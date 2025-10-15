Ein Meilenstein im Inkjet-Digitaldruck von allcop

Lindenberg im Allgäu, 15. Oktober 2025

Mit der erfolgreichen Installation der Canon varioPRINT iX 2100 am Standort Westpark setzt allcop einen neuen Maßstab im Ausbau seines digitalen Produktionsdrucks und erreicht einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg in die nächste Generation der Fotoproduktion. Die Inbetriebnahme erfolgte in weniger als zwei Wochen – durch das hochspezialisierte Technik-Team der Canon Deutschland GmbH. Ebenso trugen die allcop Mitarbeitenden maßgeblich zum Erfolg bei: Die enge Zusammenarbeit zwischen beiden Unternehmen und ein kollegiales Miteinander machten die Inbetriebnahme zu einem echten Gemeinschaftsprojekt.

Durch die Investition in die Canon varioPRINT iX erweitert allcop sein Portfolio im Digitaldruck um die innovativste Inkjet-Technologie. Neben dem etablierten Echtfoto-Verfahren festigt das Unternehmen damit seine Position als einer der führenden Produktionspartner innerhalb der europäischen Fotobranche und des Marktes für personalisierte Drucklösungen.

Zu den zentralen Stärken der Canon varioPRINT iX zählen neben ihrer hohen Druckauflösung, dem Druckvolumen und der Produktionsgeschwindigkeit (bis zu 210 DIN-A4-Seiten pro Minute) insbesondere die wasserbasierten Tinten der iX-Serie. Sie ermöglichen eine Produktion ohne Kompromisse bei Farbbrillanz oder Haltbarkeit. Dank ihrer verbesserten Deinkbarkeit lassen sich Drucke leichter recyceln und tragen zur Kreislauffähigkeit der eingesetzten Materialien bei.

„Als Teil unserer langfristigen Digitaldruckstrategie investieren wir gezielt in modernste Druckverfahren – wie hier die Inkjet-Technologie – um unseren Partnern sowie Kundinnen und Kunden ein Höchstmaß an Produktionssicherheit, Druckqualität und Farbkonstanz zu bieten. Dies ermöglicht es uns, höchste Qualität bei Fotobüchern, Fotokalendern und Karten mit einem überzeugenden Preis-Leistungs-Verhältnis zu verbinden“, erklärt Andreas Schätzle, CCO bei allcop.

Im weiteren Projektverlauf begleitet Canon das allcop-Team mit technischem Know-how, professionellem Service und gezielter Unterstützung in den Bereichen Farbmanagement, Workflow-Integration und Systemoptimierung.

Die 1959 gegründete allcop GmbH & Co. KG mit Sitz in Lindenberg zählt mit ihren knapp 200 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern im Fotobereich in Europa. Die Geschäftstätigkeit des inhabergeführten Mittelständlers beinhaltet die klassischen Aufgaben eines Fotolabors sowie On-Demand-Produktion, White Label Produktion, Mass Customization, sowie Software-Integration und Dienstleistungen im Bereich Schul- und Kinderfotografie.

