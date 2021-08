Ein ganz besonderes Angebot, um Ihr Unternehmen zu optimieren!

15 Minuten Coaching – kostenfrei

Steinach im August 2021 – Nabenhauer Consulting ist mit ihren Strategien auf Ergebnisse fokussiert und gibt ihren Kunden die Möglichkeit, mit dem persönlichen kostenfreien Coaching ein erstaunlich einfaches PreSales Marketing Systems kennenzulernen. PreSales Marketing System hilft den Kunden, neue Strukturen und Systeme zu schaffen und ihre Ziele noch besser zu erreichen. Während des Gratis-Coachings erfahren die Kunden, wie ihr Unternehmen aufgestellt ist, welche Prozesse verbesserungswürdig sind und welche Schritte zum langfristigen Unternehmenserfolg noch fehlen. Hier sind die wichtigsten Fakten zu dem einzigartigen Gratis Service: https://privatcoaching.presalesmarketing.com

Robert Nabenhauer ist seit über 20 Jahren Unternehmer, Trainer, Berater, Coach, Buchautor und seit 2010 Gründer der Nabenhauer Consulting. Sein Herzensthema ist die Entwicklung von Menschen und Organisationen, Vertriebseffizienz-Steigerung und die Automatisierung der Vertriebsanbahnung. Das Gratis Gespräch mit dem erfolgreichen Unternehmer und Coach Robert Nabenhauer dauert 15 Minuten und besticht durch eine Blitzanalyse zum Unternehmen und zu Produkten. Die Kunden erfahren über Strategien und Ideen für die Entwicklung und den langfristigen Erfolg ihres Unternehmens! Hier kann man alle weiteren Informationen über den Coaching-Ablauf erhalten und einen Termin zum gratis Telefon Coaching vereinbaren: https://privatcoaching.presalesmarketing.com

Nabenhauer Consulting ist bekannt für neuartige Angebote. Doch nicht nur deshalb zählt die trendige Firma zu den führenden Anbietern im Bereich Marketing. Mit dem Gratis Angebot “15 Minuten Coaching – kostenfrei!” blieb das Unternehmen seinem Ruf treu: jedes einzelne Element vom Coaching ist bis ins Detail ausgearbeitet. Der gesamte Prozess von der Positionierung des Unternehmens bis zur Vertriebsautomatik wird praxisnah und verständlich abgebildet.

Der Geschäftsführer der Nabenhauer Consulting, Robert Nabenhauer, ist sicher, dass unter seiner Verantwortung Nabenhauer Consulting weitere Marktanteile hinzugewinnen wird: “Wir treffen mit dem 15 Minuten Gratis Coaching die Kundennachfrage nahezu punktgenau. Ich zeige den Kunden, wie viel Zeit, wie viel Geld, wie viel Ressourcen haben sie in ihrem unternehmerischen Alltag schon in die Luft geblasen, obwohl es so einfach ist, eine effektive Positionierungsstrategie, die Stärken und Schwächen des eigenen Unternehmens zu berücksichtigen.”

Nabenhauer Consulting ist ein renommiertes Unternehmen. Die Kunden von Nabenhauer Consulting haben die Möglichkeit, gemeinsam mit Robert Nabenhauer herauszuarbeiten, welche Ziele sie selbst mit der Tätigkeit verknüpfen, womit sie später ihr Geld verdienen wollen, wie sie wahrgenommen werden möchten.

Nabenhauer Consulting entstand aus der Vision von Gründer Robert Nabenhauer und beschreitet neue Wege in der Beratung. Im Fokus steht die Beratung von Unternehmen, die sich mit umfassenden Konzepten und neuen Wegen für ihren unternehmerischen Erfolg auseinander setzen wollen. Robert Nabenhauer hat sich bereits vielfach als erfolgreicher Buchautor und Unternehmer einen Namen gemacht.

