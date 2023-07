Ehrlicher Klang zu Aktionspreisen: Nubert gibt kräftige Rabatte auf 2. Wahl

Mit den Produkten aus der Kategorie 2. Wahl bietet Nubert preisbewussten Käufern das ganze Jahr über tolle Schnäppchen an. Mit einer Verkaufsaktion vom 18. Juli bis 7. August 2023 werden die Preise dafür noch weiter reduziert. Die perfekte Gelegenheit also, um die eigene HiFi- oder Heimkino-Anlage besonders günstig aufzuwerten – solange der Vorrat reicht.

Schwäbisch Gmünd, 18. Juli 2023 – Die inneren Werte zählen: In der Kategorie 2. Wahl bietet Nubert technisch einwandfreie Produkte an, die ohne Einschränkungen die gewohnte Klangqualität bieten und nur minimale Schönheitsfehler haben. Mit der aktuellen Verkaufsaktion vom 18. Juli bis 7. August 2023 werden die Preise für die 2. Wahl noch weiter reduziert. In dieser Zeit können sich preisbewusste Fans des guten Klangs ihre HiFi- und Heimkino-Wünsche zum Vorzugspreis erfüllen. Im Gegensatz zur B-Ware weist die 2. Wahl nur kleinste optische Mängel auf, die aus ein bis zwei Metern Entfernung praktisch kaum noch zu erkennen sind. Selbstverständlich gibt es auch auf die Artikel der 2. Wahl die volle Garantie für sorgenfreien Hörgenuss. Für alle stark reduzierten Angebote während der Verkaufsaktion git: Solange der Vorrat reicht – es lohnt sich also, schnell zuzuschlagen.

Alle Infos sowie die aktuellen Angebote sind auf der Aktionsseite zu finden: https://www.nubert.de/sale/aktionen

Über Nubert

Klangfaszination aus Baden-Württemberg: Mit über 45 Jahren Marktpräsenz gehört die Nubert electronic GmbH aus Schwäbisch Gmünd zum Kreis der renommierten Hersteller mit langjähriger Erfahrung bei der Entwicklung hochwertiger Lautsprecherboxen für Musik- und Filmwiedergabe. Von besonderer Bedeutung für das Unternehmen war und ist die Tatsache, dass es seit 1975 unter der Leitung seines Gründers, Inhabers und Entwicklungschefs Günther Nubert steht. Vor dem Hintergrund jahrzehntelanger Erfahrung entstand die nuPro-Serie, die den exzellenten Ruf des Unternehmens unter Fachmedien, Toningenieuren, Produzenten und Musikern begründet hat.

Als Direktvertreiber bietet Nubert Kunden die Möglichkeit, in den eigenen Filialen und Hörstudios einzukaufen oder sich die Produkte auf dem Versandweg bequem nach Hause schicken zu lassen. Diese Vertriebsform bringt dem Kunden eine Reihe handfester Vorteile. Häufig gelobt wird beispielsweise das sehr gute Preis-Leistungs-Verhältnis von Nubert Boxen, die aufgrund der eingesparten Händlermarge immer preisgünstiger sein können als vergleichbar ausgestattete Produkte von Mitbewerbern. Oder auch die 30-tägige Testfrist für Versandkunden, die neu erworbene Lautsprecher und Elektronikkomponenten in aller Ruhe in den eigenen vier Wänden ausprobieren können.

www.nubert.de

