Ein Kind zwischen den Welten – und der Beginn einer Zeitenwende

„Geburt einer jungen Seele“ entfaltet eine epische High Fantasy voller Magie, Prophezeiung und einem geheimnisvollen Bündnis zwischen Alben und Menschen.

Ein Kind wird geboren – und mit ihm beginnt das Beben einer ganzen Welt.

In „Geburt einer jungen Seele“, dem Auftakt zur Sternenlichtsaga von Thomas Alexander, entfaltet sich eine kraftvolle High Fantasy-Erzählung, die Leser:innen in eine Welt voller Magie, uralter Prophezeiungen und düsterer Risse zwischen den Realitäten entführt. Wer Elfen liebt, wird die Alben fürchten – und vielleicht sogar verstehen.

Das Reich Erus steht am Rand des Zerfalls. Schwarze, schwebende Phänomene durchziehen die Luft, fremdartig und beunruhigend. Erinnerungen verblassen. Orte verlieren ihre Bedeutung. Und während die Welt zerbricht, tauchen Wesen aus alten Legenden auf. Die Alben. Hüter einer verlorenen Wahrheit – und Boten einer Zeitenwende, deren Ursprung in der Geburt eines besonderen Kindes liegt.

Eine Festung. Ein Dualband. Eine Allianz ohne Vertrauen.

Nur widerwillig verbünden sich die Menschen mit den Alben. Ihre Wege kreuzen sich an einem Ort, an dem ein magisches Band aus Wille und Schwingung Welten miteinander verbindet – das Dualband. Es öffnet nicht nur Portale, sondern auch die Möglichkeit, den Lauf der Dinge zu ändern. Doch zu welchem Preis?

„Geburt einer jungen Seele“ erzählt von einem Thronfolger, dessen Existenz das Gefüge der Realität selbst berührt. Von einem Kind, das zwischen den Welten steht – und von einem alten Volk, das den Weg der 12 Wissenden geht, ohne sein Ziel zu kennen. Es ist ein Roman über Loyalität und Zweifel, über das Erwachen uralter Kräfte und die Suche nach der Wahrheit inmitten von Magie, Macht und Gefahr.

Für Fans epischer Fantasy mit Tiefe.

Thomas Alexander kombiniert klassische High Fantasy mit moderner Erzählkunst. Die Sprache ist bildhaft, der Weltenbau detailliert und atmosphärisch dicht. Wer „Der Name des Windes“, „Der Herr der Ringe“ oder „Die Nebel von Avalon“ schätzt, wird in dieser Saga neue Horizonte entdecken. Es ist ein Roman, der gleichzeitig unterhält, inspiriert und berührt – ohne sich in Klischees zu verlieren.

Der Beginn einer großen Saga.

„Geburt einer jungen Seele“ ist der erste Band einer geplanten Reihe, die Fragen aufwirft, bevor sie Antworten gibt – und dabei Raum lässt für Theorien, Entdeckungen und Wiederlesen. Jetzt lesen, um von Anfang an dabei zu sein!

Über den Autor

Thomas Alexander, geboren 1977 in Wien, ist Softwareentwickler, Künstler und Fantasy-Autor. Neben einer langjährigen Tätigkeit in der IT lebt er seine kreative Seite in Modeentwurf, Möbelbau und Fantasy-Rollenspiel aus. Sein androgynes Auftreten ist Teil eines künstlerischen Konzepts, das Individualität mit Ästhetik verbindet. Mit der Sternenlichtsaga hat er sich einen Lebenstraum erfüllt: die Verbindung von Magie, Technik und Mythos in einer eigenständigen literarischen Welt.

