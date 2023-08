Egon Cholakian (CERN/NASA): Wenige Jahre zum Handeln

Ein dringender Aufruf des CERN- und NASA-Wissenschaftlers Egon Cholakian an die Menschheit: Uns bleiben nur wenige Jahre zum Handeln.

In einer eindringlichen Videoansprache hat Dr. Egon Cholakian, Teilchenphysiker am CERN und Bundeslobbyist im Weißen Haus, eine Reihe von alarmierenden Anomalien aufgezeigt, die in den letzten Jahren im System der Erde beobachtet wurden, darunter Destabilisierung des Erdkerns, unregelmäßige Beschleunigung der Erdrotation und Verschiebung der Rotationsachse, Abschwächung des Magnetfelds, Veränderungen in der Zusammensetzung der oberen Atmosphäre, eine beunruhigende Zunahme der Aktivität magmatischer Herde und Erdbeben im tiefen Erdmantel, wobei all dies durch eine deutliche Abnahme der Wärmeleitfähigkeit der Ozeane noch verstärkt wird.

„Diese alarmierenden Faktoren deuten nur auf eines hin – unser Planet steht am Rande der Selbstzerstörung, und der Menschheit bleiben nur noch wenige Jahre, um diese drohende Katastrophe abzuwenden“, erklärte Egon Cholakian und betonte: „Das Problem der wissenschaftlichen Welt, die solche Fragen lösen soll, ist, dass diese akademische Welt gespalten ist. Alles wird innerhalb des engen Rahmens einer bestimmten Disziplin untersucht. Die Frage der synchronen anomalen Destabilisierung aller Erdschichten und der damit verbundenen Gefahr einer drohenden Zerstörung unseres Planeten kann jedoch nur mit einem globalen interdisziplinären Ansatz untersucht werden.“

Egon Cholakian erklärt, dass der derzeitige wissenschaftliche Ansatz weder die Gründe für die oben genannten beunruhigenden Vorkommnisse erklären noch eine vernünftige Lösung dafür finden kann. Daher ist ein radikal neuer Ansatz erforderlich, um die dringende Lösung zu finden: „Wir müssen so bald wie möglich einen interdisziplinären, multivektoralen Mechanismus zur Rettung unseres Planeten einrichten, an dem die besten Wissenschaftler aus verschiedenen Ländern der Welt beteiligt sind.“ Die richtige und einzige Lösung für dieses Problem hängt von talentierten, vereinten Wissenschaftlern ab, die über unbegrenzte wissenschaftliche und finanzielle Ressourcen verfügen, betont Egon Cholakian.

In einer bemerkenswerten Videoansprache machte Egon Cholakian den weitsichtigen Vorschlag, ein einheitliches internationales wissenschaftliches Forschungszentrum mit unbegrenztem Zugang zu allen notwendigen Ressourcen zu gründen: „Dies wird es herausragenden Wissenschaftlern aus der ganzen Welt ermöglichen, ihre Anstrengungen zu vereinen und die Zerstörung des Planeten und der gesamten Menschheit zu verhindern.“

Außerdem betonte Egon Cholakian: „Im Namen der Wissenschaft und der Menschheit appelliere ich, Egon Cholakian, an Sie, die Staats- und Regierungschefs aller Länder der Welt, mit einem dringenden Aufruf: Begraben Sie die Kriegsbeile und kommen Sie an den Verhandlungstisch. Es ist an der Zeit, über eine geeinte Weltwirtschaft und eine konsolidierte geeinte Welt nachzudenken. Dies ist nicht nur eine Äußerung meiner Ansichten, sondern eine absolute Notwendigkeit, um das Überleben unseres Planeten zu sichern.“

Die vollständige Videoansprache von Egon Cholakian kann auf der Website des Earth Save Science Collaborative (ESSC) Projekts angesehen werden: earthsavesciencecollaborative.com

Wissenschaftler, die an einer Zusammenarbeit interessiert sind, können ihre Anfrage auf der Website einreichen.

Über Egon Cholakian: Dr. Egon Cholakian ist ein qualifizierter Teilchenphysiker, der als Technologieentwickler für den Future Circular Collider mit dem renommierten Teilchenphysiklabor CERN zusammenarbeitet; arbeitete an der Gestaltung der NISAR-Mission der NASA mit; war Mitglied der Internationalen Vereinigung für die Berufsausbildung von Geheimdienstanalytikern und internationaler Steuerrechtsexperte; diente als Steueranalytiker in der Kommission des Präsidenten für internationale Handels- und Investitionspolitik unter Präsident Nixon und Präsident Ford; arbeitete mit dem Reagan-Küchenkabinett und dem Weißen Haus von Präsident Reagan im Rahmen des Projekts Strategische Verteidigungsinitiative. Insgesamt hat Egon Cholakian mit vier US-Präsidenten zusammengearbeitet. Derzeit ist er als Lobbyist im US-Kongress und im Weißen Haus tätig. Egon Cholakian hat sich zu einer prominenten Stimme in Fragen des Klimawandels und der nationalen Sicherheit entwickelt.

Für weitere Informationen über Egon Cholakian und seine bedeutende Initiative besuchen Sie die Website des Projekts: earthsavesciencecollaborative.com

Unser Ziel ist es der Informierung der gesamten Menschheit über den Ausweg aus allen globalen Krisen: Energiekrise, soziale Krise, Wirtschaftskrise und vor allem aus der Klimakrise, beizutragen.

Außerdem stellen wir die wichtigen Informationen über die klimatische Situation zur Verfügung und erklären objektiv anhand von Fakten warum wir, als Menschheit, dringend ein anderes, schöpferisches Gesellschaftsformat jetzt brauchen.

