Ein Jahrzehnt on Tour mit BLAKLÄDER

Blakläder liebt gute Geschichten, in denen die Qualität der Produkte auf die Probe gestellt wird. So auch, als die JesterCrew, das legendäre Road-Crew-Team von In Flames, nach neuer Arbeitskleidung verlangte. Nach 10 Jahren in ihrer aktuellen Blakläder-Kleidung brauchten sie Ersatz.

2015 begann die Zusammenarbeit von Blakläder mit der JesterCrew, dem Road-Crew-Team einer der größten schwedischen Metal-Bands, In Flames. Blakläder stattete das Team mit Arbeitskleidung aus, die den anspruchsvollen Tourplänen standhält. In den letzten zehn Jahren hat das Team über 700 Shows in fast jeder Ecke der Welt aufgebaut. Nun, fast ein Jahrzehnt später, wandte sich Patrick „Paddi“ Krause, Tontechniker der JesterCrew, an Blakläder und bat um neue Arbeitskleidung.

Die JesterCrew-Mitglieder verbringen ihre gesamten Arbeitstage in Blakläder, und das aus gutem Grund. Das Leben auf Tour bringt viele Herausforderungen mit sich, von körperlicher Anstrengung bis hin zu ständigen Problemlösungen, um sicherzustellen, dass die Shows reibungslos ablaufen.

„Jeder Tag ist anders. Der eine Veranstaltungsort hat knifflige Laderampen, ein anderer strenge Lärmschutzvorschriften. Und dann ist da noch das Wetter – heiße Arenen, kalte Open-Air-Festivals… Es ist ein ständiger Balanceakt“, erklärt Greg Winn, Gitarrentechniker und Bühnenmanager.

Paddi fügt hinzu: „Normale Kleidung würde den Anforderungen dieses Jobs nie gerecht werden. Ich trage meine Blakläder-Hosen seit zehn Jahren, und sie halten immer noch.“

Für das Team ist Arbeitskleidung ein Werkzeug, das ihnen hilft, ihre anspruchsvollen Aufgaben zu bewältigen. „Normale Kleidung ist nicht dafür gemacht, den Strapazen einer Tour standzuhalten, und sie ist im Allgemeinen über längere Zeiträume weniger bequem. Arbeitskleidung setzt auf Funktion, und genau das brauchen wir“, sagt Greg.

Paulo „Fish“ Baptista, der für die Gitarren der Band verantwortlich ist, stimmt zu: „Ich mag es, wie sie ein Teil deiner Routine werden. Du weißt genau, wo alles in deinen Taschen ist, was wichtig ist, wenn die Zeit knapp ist.“

Die Tatsache, dass viele Crewmitglieder heute noch dieselben Blakläder-Kleidungsstücke tragen wie vor einem Jahrzehnt, spricht für die Haltbarkeit der Kleidung.

„Sie sind zwar etwas verblasst, aber sie haben keine Risse oder kaputten Nähte. Nach weit über 1.000 Tagen Nutzung ist das beeindruckend“, schließt Greg ab.

Weitere Informationen unter: https://www.blaklader.de/de

Über Blåkläder:

Blåkläder Workwear wurde 1959 in Svenljunga, Schweden, gegründet. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Arbeitskleidung, Sicherheitsschuhe und Handschuhe für Fachkräfte in Handwerksberufen, Transportwesen, industrieller Fertigung und Service. Qualität, Langlebigkeit und Funktionalität sind zentrale Werte, die Blåkläder ständig weiterentwickelt.

Blåkläder ist in 20 Ländern vertreten und hat seinen Hauptsitz in Svenljunga, Schweden. Mit Fabriken in Sri Lanka und Myanmar, über 6.000 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von 2,4 Milliarden SEK ist Blåkläder einer der weltweit führenden Hersteller von Qualitätsarbeitskleidung und die größte sowie bekannteste Arbeitsbekleidungsmarke in den nordischen Ländern.

Tour-Informationen: Die schwedische Metal-Band In Flames befindet sich derzeit auf ihrer Europa-Tour. Die lang erwarteten Auftritte in Schweden sind wie folgt:

23. Oktober in Budapest

25. Oktober in Prag

26. Oktober in Dresden

27. Oktober in Berlin

