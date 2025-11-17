Ein neuer Lebenshelfer kümmert sich um ältere Menschen in Berlin: Frank Miaskowski bietet Senioren Hilfe im Alltag an

Berlin, 17.11.2025. Immer wieder werden neue Lebenshelferinnen und Lebenshelfer in ganz Deutschland gebraucht, um Senioren ein selbstbestimmtes Leben zu Hause ermöglichen zu können. Als neuer Lebenshelfer der SeniorenLebenshilfe in Berlin steht nun auch Frank Miaskowski älteren Menschen mit seiner kompetenten und achtsamen Hilfe im Alltag zur Verfügung.

Helfen, bevor ein Pflegedienst zum Einsatz kommt: vorpflegerische Unterstützung nutzen

Wenn es für ältere Menschen mit der Zeit schwieriger wird, ihre Einkaufstaschen nach Hause zu tragen oder die Wohnung zu putzen, suchen sie häufig Hilfe bei Nachbarn und Verwandten. Nicht immer haben diese Zeit, und die Bitten um Unterstützung bringen oft ein schlechtes Gewissen bei den Senioren mit sich. Externe Dienstleister zu organisieren, schafft an dieser Stelle zwar Abhilfe, ist aber auch mit einem Flickenteppich an Dienstleistungen verbunden, der den individuellen Bedürfnissen älterer Menschen oft nicht gerecht wird.

Die Eheleute Carola und Benjamin Braun erkannten dieses vorpflegerische Problem und gründeten 2012 die SeniorenLebenshilfe, die mit Hunderten Lebenshelferinnen und Lebenshelfern deutschlandweit Senioren in ihrem Alltag unterstützt. Der Seniorenservice der SeniorenLebenshilfe stellt eine Alltagsbetreuung aus einer Hand dar, sodass die Senioren sich jeweils an ihre feste Bezugsperson gewöhnen können. Die Lebenshelferin oder der Lebenshelfer kümmert sich um den Haushalt, erledigt die Einkäufe sowie Sekretariatsarbeiten, stellt einen persönlichen Fahrdienst zur Verfügung und gestaltet mit den Senioren aktiv die Freizeit.

Von der Haushaltshilfe bis zur Freizeitgestaltung: Vielseitige Lebenshilfe für Senioren

Das Dienstleistungsangebot der SeniorenLebenshilfe ist individuell auf die jeweilige Seniorin oder den jeweiligen Senior zugeschnitten. Je nachdem, welche Unterstützung gebraucht und gewünscht wird, setzt sich der Lebenshelfer engagiert ein. Häufig werden die Haushaltshilfe und der Einkaufsservice angefragt, aber auch die Begleitung außer Haus, Büroarbeiten, persönliche Fahrdienste und die Gestaltung der Freizeit für ältere Menschen gehören zu den begehrten Betätigungsfeldern der Seniorenhelfer.

Die Vielfältigkeit dieser Alltagshilfe für ältere Menschen und der enge persönliche Kontakt zwischen Lebenshelfer und Senior machen den Seniorenservice der SeniorenLebenshilfe besonders. Auch Angehörige profitieren von der Unterstützung für Ihre Verwandten, da sie sich darauf verlassen können, dass es diesen dank der Fürsorge ihrer Lebenshelfer wirklich gutgeht und sie individuell betreut und versorgt werden.

Damit die Zusammenarbeit der Beteiligten auch menschlich gut passt, treffen sich beide Seiten vorab ganz unverbindlich zum gegenseitigen Kennenlernen und finden gemeinsam heraus, ob zwischen ihnen die Chemie stimmt und welche Art des Miteinanders sie vereinbaren möchten. Das familiäre Team der SeniorenLebenhilfe unterstützt dabei.

Herr Frank Miaskowski unterstützt als Lebenshelfer Seniorinnen und Senioren in Berlin

Nach dem Grundwehrdienst fand Herr Miaskowski seinen Platz als Tankstellenmitarbeiter in einem Familienbetrieb. Dort sammelte er ausreichend Erfahrungen im Bereich Firmenorganisation sowie in der Versorgung täglicher Bedürfnisse von Menschen unterschiedlichen Alters. Sein Wunsch, nach eigenen Vorstellungen und Werten arbeiten zu können, brachte ihn dazu, sich selbstständig zu machen und an zwei Tankstellen seine Fertigkeiten als Servicedienstleister und Führungspersönlichkeit zu erweitern.

Nach vielen Jahren in seiner Brache erkannte Herr Miaskowski, wie wichtig es ihm ist, Menschen in ihrem Alltag noch umfangreicher und vielseitiger unterstützen zu können – mit menschlichem Miteinander, Zusammenhalt, Selbstbestimmung und Orientierung. Daher arbeitet Frank Miaskowski seit 2025 als Lebenshelfer der SeniorenLebenshilfe in Berlin. Ganz nach den Wünschen und Vorstellungen „seiner“ Senioren schafft er so Räume der Sicherheit, Zugehörigkeit und Lebendigkeit.

Mehr Informationen über die Arbeit der SeniorenLebenshilfe

Die SeniorenLebenshilfe arbeitet mittlerweile mit Hunderten Lebenshelferinnen und Lebenshelfern in ganz Deutschland zusammen. Gegründet wurde das Unternehmen von den Eheleuten Carola und Benjamin Braun als eine Marke der Salanje GmbH. Lebenshelfer unterstützen von ihrem Wohnort aus ältere Menschen in ihrem Leben und geben ihnen die Möglichkeit, mit entsprechender Alltagshilfe und mentaler Begleitung lange Zeit selbstständig im eigenen Zuhause zu wohnen.

Alle Seniorenhelfer sind geschult in den Themen der Senioren und bringen persönlich und beruflich viel Erfahrung für die Zusammenarbeit mit. Sie stellen sich empathisch auf die älteren Menschen ein und legen viel Wert auf deren ganzheitliches Wohlergehen. Interessierte, die sich diese wertvolle Arbeit im Rahmen einer selbstständigen Tätigkeit vorstellen können, werden immer gesucht und sind im Team der SeniorenLebenshilfe jederzeit herzlich willkommen.

Kontakt

Frank Miaskowski

Begasstraße 12

12623 Berlin

Kontaktvermittlung über:

SeniorenLebenshilfe

Salanje GmbH

Pappelallee 78/79

10437 Berlin

Pressekontakt:

Benjamin Braun

T: 030 83221100

E: presse@senleb.de

