Eichenparkett inkl. Verlegung in Berlin ab 65 €/m²

Hochwertiges Eichenparkett in 8 Veredelungen. Komplettservice inkl. Fachverlegung und MwSt. im Showroom Konstanzer Str. 10, 10707 Berlin.

BERLIN – Exklusiver Echtholzboden trifft auf professionelles Handwerk: Ab sofort steht Kunden in Berlin ein umfassendes Komplettangebot für hochwertiges Eichenparkett inklusive fachgerechter Verlegung zur Verfügung – und das zu einem transparenten Festpreis ab 65 €/m² inkl. MwSt.

Vielfalt für jeden Wohnstil

Die neue Kollektion umfasst 8 edle Farb- und Oberflächenvarianten: Cappuccino, Raw Wood, Crema, Nugat, Dark Nugat, Vulkan sowie klassische Finishes in Lack und Öl.

Technische Details & Qualität:

• Holzart: 100 % Eiche

• Format: 11 × 100 × 600 mm

• Nutzschicht: 3,5 mm (mehrfach schleifbar für eine lange Lebensdauer)

• Verarbeitungsdetails: 0,5 mm Fase für eine ausdrucksstarke Optik und Dreidimensionalität

• Verlegeart: Vollflächige Verklebung

• Geometrie: Ideal geeignet für die ausdrucksstarke Fischgrät-Verlegung (Herringbone) sowie den klassischen Schiffsboden.

Alles aus einer Hand: Komplettservice in Berlin

Das Angebot richtet sich an Bauherren, Architekten und Immobilieneigentümer, die Wert auf Qualität und Planungssicherheit legen. Der Preis ab 65 €/m² beinhaltet neben dem hochwertigen Parkettmaterial bereits die professionelle Verlegung vor Ort sowie alle gesetzlichen Steuern.

Muster und Beratung vor Ort:

Interessenten können die Parkettmuster direkt im Showroom begutachten und sich individuell beraten lassen:

Adresse:

Konstanzer Str. 10

10707 Berlin (Charlottenburg)

Kontakt & Anfragen:

E-Mail: info@holzpoint.com

Telefon: 030 88 00 14 44

Website: https://www.holzpoint.com/

Ihr Profi für Parkett & Holzarbeiten. Wir bieten erstklassige Bodenbeläge & Restaurierung zu Bestpreisen, da wir direkt mit Herstellern arbeiten. Stets Material auf Lager für sofortige Projekte.

Unsere Leistungen:

– Verkauf & Verlegung von hochwertigem Parkett

– Fachgerechtes Schleifen, Ölen & Lackieren

– Restaurierung alter Böden

– Holztreppen & Stufen-Service

– Aufarbeitung von Arbeitsplatten

– Individuelle Holzarbeiten nach Maß

Alles aus einer Hand – handwerkliche Qualität zum fairen Preis. Wir verwandeln Ihr Zuhause in ein Wohlfühlparadies. Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Angebot!

Kontakt

Holz Point

Michael Tseraidis

Konstanzer Str. 10

10707 Berlin

030 88 00 14 44



https://www.holzpoint.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.