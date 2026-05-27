Ehem. Minister Pierret wird LSAA-Vorstandsmitglied

LSAA baut strategische Kompetenz und politische Vernetzung im europäischen Gesundheitssektor weiter aus.

München – 27.05.2026 – Christian Pierret, ehemaliger französischer Minister für Industrie, wurde am 22. Mai 2026 zum neuen Vorstandsmitglied der Life Sciences Acceleration Alliance e.V. (LSAA) mit Sitz in München gewählt. Diese Wahl unterstreicht die Bedeutung der LSAA als Vertretung von Investoren, führenden Unternehmen und Experten für die Stärkung des europäischen Life-Sciences-Ökosystems.

Eine strategische Brücke zwischen Politik und Innovation

Christian Pierret ist durch seine jahrzehntelange Arbeit in der Industriepolitik, Wirtschaftssteuerung und strategischen Führung eine herausragende Verstärkung für den Vorstand von LSAA. Als ehemaliger Minister für Industrie (1997-2002) und beigeordneter Minister für Industrie, KMU, Handel, Handwerk und Verbraucherangelegenheiten (2002) unter Premierminister Lionel Jospin und Präsident Jacques Chirac trug Pierret maßgeblich zur Stärkung der industriellen Wettbewerbsfähigkeit Frankreichs und zur Weiterentwicklung der Rahmenbedingungen für Innovationen bei.

Pierret engagierte sich im Laufe seiner Karriere immer wieder für die Entwicklung von Innovationsökosystemen. Bislang war er Mitglied des Beirats der LSAA und wechselt nun in den Vorstand. Er bringt ein umfangreiches Netzwerk aus politischen Entscheidungsträgern und Regulierungsbehörden in Europa ein. Seine Fachkenntnisse in der Wirtschaftsförderung sowie sein Ansehen bei wichtigen Akteuren in der europäischen Politik und im Regulierungsbereich machen ihn zu einem wichtigen Mittler zwischen den Interessen der Venture-Capital-Branche und den Gestaltern der regulatorischen Rahmenbedingungen.

Tief verwurzelt in der Life-Sciences-Branche

Über seine staatlichen Ämter hinaus engagierte sich Pierret weiter intensiv für die Stärkung der Life-Sciences-Innovation in der EU. Er war als Sonderberater bei France Biotech tätig und hatte Vorstandsmandate bei mehreren wegweisenden Life-Sciences-Unternehmen inne, darunter Deinove, Pharnext und Abivax. Pierret ist in Frankreich zugelassener Rechtsanwalt und hat durch zahlreiche Veröffentlichungen über Sozialismus, Sozialdemokratie und Industriestrategie zum politischen Dialog über die europäische Innovationspolitik beigetragen.

Ein entscheidender Moment für die europäischen Life Sciences

Diese Verstärkung erfolgt zu einem kritischen Zeitpunkt für die Life-Sciences-Innovation in Europa. Der große Preisdruck bei Arzneimitteln droht künftige Investitionen in Forschung und Entwicklung zu untergraben. Die LSAA setzt sich weiterhin für ausgewogene politische Maßnahmen ein, die geistiges Eigentum schützen, eine faire Bewertung innovativer Medikamente gewährleisten und den Wettbewerbsvorteil Europas im Bereich Biotech und Gesundheitswesen sichern.

Zitate

Christian Pierret, Vorstandsmitglied, LSAA:

„Die Förderung von Life-Sciences-Innovationen ist nicht nur eine wirtschaftliche Notwendigkeit – sie ist eine grundlegende Verantwortung, die wir für die Gesundheit und das Wohlergehen künftiger Generationen in ganz Europa tragen. Die Herausforderungen, denen wir uns heute gegenübersehen – von der Harmonisierung der Rechtsvorschriften bis hin zu nachhaltigen Finanzierungsmodellen – erfordern einen echten Dialog zwischen denjenigen, die Investitionen vorantreiben, und denjenigen, die die Politik gestalten. Es ist mir eine Ehre, meine Erfahrung und meine Netzwerke in diese wichtige Arbeit einzubringen, und ich werde mich dafür einsetzen, dass die Stimmen der Investoren dort Gehör finden, wo Entscheidungen über die Zukunft von Biotech in Europa getroffen werden.“

Rainer Westermann, Vorstandsvorsitzender, LSAA:

„Christian ist eine großartige Verstärkung für unseren Vorstand zu diesem wichtigen Zeitpunkt für den Life Sciences Sektor in Europa. Sein tiefgreifendes Verständnis des regulatorischen Umfeldes in der EU, verbunden mit der Fähigkeit einen Konsensus zwischen politischen Entscheidern und Industrievertretern zu erreichen, ist besonders wertvoll. Dass er sich im Vorstand von LSAA engagiert, ist ein Zeichen für die Bedeutung unsere Arbeit.“

Über die Life Sciences Acceleration Alliance (LSAA)

Die Life Science Acceleration Alliance ist ein Zusammenschluss von Venture Capital Investoren, Führungskräften aus der Wirtschaft und wissenschaftlichen Experten, die das Life-Science-Ökosystem stärken wollen. Die LSAA setzt sich für regulatorische Rahmenbedingungen und politische Maßnahmen ein, die Forschung, Kommerzialisierung und den Nutzen für die Patienten fördern. Mit regionalen Vertretungen in München, Paris und Brüssel arbeitet die LSAA aktiv mit EU-Institutionen und europäischen Entscheidungsträgern zusammen, um sicherzustellen, dass die Perspektiven der Investoren in die Politikgestaltung einfließen und dass Innovation für die Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Gesundheitswesens weiterhin eine zentrale Rolle spielt.

Mehr Informationen finden Sie unter: www.lsaa.eu

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81669 München

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