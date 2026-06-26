Ein Jahr ARCOTEL AQ in Wien: Sommerfest und Terrasseneröffnung

Rund 150 Gäste feierten den Geburtstag des Designhotels im 9. Wiener Bezirk mit viel Magie und Leichtigkeit

Dort, wo sich einst die Wiener Moderne und der Geist Sigmund Freuds begegneten, ließ das ARCOTEL AQ am vergangenen Dienstag Träume aufsteigen: Unter dem Motto “Let your Dreams fly!“ gab es an diesem Abend gleich mehrere Gründe zum Feiern. Ein Jahr ARCOTEL AQ, die Eröffnung der neuen Sonnenterrasse und den Beginn des Wiener Sommers. Rund 150 geladene Gäste aus Wirtschaft, Politik und Medien erlebten bei einem Sommerfest mit viel Magie einen Abend zwischen der Eleganz der Fin de Siècle Epoche und der modernen Leichtigkeit.

Sigmund Freud im Empfangskomitee

Den Auftakt bildete der hoteleigene Beserlpark: An einem Fotospot mit der Sigmund-Freud-Figur von Madame Tussauds begegneten die Gäste dem Motto des Abends “Let your dreams fly“ zum ersten Mal. Mit dem gläsernen Panoramalift ging es anschließend in den fünften Stock, wo der erfrischende Sommercocktail “Viennas BARbara Spritz“ und Flying-Schmankerl wie Mini-Wienerschnitzel mit Kartoffelsalat, und natürlich die vegetarische und vegane Variante davon, auf die Ankommenden warteten.

Wohlfühlort, der Wien atmet

“Wir freuen uns sehr, viele Partner und Freunde heute in unserem vierten Wiener Hotel, das gleichzeitig das Herzstück des neuen Stadtteils Althan Quartier bildet, zu begrüßen“, sagte Dr. Renate Wimmer, Eigentümer der ARCOTEL Unternehmensgruppe. “Dieses Viertel spannt den Bogen vom Freud Museum bis zur Street Art am Donaukanal. Im ARCOTEL AQ spiegeln sich diese Elemente vom Wiener Geflecht bis zu moderner Kunst in jedem Raum mit Leichtigkeit und Eleganz wider.“

“Im ARCOTEL AQ ist Wien nicht nur Kulisse, sondern Teil des Hotelerlebnisses. Hier setzen wir bewusst neue Maßstäbe für alle Wien-Reisenden, die das Besondere suchen und bieten gleichzeitig auch den Locals einen lässigen Treffpunkt“, ergänzt Martin Lachout, CEO der ARCOTEL Hotel AG. “Deshalb freuen wir uns besonders, heute die Terrasse unserer BARbara zu eröffnen, die als chillige Großstadt-Oase wie gemacht ist für den sommerlichen After-Work oder den Aperitif mit Freunden.“

Wiener Schmankerl, neu interpretiert

Kulinarisch lag der Abend in den Händen des Küchenteams aus dem Handwerk Restaurant des Schwesternhotels ARCOTEL Wimberger. Küchenchef Deniz Neverov verwöhnte die Gäste mit einem Buffet, das Wiener Klassiker zeitgemäß neu erzählte. Von der Räucherforellenmousse über zartes Roastbeef, Wiener Kalbsrahmgulasch mit Butternockerln bis zum live zubereiteten flaumigen Kaiserschmarrn mit Zwetschkenröster und Apfelmus. Wiener Genuss vom Feinsten.

Erlebnisstationen für die Gäste

Nach der feierlichen Segnung des Hauses durch Pfarrer Hans Hütter konnten die Gäste durch das Haus flanieren oder an Hausführungen teilnehmen. Erlebnisstationen luden zum Entdecken ein: Das ARCOTEL-Herzensprojekt “Give Bees a Chance“ stand im Mittelpunkt bei der Verkostung von Wiener Honig. Imker Josef Bacher, der rund 500.000 Bienen auf dem Dach des ARCOTEL Kaiserwasser in Wien betreut, erzählte von der Blütenherkunft der einzelnen Sorten. Schnell-Karikaturist Xi Ding porträtierte die Gäste in weniger als zwei Minuten, während DJ-Sound in der BARbara für entspannte Atmosphäre sorgte.

Ein Finale, das in Erinnerung bleibt

Der Höhepunkt des Abends: Jeder Gast erhielt ein gut gefülltes Goodie Bag mit einer persönlichen Traumkarte, befestigt an einem Luftballon. Wer mochte, ließ seinen ganz persönlichen notierten Traum in den Wiener Nachthimmel entschwinden. “Let your Dreams fly!“ – an diesem Abend nicht nur Motto, sondern ein ganz besonderes Wiener Lebensgefühl.

Über das ARCOTEL AQ

Das ARCOTEL AQ im 9. Wiener Gemeindebezirk befindet sich in einem neuen Gebäudekomplex über dem Franz-Josefs-Bahnhof. Mit diesem 4-Sterne-Hotel hat das 12. Hotel der österreichischen ARCOTEL-Gruppe und damit das vierte Haus in der Stadt Wien eröffnet. Das ARCOTEL AQ umfasst insgesamt 157 moderne Zimmer und Suiten sowie vier Seminarräume und einen Fitnessbereich. Mittelpunkt der einladenden Lobby ist die BARbara mit Kaffeespezialitäten, Drinks und einer kleinen Barfood-Karte.

ARCOTEL AQ, Althanstraße, A-81090 Wien | aq.arcotel.com/de

Die Wiener ARCOTEL Unternehmensgruppe im Besitz von Dr. Renate Wimmer wurde 1989 gegründet und zählt heute zu den größten privaten österreichischen Unternehmen im Tourismusbereich. Mit derzeit 13 Hotels in Österreich und Deutschland positioniert sich ARCOTEL in attraktiven Stadtlagen der Business- und Stadthotellerie. Unter dem Motto „Das MEHR Hotel“ zeichnen sich die ARCOTEL-Häuser durch ein MEHR an Leistung, Erlebnissen und Nachhaltigkeit für Gäste und Mitarbeitende aus. Das Flagship-Projekt ARCOTEL Tabakfabrik in Linz wurde am 1. April 2026 eröffnet. Die Gruppe beschäftigt rund 650 Mitarbeitende.

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