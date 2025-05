EIN ABSCHIED MIT BLICK NACH VORN

Karl-Friedrich Westerhoff verlässt Blanke Systems GmbH – Kontinuität in der Anwendungstechnik sichergestellt

Karl-Friedrich „Kalle“ Westerhoff, Leiter Anwendungstechnik und Produktentwicklung Flächenheiz- und Kühlsysteme, verlässt die Blanke Systems GmbH nach sieben Jahren erfolgreicher Tätigkeit.

Westerhoff kam im Mai 2018 zu Blanke und hat in dieser Zeit maßgeblich die estrichbasierten Flächenheiz- und Kühlsysteme des Unternehmens eingeführt. Neben der Produkt- und Systementwicklung führte er zahlreiche Schulungen durch. „Es war mir eine große Freude, der PERMATOP-Systeme in der Entwicklung, Schulung und dem erfolgreichen Aufbau zu begleiten. Heute kann ich mit Stolz sagen: Die Aufgabe ist erfüllt. Deshalb ist für mich die Zeit gekommen, ein neues Kapitel aufzuschlagen“, erklärt Karl-Friedrich Westerhoff zum Abschied.

Peter Blanke, geschäftsführender Gesellschafter der Blanke Systems GmbH bedankt sich bei Herrn Westerhoff für sein Engagement und seinen wertvollen Beitrag zur Entwicklung unserer Flächenheiz- und Kühlsysteme. „Seine Expertise und sein Einsatz haben uns entscheidend vorangebracht. Wir wünschen ihm viel Erfolg für seine Zukunft und bleiben gerne in Kontakt.“

Auch nach dem Ausscheiden von Herrn Westerhoff stellt Blanke Systems die Kontinuität und den hohen Standard in der Anwendungstechnik sicher. Ein wichtiger Baustein hierbei ist Christoph Hegmann. Mit seiner langjährigen Erfahrung in der Bauleitung und seinem fundierten Fachwissen im Bereich nachhaltiger Energienutzung und Gebäudesanierung, insbesondere im Bereich Flächenheizung, steht er den Kunden von Blanke Systems als erfahrener Experte zur Seite. Hegmann verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Branche und hat vor fünf Jahren seine Meisterprüfung im Heizungsbau abgelegt. Christoph Hegmann verbindet fundiertes Fachwissen mit praktischer Erfahrung und einer ausgeprägten Kundenorientierung. „Er ist ein wertvoller Ansprechpartner für unsere Kunden vor Ort auf der Baustelle und unterstützt sie bei der Entwicklung individueller Lösungen“, so Peter W. Blanke.

Hegmann selbst sieht seine Rolle als Bindeglied zwischen Vertrieb und Anwendungstechnik. Sein Anspruch ist es, sein Wissen und seine Leidenschaft „aus der Praxis für die Praxis“ weiterzugeben. Er steht den Kunden von Blanke Systems beratend und unterstützend zur Seite.

Blanke Systems blickt zuversichtlich in die Zukunft und freut sich darauf, gemeinsam mit seinen Kunden und Partnern weiterhin innovative Lösungen im Bereich Flächenheiz- und Kühlsysteme zu entwickeln.

Blanke überzeugt. Blanke Systems GmbH & Co. KG ist ein international tätiger Hersteller und Systemanbieter von Fliesenzubehör mit hohem Qualitätsanspruch und Wert. Kundennähe und jeweils auf die Märkte optimierte Vertriebsstrukturen und Logistik ermöglichen die erfolgreichen Aktivitäten in mehr als 80 Ländern. Mit dem frühzeitigen Erkennen von Marktentwicklungen legt man bei Blanke den Grundstein für Produktneuentwicklungen und baut so kontinuierlich sein Know-how aus. Die Produkte von Blanke helfen Handwerkern, Architekten und Planern dabei, gemeinsam überzeugende Arbeit zu leisten.

