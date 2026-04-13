Ei Electronics mit EcoVadis Goldmedaille ausgezeichnet

Nachhaltigkeit im Werk Shannon

Düsseldorf, April 2026 – Die auf Rauchwarnmelder spezialisierte Ei Electronics-Unternehmensgruppe mit Sitz im irischen Shannon wurde im März von Ecovadis mit einer Goldmedaille für Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Diese Anerkennung unterstreicht das nachhaltige und verantwortungsbewusste Handeln des Unternehmens.

Bereits zum dritten Mal ließ Ei Electronics durch EcoVadis seine Nachhaltigkeit auf Unternehmensebene prüfen. Nach einer silbernen Medaille im Vorjahr konnte sich Ei Electronics in der Bewertung nochmals deutlich verbessern und zählt nun zu den Top 2 Prozent der weltweit rund 130.000 durch EcoVadis bewerteten Unternehmen. Für Wohnungsunternehmen, die hohe Anforderungen an Nachhaltigkeit stellen, ist diese Auszeichnung neben der nachgewiesenen Qualität der Produkte ein weiterer Grund, sich beim Brandschutz für Melder von Ei Electronics zu entscheiden.

Hohe Punktzahl bei detaillierter Bewertung

EcoVadis gilt als weltweit führende Plattform für Nachhaltigkeits-Ratings von Unternehmen. Anders als bei anderen Nachhaltigkeitszertifizierungen findet die EcoVadis-Bewertung auf Unternehmens- und nicht auf Produktebene statt. Sie beurteilt 21 Nachhaltigkeitskriterien in vier Kernbereichen: Umwelt, Arbeit & Menschenrechte, Ethik sowie nachhaltige Beschaffung. Die herausragenden Ergebnisse unterstreichen die starke Positionierung von Ei Electronics im Bereich Nachhaltigkeit und belegen die konsequente Umsetzung einer verantwortungsbewussten Unternehmensstrategie.

Recycling-Programm setzt starkes Zeichen

Auch in Deutschland engagiert sich Ei Electronics für Nachhaltigkeit. Seit zwei Jahren bietet das Unternehmen das kostenfreie Recycling von Altgeräten an. Sogar Melder anderer Hersteller werden im 1-zu-1 Austausch gegen neue Rauchmelder von Ei Electronics akzeptiert (nur Projektgeschäft). Nach Anmeldung eines Austauschprojektes unter www.eielectronics.de/recycling-angebot muss nur der Versand der Altgeräte zum Recyclingbetrieb übernommen werden. Die alten Rauchmelder werden dort in ihre Bestandteile – Plastik, Platine und Batterie – zerlegt, um sie für die Weiterverarbeitung und die Rückgewinnung von Roh- und Wertstoffen nutzen zu können.

Ei Electronics ist europäischer Marktführer für Rauchwarnmelder in Wohngebäuden. Als Hersteller qualitativ hochwertiger Brandschutz-Lösungen verfügt das in Shannon (Irland) ansässige, inhabergeführte Unternehmen über 60 Jahre Erfahrung. Sämtliche Warnmelder werden vor Ort von eigenen Expertenteams entwickelt und hergestellt. Zu den besonderen Kompetenzen zählen die Bereiche Ferninspektion, Barrierefreiheit und Funkvernetzung.

Die Produktion erfolgt nach strengsten internationalen Standards. Die hohe Qualität der Produkte wird durch unabhängige Prüfinstitute und regelmäßige Spitzenplatzierungen in Verbrauchertests bestätigt. So kürte die Stiftung Warentest bereits viermal in Folge Rauchwarnmelder von Ei Electronics zum Testsieger*. Seit 2014 ist Ei Electronics in Deutschland als eigenständiges Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf vertreten. Ein großes Zentrallager sichert kurze Lieferzeiten für den deutschsprachigen Markt.

Weitere Informationen: www.eielectronics.de

*Stiftung Warentest 1/2021, 1/2018, 1/2016 und 1/2013

Firmenkontakt

Ei Electronics

Oliver Williges

Kattunbleiche 35

22041 Hamburg

040679446-6112



http://www.eielectronics.de

Pressekontakt

Faktor3 AG i.A. von Ei Electronics

Oliver Williges

Kattunbleiche 35

22041 Hamburg

0406794466112



http://www.eielectronics.de

Bildquelle: Ei Electronics