EIN JAHR REICH AN PREISEN: EINE GLÄNZENDE BILANZ FÜR DEN PIAVE KÄSE DOP

Drei Sterne beim Superior Taste Award und drei Medaillen beim Caesus Veneti 2020

Ein in Italien und im Ausland anerkanntes und beliebtes Qualitätsprodukt.

Busche, 07.01.2021 – Vom Caesus Veneti 2020 bis zum Superior Taste Award, war für den Piave Käse DOP das Jahr 2020 ein Jahr voller Erfolge und Preisverleihungen. Anerkennungen, die einem bereits medaillenschweren Palmares hinzugefügt werden können, zum Beweis der Vorzüglichkeit dieses einzigartigen Produkts aus den Dolomiten, das sowohl in Italien als auch weit über die Landesgrenzen hinaus äußerst beliebt ist.

Aber machen wir einen kurzen Schritt zurück, um diese beiden begehrten Anerkennungen nachzuvollziehen, die den Piave Käse DOP erneut in den Olymp der Käsewelt erhoben hat, die sowohl bei Experten wie bei den normalen Verbrauchern so beliebt ist.

Superior Taste Award: “Vorzüglicher Geschmack”; diese Bewertung entspricht den drei Sternen, die der Piave DOP Vecchio Selezione Oro in der Ausgabe 2020 beim Superior Taste Award erzielt hat. Ein Preis, der in Brüssel jedes Jahr vom International Taste Institute verliehen wird, nachdem eine Jury von 200 Experten eine außerordentlich sorgfältige Arbeit verrichtet.

Der Piave Käse hat somit bereits zum fünften Mal hintereinander die höchste Anerkennung bekommen, was es ihm ermöglicht hat, wieder einmal mehr auf internationaler Ebene als besonderer Käse geschätzt zu werden, dem es mehrfach gelungen ist, selbst die raffiniertesten Feinschmecker der Welt in seinen Bann zu ziehen.

Aber wie werden die Produkte eigentlich bewertet? Einer der Richter der Preisverleihung, Stijn Roelandt, – Sous-Chef von Hof van Cleve, 3 Michelin-Sterne – erklärt: “Es ist ein strenges Verfahren. Die Produkte werden blind verkostet: Wir sehen die Verpackung nicht und kennen weder die Marke noch den Namen des Herstellers. Wir wissen nicht einmal, aus welchem Land es kommt. Dies zwingt uns also, völlig objektiv und unvoreingenommen zu sein, während wir die Geschmacksprobe machen. Nur die wirklich guten Produkte werden daher zertifiziert und prämiert”.

Caesus Veneti 2020: Bei diesem sehr beliebten regionalen Wettbewerb, bei dem die besten Käsesorten Venetiens ausgezeichnet werden, ging der Piave Käse DOP erneut als absoluter Sieger unter 400 erstklassigen weiteren Molkereiprodukten hervor und überzeugte ohne jeglichen Zweifel die beiden, von den Meistern der Verkostung Onaf koordinierten Jurys: Die so genannte Aurea, die aus Journalisten, Chefköchen, Genuss-Experten und Bloggern besteht und schließlich die Popolare, beziehungsweise die Volks-Jury, bestehend aus den Verbrauchern und den Besuchern der Veranstaltung.

Bei dieser Ausgabe erzielte der Piave Käse DOP gleich drei Preise:

Sowohl die Jury Aurea wie auch die so genannte Popolare haben ihn zum “Besten gereiften DOP Käse” ernannt. Außerdem erhielt er die Anerkennung als “Besten in den Bergen hergestellten Käse” mit der absolut höchsten Punktzahl der von Veneto Agricoltura koordinierten Kommission.

“Es war ein schwieriges Jahr, aber es bescherte uns auch zahlreiche Lichtpunkte” so die Worte von Chiara Brandalise, Geschäftsführerin des Konsortiums. “Wir konnten ganz außerordentliche Ergebnisse erzielen dank der Rohstoffe, die wir für die Produktion dieser Köstlichkeit verwenden und dank der Landschaft, aus der diese stammen. Der Piave Käse stimmt jeden zufrieden und sammelt weiter Erfolge auf nationaler wie internationaler Ebene”

Ziel des Konsortiums ( www.formaggiopiave.it) ist die Förderung der Käsemarke Piave DOP und die Verbreitung von korrekten Angaben bezüglich der Besonderheiten dieses Produkts sowie die On- und Offline- Kommunikation, die darauf ausgerichtet ist, die Bekanntheit und den Konsum dieses Käses zu fördern. Erfahren Sie mehr über das Konsortium und das Projekt Nice to Eat-EU bei Instagram @nice_to_eateu, Facebook @NiceToEatEU (FB) und YouTube auf dem gleichnamigen Kanal, mit dem offiziellen Hashtag #Nicetoeateu und natürlich auf der Webseite www.nicetoeat.eu

