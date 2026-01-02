Ein neuer Anfang – Zeit für wohltuende Winterpflege

Zum Start ins neue Jahr laden wir dich ein, unsere Lavolta Winter-Angebote zu entdecken

Winterpflege, die bleibt – Deine Lavolta Winter Sale Highlights

Der Winter fordert unsere Haut jeden Tag aufs Neue: Kälte, trockene Heizungsluft und Temperaturschwankungen bringen sie schnell aus dem Gleichgewicht.

Genau jetzt braucht sie Pflege, die schützt, nährt und sichtbar regeneriert.

Bei Dr. Armah“s Lavolta wählen wir jeden Inhaltsstoff mit größter Sorgfalt – aus Überzeugung und aus Liebe zur Haut. Natürliche Wirkstoffe, bewährte Rezepturen und spürbare Ergebnisse stehen im Mittelpunkt jeder Pflege.

Sichere dir jetzt deine Winterfavoriten zum Vorteilspreis – nur für kurze Zeit.

Shea Naturcreme Soft – Supersondergröße (240 ml)

Reichhaltige Pflege mit wertvoller Sheabutter – ideal für trockene, anspruchsvolle Haut.

Die sanfte Textur pflegt intensiv, schützt vor Feuchtigkeitsverlust und hinterlässt ein geschmeidiges Hautgefühl.

Jetzt entdecken:

www.lavolta.de/products/shea-anti-aging-tagescreme-mit-nachtkerzenoel-und-centella-asiatica-fuer-trockene-haut-parfumfrei



UVP 29,99 EUR jetzt 26,99 EUR

Ultra Wrinkle Relax Concentrate (50 ml)

Das hochkonzentrierte Anti-Age-Serum mit Parakresse hilft, Mimikfältchen sichtbar zu entspannen.

Für ein glatteres, frischeres Hautbild – Tag für Tag.

Zum Produkt:

www.lavolta.de/products/parakresse-ultra-wrinkle-relax-concentrate-mit-6-fach-hyaluron

UVP 41,99 EUR jetzt 31,99 EUR

LIPPS Sheabutter TRIO

Dreifacher Schutz für empfindliche Lippen: pflegend, regenerierend und intensiv feuchtigkeitsspendend.

Perfekt für kalte Wintertage – zuhause und unterwegs.

Jetzt sichern:

www.lavolta.de/products/lavolta-shea-lipps-trio

UVP 21,99 EUR jetzt 19,99 EUR

Winterwellness Gesichtscreme (100 ml)

Mit Sheabutter & Centella Asiatica – speziell für die Bedürfnisse wintergestresster Haut entwickelt.

Pflegt reichhaltig, stärkt die Hautbarriere und schenkt ein entspanntes Hautgefühl.

Zur Winterpflege:

www.lavolta.de/products/winter-wellness-cold-cream-face-cream-100-ml

UVP 29,99 EUR jetzt 21,99 EUR

Gesichts-Waschlotion (200 ml)

Sanfte Reinigung, die die Haut nicht austrocknet.

Ideal als tägliche Basis für deine Winterpflegeroutine.

Jetzt entdecken:

www.lavolta.de/products/vorbereitung-shea-gesichts-waschlotion-mit-sheaol-und-ginseng



UVP 25,99 EUR jetzt 20,49 EUR

Oriental Rose Firming Body Cream (500 ml)

Straffende Körperpflege mit luxuriösem Rosenduft.

Nährt intensiv, glättet die Haut und schenkt ein samtiges Finish.

Zur Körperpflege:

/www.lavolta.de/products/spa-firming-body-cream-oriental-rose-mit-q10-und-vitamin-e

UVP 29,99 EUR jetzt 29,99 EUR

Gesichtsöl mit Sheabutter (100 ml)

Pflegendes Gesichtsöl für extra Schutz und Regeneration – besonders bei trockener Winterhaut.

Jetzt ansehen:

www.lavolta.de/products/shea-gesichtsol-100-ml

UVP 29,99 EUR jetzt 19,99 EUR

Intensivaufbaucreme Shea (150 ml)

Anti-Age-Pflege mit Aufbauwirkung: stärkt, strafft und regeneriert anspruchsvolle Haut nachhaltig.

Zum Produkt:

www.lavolta.de/products/dr-armah-lavolta-shea-intensiv-24h-anti-age-aufbaucreme

UVP 39,99 EUR jetzt 31,99 EUR

Dein Winter. Deine Pflege. Dein Vorteil.

Alle Angebote sind nur bis 14.01.2026 gültig und solange der Vorrat reicht.

Sichere dir jetzt deine Lavolta-Lieblinge zum Winter-Vorteilspreis und starte gepflegt, geschützt und strahlend ins neue Jahr.

Jetzt Winter Sale entdecken:

www.lavolta.de/collections/winterangebote

Lavolta – Natürliche Hautpflege mit Tradition & Wirkkraft

Lavolta ist ein etablierter Online-Shop für hochwertige natürliche Hautpflegeprodukte, die mit viel Erfahrung, natürlichen Inhaltsstoffen und einer tiefen Verbundenheit zur Natur entwickelt wurden. Seit über 25 Jahren Kompetenz in Kosmetik steht Lavolta für erstklassige Rezepturen mit wirkungsvollen Pflanzenextrakten wie Aloe Vera, Sheabutter, Vitamin-Seren und weiteren hochwertigen Naturwirkstoffen.

Dr. Armah

Im Sortiment finden Sie sorgfältig zusammengestellte Produktlinien für die tägliche Gesichtspflege, Körperpflege, Anti-Age-Behandlungen sowie spezialisierte Pflege für unterschiedliche Hauttypen und Hautbedürfnisse – von Feuchtigkeits- und Anti-Aging-Pflege bis hin zu sanften Naturcremes.

Dr. Armah

Lavolta vereint Tradition, Natur und moderne Hautpflege, um natürliche Schönheit und ein gesundes Hautbild zu fördern. Jedes Produkt ist Ausdruck von Leidenschaft, Erfahrung und dem Anspruch, Hautpflege so natürlich und effektiv wie möglich zu gestalten.

