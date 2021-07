Eignet sich Storytelling für Ihr Unternehmen?

Stories sind seit jeher ein beliebtes Medium, um wichtige Inhalte zu transportieren. Mit neuen Methoden klar kommunizieren zu können, Marketing- und Pressearbeit, die wirklich ankommt – das ist für erfolgreiche Unternehmen heutzutage unerlässlich. Die Grazer Kommunikationsagentur CMM hat hier die Lösung für alle Branchen und Unternehmen gefunden, um den richtigen Anfang zu machen. Mit einem eigens konzipierten Storytelling-Test erhalten Marketing-, Vertriebs- und Kommunikationsabteilungen einen Einblick in die Effizienz ihrer Kommunikationsmaßnahmen und ihres Story-Potenzials: cmm.at/story-test

Der Schlüssel zur Unternehmensstory

Wer kennt sie nicht? Die Momente und Augenblicke, in denen keine Marketingstrategie wirklich den gewünschten Erfolg bringt. In denen man sein Bestes an Drucksorten, Postings und Bravado herausgibt, um doch nicht gesehen und gehört zu werden. Manchmal, so scheint es, fehlt das gewisse “Etwas”, um Interessent*innen zu Kund*innen und Geschäftspartner*innen zu machen.

Immerhin ist Kommunikation ebenso individuell wie anspruchsvoll. Die richtige Story an das richtige Publikum zu bringen ist ausschlaggebend – vor allem aufgrund der stetig steigenden Intensität interner und externer Kommunikation. Doch nicht nur das Marketing profitiert von einer guten Kommunikationsstrategie. Sie ist ein wesentlicher Meilenstein des vertrieblichen Erfolgs.

Es gilt also, den richtigen Ansatz zu finden, damit man Storytelling auf das eigene Unternehmen und die Produkte ausrichten kann und die eigene Kommunikation systematisch zu verbessern. Die Agentur CMM bietet hier die Lösung: Mit dem Test werden Ihnen grundlegende Fragen zum Nutzen von Storytellling in Bezug auf Ihr Unternehmen beantwortet. So wird der Status quo reflektiert und Verbesserungspotenziale werden aufgezeigt. Damit sind die nächsten Schritte schnell klar – man kann direkt sehen, wo Storytelling am wirksamsten greifen könnte.

Wie effizient kommunizieren Sie?

Ausgangspunkt sind verschiedene Fragen, die es zu beantworten gilt, etwa wie es um die Kommunikation Ihrer Unternehmenswerte steht, wie groß das Unternehmen ist oder wie Social Media-Kanäle genutzt werden. Die Antworten geben darüber Aufschluss, welche Schrauben gedreht, welche Anpassungen gemacht werden können, um den Auftritt Ihres Unternehmens noch weiter voranzubringen. Vielleicht ist eine Brand und Product Story ja genau das richtige Werkzeug für den Ausbau Ihrer Unternehmensgeschichte?

Wie Sie bestimmt wissen: Die Pain Points der Zielgruppe zu kennen ist ebenso wichtig, wie sich von anderen Unternehmen abzuheben. Hier bietet Storytelling die Möglichkeit, Kund*innen genau jene Lösungen zu präsentieren, die sie brauchen. “Gesucht und gefunden” ist hier das Motto – zielgerichtet zu kommunizieren, damit Kund*innen wissen, dass Ihr Angebot genau das ist, worauf sie gewartet haben.

Sind Sie noch skeptisch, ob Storytelling in Ihrer Branche das Richtige ist? Oder wollen Sie testen, wie effizient Ihre Kommunikationsmaßnahmen bereits sind? Den ersten Schritt auf der Reise hin zu systematisierter, wirksamer Kommunikation können Sie jetzt schon tun. Mit dem Test bekommen sie den roten Faden an die Hand, mit dem Sie auf dem besten Weg zu einem hervorragenden Story-Konzept sind. Machen Sie selbst den Test unter cmm.at/story-test

Die Story der Agentur CMM

Das Know-how das im Test der Grazer Kommunikationsagentur steckt, kommt natürlich nicht von ungefähr. Die Agentur CMM ist seit 21 Jahren das Grazer Powerhouse für Storytelling. Jürgen Mellak, Christian Mörth und ihr 18-köpfiges Team sorgen seither für die erfolgreiche Konzeption und Umsetzung der Stories zahlreicher Unternehmen und Marken.

In mittlerweile zwei Jahrzehnten entstanden in der Agentur CMM bereits eine Vielzahl an erfolgreichen und preisgekrönten Kampagnen, Markenentwicklungen sowie Positionierungs- und Kommunikationsprojekten. Bereits sehr früh wurde dem digitalen Zeitalter Rechnung getragen, Units wie Social Media, Content Marketing oder Digital etabliert und ausgebaut. Heute besteht das 18-köpfige Team aus Expert*innen aus allen relevanten Kommunikationsdisziplinen, die interdisziplinär für namhafte Klient*innen arbeiten und Tag für Tag spannende Geschichten erzählen.

