Ein Monitor, zwei Game-Modi: der Philips Evnia 27M2N3800A

Amsterdam, 11. Juli 2025 – Philips präsentiert mit dem neuen 68,58 cm (27″) Evnia 27M2N3800A einen Premium-Gaming-Monitor der nächsten Generation. Das Besondere an diesem Modell: der Dual Mode. Er ermöglicht es dem User, zwischen 4K UHD bei 160 Hz und FHD bei 320 Hz umzuschalten. Ideal für all jene, die bei ihren verschiedenen Games den Fokus entweder auf High-Speed-Performance oder eine immersive Spitzendarstellung setzen wollen.

Key Features:

– Dual Mode für einen einfachen Wechsel zwischen 4K UHD @ 160 Hz und FHD @ 320 Hz

– Fast IPS-Panel mit einer Reaktionszeit von bis zu 1 ms GtG

– 95 % DCI-P3-Farbraumabdeckung; VESA DisplayHDR 400 für lebendige, naturgetreue Bilder

– Evnia Precision Center für individuelle Einstellungen

– SmartImage Game-Modus, Smart Crosshair und Smart Sniper für mehr Wettbewerbsfähigkeit

– HDMI 2.1, integrierte Lautsprecher und ergonomische Optionen für eine optimale Körperhaltung vor dem Bildschirm

Speed oder Schärfe … Für jedes Game das passende!

Dank seines innovativen Dual Modes bringt der Philips Evnia 27M2N3800A eine völlig neue Dimension in das Spielerlebnis. Denn jetzt können Gamer mühelos zwischen UltraClear 4K 3840 x 2160 @ 160 Hz und 1920 x 1080 @ 320 Hz wechseln und so die optimale Leistung für alle Arten von Spielen nutzen. Je nachdem, ob sie nach rasanter Geschwindigkeit oder überragender visueller Tiefe suchen.

„Wir freuen uns, mit dem Philips Evnia 27M2N3800A ein wahres Kraftpaket voll leistungsstarker Funktionen vorstellen zu können, das speziell für die Gaming-Community entwickelt wurde. Der Dual Mode erlaubt es den Usern, das Beste aus jedem Spielgenre herauszuholen, während sie gleichzeitig eine aufregende Geschwindigkeit und eine naturgetreue Darstellung genießen“, kommentiert Cesar Reyes Acosta, Lead Product Manager, Consumer Monitors, bei MMD. „Zukunftssichere Premium-Gaming-Monitore für leistungsorientierte und immersive Spielerlebnisse für wettbewerbsfähige Präzision und kinoreife Tiefe anbieten – das ist es, was wir wollen.“

Nach den Anforderungen anspruchsvoller Gamer entwickelt

Der Philips Evnia 27M2N3800A bietet für die verschiedensten Gamer eine Vielzahl von Funktionen und Technologien für unvergessliche Sessions. Dank einer Bildwiederholrate von 320 Hz und einer ultraschnellen Reaktionszeit von 0,5 ms MPRT mit Smart MBR läuft das Spiel auch in den schnellsten und intensivsten Szenarien flüssig und ohne ruckeln. Die visuelle Leistung dieses Monitors steht seiner Geschwindigkeit in nichts nach: Die UltraClear 4K UHD-Auflösung liefert eine atemberaubende Schärfe, die um eine außergewöhnliche Farbtiefe und -genauigkeit ergänzt wird. Mit einem DCI-P3-Farbraum von 95 % und einem sRGB-Farbraum von 130 % sowie der VESA DisplayHDR 400-Zertifizierung gibt dieser Monitor lebendige, kinoreife Bilder realitätsnah wieder.

Der SmartImage Game-Modus passt die visuellen Einstellungen des Monitors an die Art des Spiels an, indem er zum Beispiel den Kontrast bei FPS-Spielen erhöht oder die Farben im Rennmodus verstärkt. Stark ShadowBoost holt das Beste aus dunklen Szenen heraus und bietet eine bessere Textur und Sättigung, um Gegner leichter entdecken zu können. Smart Crosshair kontrastiert die Farbe des Fadenkreuzes dynamisch zum Hintergrund und erleichtert so das Zielen. Smart Sniper schließlich ermöglicht das Heranzoomen und erleichtert das Anvisieren von Gegnern aus großer Entfernung in FPS-Titeln. Doch damit nicht genug: Mit dem Evnia Precision Center kann der User sein Spielerlebnis mit einer Reihe von leistungsstarken, innovativen sowie einfach zu bedienenden Optionen ganz nach seinem persönlichen Geschmack gestalten.

Übrigens: Konsolenspielern bietet der Philips Evnia 27M2N3800A vollen Support für HDMI 2.1 und ermöglicht so UHD-Auflösung bei 120 Hz für ultraflüssiges Gameplay mit den Konsolen der neuesten Generation. Ob auf einer PlayStation 5 oder einer Xbox Series X: hohe Bildwiederholraten und kristallklare Darstellungen für ein immersives Konsolenspiel sind garantiert.

Der Philips Evnia 27M2N3800A bietet zudem diverse Features, die für den Komfort der Nutzer entwickelt wurden. So schonen der LowBlue-Modus und die Flicker-Free-Technologie die Augen. Über die verstellbare SmartErgoBase kann das Display in die ideale Position geneigt und geschwenkt werden und die eingebauten Stereolautsprecher liefern einen satten Sound.

Darüber hinaus können die User dank integrierter MultiView-Technologie mit mehreren Geräten – wie einem PC und einem Notebook – gleichzeitig arbeiten.

Das Gehäuse des Monitors besteht zu 85 %, der Standfuß zu 35 % aus recyceltem Material.

Preis und Verfügbarkeit

Der Philips Evnia 27M2N3800A kommt ab Juli für 359,00 EUR (UVP) beziehungsweise 349,00 CHF (UVP; exkl. MwSt. + vRG) in die Regale.

Weitere Informationen zu Philips Monitoren: https://www.philips.de/c-m-so/monitore

Weitere Informationen zu Philips Evnia Modellen: https://www.evnia.philips/de-de

Über MMD

MMD-Monitors & Displays Holding B.V. („MMD“), registriert in den Niederlanden, mit Hauptsitz in Amsterdam, ist ein hundertprozentiges Unternehmen von TPV Technology Limited („TPV“), einem der weltweit führenden Hersteller von Monitoren und LCD-Fernsehern.

MMD-Monitors & Displays Holding B.V. („MMD“) vermarktet und verkauft weltweit exklusiv LCD-Bildschirme der Marke Philips unter der Markenlizenz von Koninklijke Philips N.V. Durch die Kombination des Markenversprechens von Philips mit der Fertigungskompetenz von TPV bei Displays nutzt MMD einen schnellen und zielgerichteten Ansatz, um innovative Produkte auf den Markt zu bringen.

EVNIA, die im Jahr 2022 eingeführte Submarke von MMD, steht für elegante, moderne Premium-Gaming-Monitore und richtet sich an ein breitgefächertes Publikum. Getreu dem Motto „reinvent the rules“ möchte Philips Monitore mit EVNIA die gängigen Stereotypen im Gaming brechen und frischen Wind in die Szene bringen.

https://mmdmonitors.com/

