“Ein Herz für Helfer”: Sparda-Bank München startet Spendenaktion

Die oberbayerische Genossenschaftsbank möchte gemeinnützige Vereine aus der Region unterstützen. Insgesamt stehen 100.000 Euro Fördergelder zur Verfügung.

Miteinander, Füreinander: Unter diesem Motto startet die Sparda-Bank München eG die große Hilfsaktion “Ein Herz für Helfer”. Insgesamt stellt die Genossenschaftsbank über ihren Gewinn-Sparverein Fördergelder in Höhe von 100.000 Euro zur Verfügung. Mit den Spenden sollen Vereine und gemeinnützige Organisationen in ganz Oberbayern unterstützt werden, die von der Corona-Krise besonders betroffen sind und dringend Hilfe benötigen. Gefördert werden Projekte mit den Schwerpunkten Seniorenhilfe, Obdachlosenhilfe, Prävention von Gewalt gegen Frauen, Depressionsprävention sowie lokale Tafeln, die Lebensmittel an Bedürftige ausgeben. Christine Miedl, Direktorin Unternehmenskommunikation der Sparda-Bank München, betont: “Solidarität ist gerade mehr denn je gefragt und wir können diese Krise nur gemeinsam meistern. Deswegen möchten wir denen finanziell unter die Arme greifen, die eigentlich selbst helfen und durch die Corona-Pandemie an ihre Grenzen stoßen.”

Aktions-Website ist freigeschaltet

Alle gemeinnützigen Vereine und Organisationen, die ihren Sitz in Oberbayern haben und finanzielle Unterstützung benötigen, finden ab sofort unter der Adresse www.sparda-m.de/herzfuerhelfer alle wichtigen Informationen. Auf der Aktions-Website stehen auch die erforderlichen Unterlagen zur Beantragung der Soforthilfe zum Download bereit. Christine Miedl: “Wir möchten schnell und unbürokratisch unterstützen und damit auch ein Zeichen setzen, dass die Region zusammenhält. Das ist auch ein großes Dankeschön an die zahlreichen wertvollen Helfer.”

Daten und Fakten zur Sparda-Bank München eG

Die Sparda-Bank München eG, 1930 gegründet, ist die größte Genossenschaftsbank in Bayern mit über 313.000 Mitgliedern und 40 Geschäftsstellen in Oberbayern (per 30. Dezember 2019).

Als erste Bank in Deutschland engagiert sich die Sparda-Bank München für die Gemeinwohl-Ökonomie, die für ein wertebasiertes Wirtschaften plädiert und das Handeln des Unternehmens zum Wohl der Gesellschaft in der Gemeinwohl-Bilanz misst. Weitere Informationen unter www.zum-wohl-aller.de

Seit 27 Jahren belegt die Gruppe der Sparda-Banken in der unabhängigen und repräsentativen Studie Platz eins in der Kundenzufriedenheit unter den Filialbanken beim Kundenmonitor Deutschland. Die Sparda-Bank München wurde für ihre Mitarbeiterförderung und für ihr betriebliches Gesundheitsmanagement bereits mehrfach ausgezeichnet. Zudem ist die Bank einer von Bayerns besten Arbeitgebern laut Great Place to Work.

Über die NaturTalent Stiftung gemeinnützige GmbH und die NaturTalent Beratung GmbH unterstützt, entwickelt und begleitet die Sparda-Bank München Projekte, die die Einzigartigkeit von Menschen sichtbar machen und ihnen Zugang zu ihrem Naturtalent ermöglichen.

Firmenkontakt

Sparda-Bank München eG

Christine Miedl

Arnulfstraße 15

80355 München

089/55142- 3100

presse@sparda-m.de

http://www.sparda-m.de

Pressekontakt

KONTEXT public relations GmbH

Janine Wölfel

Melli-Beese-Straße 19

90768 Fürth

0911/97478-0

info@kontext.com

http://www.kontext.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.