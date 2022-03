Ein echter Hingucker: Wasi Displays fertigt elektrisch betriebene Drehsäulen

Elektrisch betriebene Drehsäulen für den Markenauftritt am Point of Sale gibt es aus vielfältigen Materialien. Mit ihren Dreheffekten sorgen die Displays für mehr Aufmerksamkeit und wecken Neugier.

Mit den elektrisch betriebenen Drehsäulen von Wasi Displays kommt Bewegung in die Produktpräsentation. Sei es am Messestand oder am Point of Sale. „Die Drehsäulen sind eine gute Möglichkeit die Marke oder einzelne Produkte hervorzuheben“, sagt Johannes Wasikowski. Juniorchef und Schreinermeister. Er ist verantwortlich für das Produktdesign und die Produktentwicklung bei der Johannes Sebastian Wasikowski GmbH & Co. KG mit Sitz im oberfränkischen Lichtenfels. Der renommierte Displayhersteller hat ein ausgeklügeltes Verfahren für den Dreheffekt entwickelt.

„Wir bauen im unteren Bereich der Säule oder des Displays einen Drehmotor ein“, so Wasikowski. Anschließend kann sich dieser in unterschiedlichen Geschwindigkeiten bewegen. „Wir können eine Umdrehung pro Minute realisieren aber auch zwei oder drei“, sagt Wasikowski. Zudem seien auch ausgeklügelte Steuerungen möglich.

Elektrisch betriebene Drehsäulen gibt es aus verschiedenen Materialien

Gefertigt werden die elektrisch betriebenen Drehsäulen aus unterschiedlichen Materialien: „Wichtig ist nur, dass die Säule am Ende nicht zu schwer wird“, so der Juniorchef von Wasi Displays. Ob leuchtende Acrylsäule für den eindrucksvollen Messeauftritt oder eine leichte Holzsäule für den spannenden Markenauftritt im stationären Einzelhandel: „Besonders größere Marken schätzen elektrisch betriebene Drehsäulen, um sich von anderen Produkten und Wettbewerbern abzuheben und um ihren Kundinnen und Kunden einen echten Eye Catcher zu bieten“, sagt Johannes Wasikowski. Er weiß aus langjähriger Erfahrung: Die Drehsäulen eignen sich hervorragend als Werbeträger, um Interessenten auf sich aufmerksam zu machen. Für die eigentliche Warenpräsentation hat Wasi POS-Displays mit Drehelementen entwickelt.

In Kombination mit POS-Displays verbinden Drehelemente von Wasi Eye-Catcher-Funktion mit Warenpräsentation

Die perfekte Möglichkeit Dreheffekt und Warenpräsentation zu verbinden, bieten POS-Displays von Wasi mit Drehelementen. Gute Erfahrungen hat Wasi Displays und seine Kunden zum Beispiel mit Drehtellern gemacht, die am POS-Display befestigt waren. „Auf dem Teller dreht sich das Hauptprodukt, zum Beispiel Flaschen oder Spielzeuge, darunter wird die Ware präsentiert und zum Verkauf angeboten“, erklärt Wasikowski. Auf diese Weise lässt sich die Warenpräsentation mit einem Eye Catcher verbinden.

„Bei der Gestaltung und den Effekten sind der Fantasie kaum Grenzen gesetzt“, so Wasikowski. Eine weitere beliebte Anwendung seien Drehelemente an der Seite des POS Displays. „Viele Hersteller verwenden auch Produktfotos oder Logos, die sich oberhalb des Displays drehen und Aufmerksamkeit erzeugen“, erzählt Johannes Wasikowski.

Insgesamt bieten POS-Displays mit Drehelementen und elektrisch betriebene Drehsäulen gute Effekte, um sich abzuheben und am Point of Sale oder auf dem Messestand seinen Produkten das gewisse individuelle Etwas zu verleihen.

Weitere Informationen zum Unternehmen, seinen Leistungen und Projekten gibt es online:

www.wasi-displays.de

Seit 60 Jahren kompetente Beratung, flexible Fertigung und hochwertige Materialien für Ihr Verkaufsdisplay! Wasi-Service ist persönlich und nah. Von der Idee bis zum Versand Ihres individuellen Displays sind wir an Ihrer Seite. Begonnen hat alles 1953 mit Johannes Sebastian Wasikowski. Den Startschuss für die Warendisplays gab es 1990 mit Wilhelm Wasikowski. Inzwischen ist unser Familienunternehmen mit Schreinermeister Johannes Wasikowski in der dritten Generation.

Wasi-Displays und -Ladenbauelemente sind seither individuell und hochwertig. Die Herstellung der Verkaufsständer an einem Standort macht uns besonders flexibel und schnell. Wir entwickeln unsere Präsentationssysteme stetig weiter und setzen auf nachhaltige Rohstoffe. Holz, Metall oder Acryl machen Ihren individuellen Produktaufsteller zum Eyecatcher. Lassen Sie sich von Ideen mit Persönlichkeit begeistern – lernen Sie Wasi Displays kennen!

