Ein „Future Workplace“ im Schwarzwald

Dr. Langer Medical GmbH ist „Arbeitgeber der Zukunft“

Waldkirch, März 2022 – In einem Auswahlverfahren von verschiedensten Parametern wurde unter dem Motto „Top CEOs 2022 – Vordenker im Mittelstand“, die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen bewertet. Wichtige Fragen in diesem Zusammenhang waren: „Wie begegnen Sie den Herausforderungen Ihrer Branche? Welche Weichen werden gestellt? Welchen Führungsstil pflegt und welche Kultur prägt Ihr CEO?“

Ziel der Mittelstandsstudie 2022 ist es, gemeinsam mit dem Deutschen Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung (DIND), die DNA erfolgreicher Führung von kleinen, mittleren und großen Mittelständlern herauszufinden und daraus konkrete Handlungsempfehlungen abzuleiten. Schirmherrin der Mittelstandsstudie und DUP (Deutsche Unternehmer Plattform) Herausgeberin ist Brigitte Zypries, Bundeswirtschaftsministerin a.D.

„Nie war es wichtiger, die richtigen Talente zu gewinnen und zu halten. Nur dadurch lässt sich das steigende Innovationstempo und die Herausforderung der Transformation als Chance nutzen“, so Brigitte Zypries gegenüber dem DIND.

Im Ergebnis wurde der Dr. Langer Medical GmbH ein ausgeprägtes Verständnis für die Bedürfnisse ihrer Kunden und Mitarbeitenden, eine moderne, auf Innovation ausgerichtete Unternehmenskultur und das Bekenntnis des Managements zu Digitalisierung und Nachhaltigkeit ausgestellt. „Ein herausragendes Statement für uns“, stellte Christian Hartmann, Geschäftsführer für Vertrieb, Service und Marketing der Dr. Langer Medical fest.

Im Interview wurde deutlich, wie die Dr. Langer Medical GmbH ihren erfolgreichen Kurs auch längerfristig fortsetzen will. Das robuste Wachstum aus dem vergangenen Jahr setzt sich auch zu Jahresbeginn 2022 fort. Eine klare Positionierung, Zuverlässigkeit, Qualität und Innovationskraft bilden die Grundlage, um dieses Wachstumskurs erfolgreich fortführen zu können.

Innovation und Digitalisierung gehören zur DNA des Unternehmens. Sie sind Teil der Firmenkultur und seit Beginn Grundlage des Produktangebots, wie die Einführung der benutzerfreundlichen Touchscreen-Oberfläche vor bereits fast 20 Jahren eindrucksvoll belegt. Mittlerweile ist der Entwicklungsprozess vollständig digitalisiert und eine Infrastruktur, die digitales Arbeiten ermöglicht, ist bereits seit Beginn der Pandemie etabliert. Grundlage für Innovationen sind eine Unternehmenskultur, die Austausch und Zusammenarbeit fördert, sowie das hohe Ausbildungsniveau unter den Mitarbeitenden, in das auch berufsbegleitend kontinuierlich investiert wird.

Der Teambildung wird besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Man achtet bei der Dr. Langer Medical GmbH auf Diversität, sowohl was die Geschlechterbalance als auch die Altersstruktur betrifft. Moderne Führung und zeitgemäße Benets, wie z.B. Jobrad- und Fitnessangebote, runden das insgesamt sehr positive Gesamtbild ab.

