Ehemaliger Direktor von Google und RCS Mediagroup zum International Business Development Director von The League berufen

Davide Galante wird das europäische Branchennetzwerk spezialisierter Marketing-Agenturen mit Schwerpunkt Familie leiten

Hamburg, Deutschland – 11. September 2022 – The League, ein europäisches Branchennetzwerk, das globale Insights, Strategien und kreative Lösungen für Familienmarken anbietet, hat heute die Ernennung von Davide Galante zum International Business Development Director bekanntgegeben. Die Einstellung des ehemaligen RCS Mediagroup- und Google-Managers erfolgt nach einem arbeitsreichen Quartal für die fünf derzeitigen Agenturen von The League, zu denen Kids Industries (Großbritannien), Com des Enfants (Frankreich), KB&B (Deutschland), Kulta (Italien) und The Modern Kids & Family (Spanien) zählen.

Vor der Gründung seines eigenen Unternehmens, World Funk Picture, wo er Kunden wie UEFA, DHL und Volkswagen eine Roadmap für Geschäftswachstum mit Hilfe von Daten, Analytik, KI, Content, Martech und Adtech lieferte, war Galante Direktor bei RCS Mediagroup, einer internationalen Multimedia-Verlagsgruppe mit Sitz in Italien. Dort war er für alle Omnichannel-Marketingservices für Kinder und Familien für Marken wie Corriere della Sera, Sfera Editore, Io e il mio bambino, Quimamme.it und Style Piccoli verantwortlich.

Galante bringt eine Fülle von strategischen und taktischen Kenntnissen in The League ein. Allein seine Fähigkeiten und Erfahrungen aus seinen sieben Jahren bei Google werden von unschätzbarem Wert sein. Vom Online Agency Channel Lead (Italien), wo er einen Google Platinum Award für das Onboarding von 2000 neuen Partnern und die Verdopplung der Einnahmen in nur zwei Jahren gewann, über den Online Media Manager (Südeuropa) bis hin zum Sales Operations Regional Agency Lead (Nord- und Zentraleuropa).

Rolf Kosakowski, CEO und Mitbegründer von KB&B, kommentierte die Ernennung: „Wir freuen uns sehr, dass Davide zu The League stößt! Sein Hintergrund in der Familienbranche ist beeindruckend, ebenso wie sein datengesteuerter Ansatz für Marketing und Insights. Mit einem umfangreichen Kundennetzwerk und breiter Erfahrung in der paneuropäischen Geschäftsentwicklung ist er die ideale Person, um unser Netzwerk von hochspezialisierten Agenturen weiterzuentwickeln und auszubauen.“

Über seinen Eintritt in das Unternehmen fügte Galante hinzu: „Ich freue mich sehr, in The League mit einer so fantastischen und fokussierten Agenturengruppe zusammenzuarbeiten! Ich werde meine umfangreiche Erfahrung im Familienmarkt nutzen, um die Marke aufzubauen. Es gibt eine Menge Markenarbeit da draußen und unser Portfolio ist bereits unglaublich stark – wir arbeiten derzeit mit Unternehmen wie McDonalds, LEGO GROUP, Amazon Kids+, Sony Music und vielen anderen zusammen, sodass wir in einer großartigen Position sind, um in neue Märkte zu expandieren.“

Es gibt B2C-Agenturen. Und es gibt B2B-Agenturen.

Wir sind eine B2We-Agentur.

Wir sind spezialisiert auf die unterschiedlichste Zielgruppe der Welt: Familien.

Davon gibt es in Deutschland über 11 Millionen. Menschen von 0 bis 60, die in vielfältigen Eltern-Kind-Gemeinschaften zusammenleben, eine eigene kollektive Identität haben und jeden Tag die unterschiedlichsten Sichtweisen, Interessen, Bedürfnisse, Träume und Ziele aufeinander abstimmen.

Sie lassen sich nicht über Standard-Personas beschreiben. Sie verbinden Gen X, Y, Z und Alpha, wechseln von einer Entwicklungsstufe in die nächste und richten ihren Alltag – und damit auch ihre Konsumentscheidungen – nach immer neuen Herausforderungen aus.

Wer sie versteht und richtig anspricht, optimiert Marketing und Kommunikation für mehr als 30 Millionen Menschen.

Der eine Teil von ihnen repräsentiert Kaufkraft.

Der andere Zukunft.

