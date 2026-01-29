Ein „Lichtblick“ in Naturschutzgebieten

Geo-Technik präsentiert Bedarfslampe für sichere Schulwege und Artenschutz

Die gesellschaftliche Problematik: Sicherheit vs. Ökologie

In der modernen Stadt- und Gemeindeplanung stoßen zunehmend zwei fundamentale Bedürfnisse aufeinander: Der Schutz unserer verbliebenen Naturräume und das Bedürfnis nach Sicherheit im öffentlichen Raum. Besonders in ländlichen Regionen oder am Rande von Ballungszentren führen Schulwege und Pendlerstrecken oft durch ökologisch sensible Gebiete oder angrenzende Naturschutzzonen.

Bisher bedeutete dies oft einen harten Kompromiss. Naturschutzbehörden lehnen eine konventionelle Straßenbeleuchtung meist strikt ab, da die Lichtverschmutzung (Light Pollution) massive Auswirkungen auf die lokale Fauna hat. Auf der anderen Seite stehen besorgte Eltern, deren Kinder frühmorgens an stockfinsteren Bushaltestellen warten müssen. Auch für Frauen und Senioren entstehen so „Angsträume“, die die Lebensqualität und die Nutzung des ÖPNV einschränken. Das Unternehmen Geo-Technik hat sich diesem Thema angenommen, um zwischen Bürger und Kommunen eine sinnvolle Brücke zu schlagen.

Die Lösung von Geo-Technik: Die autarke Solar-Bedarfsleuchte LT-SOL-AF3-H

Geo-Technik präsentiert mit der Solar-Bedarfsleuchte LT-SOL-AF3-H eine autarke Solar-Lichtlösung, die speziell für diese sensiblen Schnittstellen entwickelt wurde. Im Gegensatz zu fest installierten, netzbetriebenen Leuchten benötigt dieses System keine Erdarbeiten, was den Boden und das Wurzelwerk im Naturschutzgebiet schont.

Das Herzstück ist die intelligente Bedarfssteuerung: Ein vandalismusgeschützter Edelstahl-Taster ermöglicht es dem Nutzer, das Licht nur dann zu aktivieren, wenn es wirklich benötigt wird – etwa wenn ein Schüler die Bushaltestelle betritt. Die Dauer dieser Beleuchtungsphase ist flexibel programmierbar und kann von der Kommune individuell festgelegt werden. Dies minimiert die Einschaltzeit auf ein absolutes Minimum und schont die energetischen Ressourcen sowie die nächtliche Ruhe der Tiere. Um jeder örtlichen Gegebenheit gerecht zu werden, bietet Geo-Technik das System in verschiednen Masthöhen von 4 m und 5 m an.

Insektenfreundlichkeit durch Amber-Technologie im Fokus

Ein entscheidender Faktor für die Genehmigungsfähigkeit in Naturschutzgebieten ist die Lichtfarbe. Herkömmliche LEDs wirken oft wie ein „Staubsauger“ auf Insekten. Sie werden von der Strahlung angezogen, umkreisen die Leuchte bis zur Erschöpfung oder werden leichte Beute für Prädatoren. Geo-Technik setzt daher auf Lichtfarben von 2200K (Amber) bis 2700K. Dieses warme Spektrum besitzt nahezu keine Blauanteile und wird von Insekten sowie Vögeln kaum wahrgenommen.

Studien zeigen, dass Amber-Licht nicht nur Insekten schont, sondern auch den Biorhythmus von Vögeln und Fledermäusen deutlich weniger stört. Die Melatoninausschüttung der Tiere bleibt im Gleichgewicht, was für deren Überleben und Fortpflanzung in geschützten Habitaten essenziell ist.

Präzise Lichtführung: Keine Verschwendung, kein Blendeffekt

Ein oft unterschätztes Problem bei der Beleuchtung in Naturnähe ist das Streulicht. Licht, das in den Himmel oder seitlich in das Gebüsch strahlt, ist ökologisch schädlich und energetisch ineffizient. Geo-Technik setzt bei der Solar-Bedarfsleuchte LT-SOL-AF3-H auf maßgeschneiderte Linsenoptiken. Je nach Aufstellort wird das Licht exakt berechnet und gelenkt. So wird punktgenau die Wartefläche der Haltestelle oder der schmale Pfad des Gehwegs ausgeleuchtet. Das Umfeld bleibt schwarz. Diese präzise Lichtlenkung sorgt zudem für eine höhere subjektive Sicherheit, da harte Kontraste und Blendungen für den Menschen vermieden werden, was die Orientierung in der Dunkelheit verbessert.

Höchste technische Zuverlässigkeit (Smart Power)

Die technische Ausstattung der Solar-Bedarfsleuchte LT-SOL-AF3-H ist auf Langlebigkeit ausgelegt. Ein 18W Power-LED-Chipset sorgt für eine Lichtstärke von über 2500 Lumen. Als Energiespeicher dient ein moderner Lithium-Eisenphosphat (LiFePo4) Akku, der im Mast verbaut ist. Besonders hervorzuheben ist die Smart Power Funktion: Sinkt die Akkuspannung im Winter unter 50 %, dimmt das System die Helligkeit automatisch ab, um einen durchgehenden Betrieb auch bei tagelanger Bewölkung sicherzustellen. Damit ist die (Schul-)Wegsicherheit auch in den dunkelsten Monaten des Jahres garantiert.

Fazit: Ein Gewinn für Mensch und Natur

Die Lösung von Geo-Technik zeigt, dass technologischer Fortschritt und Umweltschutz Hand in Hand gehen können. Die Kombination aus autarker Solarenergie, bedarfsgerechter Steuerung per Knopfdruck und insektenfreundlicher Lichttechnik ist die Antwort auf die drängenden Fragen moderner Stadtplanung.

Für Kommunen bietet die Bedarfsleuchte eine kosteneffiziente Möglichkeit, Sicherheitsbedenken der Bürger ernst zu nehmen, ohne die strengen Auflagen des Naturschutzes zu verletzen. Die Solar Bedarfslampe von Geo-Technik ist mehr als nur eine Lampe – es ist ein Werkzeug für das soziale Miteinander und den Erhalt unserer Biodiversität.

GEO-Technik entwickelt und produziert seit über 40 Jahren maßgeschneiderte Beleuchtungslösungen für höchste Ansprüche. Als Hersteller mit eigener Entwicklung und Fertigung in Deutschland steht das Unternehmen für langlebige Qualität, technische Präzision und eine klare Ausrichtung auf Nachhaltigkeit und Energieeffizienz. Die Solar- und LED-Mastleuchten vereinen moderne Technik mit einem verantwortungsvollen Umgang von Ressourcen – wartungsarm, energieeffizient und auf Wunsch exakt an Ihr Projekt angepasst. Dank modularer Systeme und individueller Konfiguration bietet Geo-Technik weit mehr als Standardprodukte: Das’Unternehmen schafft Lichtlösungen, die funktionieren – langfristig und zuverlässig.

Firmenkontakt

Geo-Technik GmbH & Co. KG

Kathrin Schütz

Hanauer Landstr. 102

63538 Großkrotzenburg

061315710650



https://www.geo-technik.de/

Pressekontakt

pro-acct Consulting & Communication

Dieter Schrohe

Im Schloß 4

55278 Dexheim

017631311368



https://www.die-leadagenten.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.