Ein guter Presseverteiler ist der beste Garant für den Erfolg von Pressemitteilungen

Wer Pressemitteilungen veröffentlicht, verfolgt in der Regel vor allem zwei Ziele: den Transport von Informationen sowie das sogenannte Link-Building. Nun lassen sich Pressemeldungen auf zahlreichen Portalen kostenlos veröffentlichen. Allerdings lohnt es sich, auch der Reichweite der jeweiligen Distributoren die gebotene Aufmerksamkeit zu schenken. Die Wirkung selbst der interessantesten Pressemitteilung verpufft, wenn sie nicht die für ein effektives Link-Building notwendige Reichweite erzielt. Bei einem hochwertigen Presseverteiler handelt es sich in aller Regel um einen kostenpflichtigen Service. Diese Kosten sind allein schon dadurch gerechtfertigt, weil sein Aufbau und seine Pflege eines kontinuierlichen und immensen Aufwands bedarf. Außerdem werden oftmals optional zusätzliche Leistungen geboten, wie zum Beispiel die Versendung der zu transportierenden Informationen an die dpa sowie die Publikation bei Google-News. Beide Newsticker können die Relevanz der verbreiteten Informationen stark und vor allem messbar steigern.

Bei PRNews24 stehen 27 verschiedene Kategorien zur Wahl – unter anderem für die Autoindustrie

Um Pressemeldungen reichweitenstark zu veröffentlichen, sollten Unternehmen also auf hochwertige Presseportale wie PRNews24 zurückgreifen. Hier stehen den Mandanten 27 Kategorien zur Verfügung, die ihnen eine auf die jeweilige Zielgruppe ausgerichtete Publikation ermöglichen. Insgesamt sind über 200 Presseportale gelistet, ergänzt durch Social Media und Google-News. Diese Portale sind teils allgemeiner, teils branchenspezifischer Natur. So steht beispielsweise der Automobilwirtschaft mit dem Presseverteiler für Auto-News die Möglichkeit offen, sehr zielgerichtete Auto News – beispielsweise zum Thema Elektromobilität – zu veröffentlichen. Diese erreichen nicht nur in direkter Ansprache ihre Kunden und Redakteure, sondern leisten darüber hinaus einen wertvollen Beitrag zu einem effektiven Link-Aufbau. Für eine optimale Strukturierung und Organisation ihrer Pressearbeit wird den Mandanten außerdem ein Pressefach zur Verfügung gestellt. Hier können unter anderem der Zeitpunkt der Veröffentlichung sowie die Aufrufe der einzelnen Pressemitteilungen auf den jeweiligen Presseportalen eingesehen werden, wo den Mandanten eine objektive Erfolgskontrolle jeder einzelnen PR-Aktion ermöglicht wird.

Kurzzusammenfassung

Die Pressearbeit hat die Aufgabe, Interessenten und Redakteure zu informieren und Link-Building zu realisieren. Der kostenpflichtige Service leistungsstarker Presseverteiler wie PRNews24 verspricht die Nutzung vieler hochwertiger Presseportale mit nur einem Klick. Zahlreiche zusätzliche Features runden den Service ab.

Pressekontaktdaten:

Prnews24

Das Presseportal für Pressemitteilungen

Franz-Lenze-Platz 63

47178 Duisburg

Ansprechpartner: E.Korkmaz

Web: https://www.prnews24.com

Tel: 0203-4799808