot?“ sammelt 74 Antworten auf insgesamt 103 Kinderbriefe, die an Menschen aus ganz unterschiedlichen Berufen und Lebensbereichen geschickt wurden – vom Bundeskanzler bis zur Berliner Polizeipräsidentin, vom Astronauten bis zum Bauchredner.

Die Idee dahinter: Was wäre, wenn Kinder jeder beliebigen Person auf der Welt eine Frage stellen könnten – und diese Person tatsächlich antwortet? Genau das haben Ben (manchmal auch Bea) ausprobiert. Alle Briefe wurden handschriftlich verfasst und ordnungsgemäß frankiert – manche sind vermutlich nie angekommen, doch die Resonanz ist beeindruckend.

Herzliche, skurrile und überraschend ehrliche Antworten.

Viele Empfängerinnen und Empfänger nahmen sich spürbar Zeit für die Kinderpost. Einige schickten sogar handschriftliche Briefe zurück. So antwortet ARD-Meteorologe Sven Plöger etwa auf die Frage, ob man Wolken schmecken kann, ob sie in Amerika anders schmecken als bei uns und er verriet, dass er tatsächlich fast immer einen Regenschirm bei sich hat. Auch der FC Viktoria beantwortete die Frage, ob Mädchen beim Fußball ebenfalls spucken, handschriftlich. Andere wiederum reagierten knapp aber freundlich – etwa der Schauspieler Hans Sigl oder Sternekoch Tim Raue, schreiben ihre Antworten auf eine mitgeschickte Autogrammkarte.

Manche gingen noch weiter: Architekt Sergei Tchoban lobte Bens gezeichnetes Häuschen und lud ihn in sein Büro ein. Mehrere Hotels signalisierten Unterstützung und boten Ben an, sich vor Ort über Ausbildungswege im Hotelbetrieb zu informieren. Die Vielfalt der Rück-meldungen reichte von rührend und liebevoll über sachlich bis hin zu überraschend distanziert – ein ehrliches Abbild der Erwachsenenwelt. Zugleich macht das Buch deutlich, wie bedeutsam respektvolle Antworten für Kinder sind: sie stärken Neugierde, Motivation und Vertrauen, weiter Fragen zu stellen – eine zentrale Grundlage für Lernen und Entwicklung. Mit Kindern zu kommunizieren ist auch eine schöne Übung, komplizierte Dinge auf einfache Art zu erläutern.

Kleine Geschenke für große Kinderaugen – einige Firmen schickten Ben sogar kleine Überraschungen: Spielzeug, Zeichenhefte,

Schlüsselanhänger oder einen Teddybären. Diese Geschenke werden an eine Kita oder Grundschule weitergegeben – dorthin, wo sie hingehören: in Kinderhände.

„Warum ist der rote Teppich rot?“ zeigt auf charmante, humorvolle und berührende Weise, wie Erwachsene auf echte Kinderneugier reagieren – und wie wertvoll Antworten sein können, selbst wenn sie kurz sind. Ein Buch für alle, die gern wieder mit Kinderaugen auf die Welt blicken möchten.

Über die Autorin:

Marion Uhrig-Lammersen arbeitete für Öffentlich-rechtliche Hörfunkanstalten und als Par-lamentskorrespondentin bei SAT.1 und Pro 7. Später war die Journalistin stellvertretende Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion und Sprecherin des SPD-Bundesvorstandes. Seit 2001 ist sie selbständige Medientrainerin, Moderatorin sowie Wirtschaftsmediatorin

