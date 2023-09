EigenART | Vernissage mit Live-Musik

Location: Galerie Hundert

Street: Höninger Weg 100

City: 50969 – Köln (Germany)

Start: 30.09.2023 19:00 Uhr

End: 30.09.2023 22:00 Uhr

Entry: free



Die Künstlerin Liss Nau lädt Kunstliebhaber und Enthusiasten dazu ein, in ihre faszinierende Welt der Kreativität einzutauchen. Ihre Ausstellung mit dem Titel „EigenART“ präsentiert eine vielfältige Sammlung von Werken, die Besucher:innen dazu anregt, ihre eigene Vorstellungskraft zu entfalten. Liss Nau ist bekannt für ihre einzigartige Herangehensweise an die Malerei, bei der sie verschiedene Medien, Stile und Techniken miteinander verwebt und autodidaktisch erkundet.

„EigenART“ ist das Ergebnis jahrelanger Forschung und künstlerischer Experimente, die darauf abzielen, mit konventionellen Normen zu brechen und neue Ausdrucksformen zu finden. Die Ausstellung präsentiert eine fesselnde Mischung aus Gemälden, Objekten und Fotografien, die die Sinne ansprechen und Betrachter:innen in eine Welt der Reflexion und Imagination führen.

Die Ausstellung findet zwischen dem 30. September und dem 07. Oktober in der Galerie Hundert, am Höninger Weg 100 in Köln Zollstock statt. Hierbei handelt es sich um einen renommierter Ausstellungsort für werdende Medienkünstler:innen und Kommunikatöre der HMKW – Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft.

Die Vernissage beginnt am 30. September um 19 Uhr und wird musikalisch vom Duo Alma Gemela begleitet und bietet die Möglichkeit zum kreativen und inspirativen Austausch.

„EigenART“ ist mehr als nur eine Kunstausstellung. Es ist eine Einladung Inspiration zu entfesseln, Konventionen zu überdenken und Schönheit in der Vielfalt zu erkennen.

Zur Künslerin:

www.liss-nau.com

www.instagram.com/liss.nau

btc Art – by Liss Nau

Liss Nau ist freiberufliche Fotografin, Künstlerin, Kommunikationsexpertin und Illustratorin.

Kontakt

Liss Nau / btc Art

Lisa Marie Nau

Mülheimer Str. 1 1

53909 Zülpich

015203075156



https://btc-art.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.