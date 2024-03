Ein Jahr exzellente ästhetische Zahnmedizin bei „Smile Meets Design“ in Köln

Seit einem Jahr setzt die ästhetische Zahnarztpraxis „Smile Meets Design“ im Herzen von Köln neue Standards in der Kombination von fortschrittlicher Zahnmedizin und ästhetischem Design.

Gelegen in der renommierten Kreishaus Galerie auf der St.-Apern-Straße 17-21, bietet die Praxis eine außergewöhnliche Patientenerfahrung und ist spezialisiert auf hochwertige Veneer Behandlungen sowie ein umfassendes Spektrum zahnmedizinischer Dienstleistungen.

Unter der Leitung von Frau Dr. med. dent. Niusha Barahmand Pour, einer anerkannten Expertin auf dem Gebiet der ästhetischen Zahnbehandlungen, insbesondere der Veneer-Technologie, hat sich „Smile Meets Design“ in der ästhetischen Zahnmedizin etabliert.

Die Praxis zeichnet sich durch ihre exklusive Lage und ihr einzigartiges Konzept aus, das optimal zur Geltung kommt und Patientinnen sowie Patienten aus der Region Zugang zu spezialisierten ästhetischen Behandlungen ermöglicht.

Diese Behandlungen verändern nicht nur das Lächeln, sondern auch das Selbstvertrauen der Patientinnen und Patienten nachhaltig.

Die Eröffnung von „Smile Meets Design“ hat gezeigt, wie maßgeschneiderte Konzepte im Gesundheitssektor erfolgreich umgesetzt werden können, um den höchsten Ansprüchen an ästhetische Zahnmedizin gerecht zu werden.

Die Praxis steht für eine zukunftsorientierte Vision in der medizinischen Branche, die das Wohlergehen und den Erfolg der Patienten in den Mittelpunkt stellt.

Termine bei „Smile Meets Design“ können bequem online unter www.smilemeetsdesign.de gebucht werden.

Die Praxis lädt Patientinnen und Patienten ein, sich selbst von der Spitzenästhetik und der Qualität der zahnmedizinischen Dienstleistungen zu überzeugen. Online Termine

Willkommen in unserer boutiqueartigen Zahnarztpraxis in der charmanten Kreishausgalerie Mitten in der Kölner Innenstadt!

Unsere Praxisräume wurden mit viel Liebe zum Detail gestaltet, um eine Atmosphäre der Entspannung und des Wohlbefindens zu schaffen. Wir möchten, dass Sie beim Betreten unserer Praxis das Gefühl haben, dass Sie sich nicht in einer klassischen Zahnarztpraxis befinden.

Bei uns erleben Sie eine einzigartige Herangehensweise an die Zahnmedizin. Unser besonderer Fokus liegt auf einem harmonischen Teamgeist und den gemeinsamen Wertvorstellungen. Dies spiegelt sich nicht nur in der ansprechenden ästhetischen Gestaltung unserer Praxis wider, sondern auch in der individuellen und einfühlsamen Betreuung unserer Patienten während der gesamten Behandlung.

Kontakt

Smile Meets Design Zahnmedizin

Niusha Barahmand Pour

St.-Apern.Str. 17-21

50667 Köln

0221 66940180



https://smilemeetsdesign.de/