EGo3 WAVE Whirlpool Filter für MSpa Whirlpools

NEU EGO3 WHIRLPOOL FILTER FÜR MSpa und Brast

Ego3 Wave Filter nun auch für MSPA und Brast erhältlich

Wir haben etwa 1 Jahr an dieser neuen Innovation gearbeitet. Wir haben die Durchströmung, das Design und das Filtermaterial optimiert um einen perfekten Filter für MSpa Whirlpools und einen Filter für Brast Whirlpools anbieten zu können.

Das Ergebnis liegt nun vor: EGO3 Wave Filter für MSPA und Brast

Diese Filter passen direkt auf den Originalanschluss. Jedes Filterset enthält das Gehäuse für das Filtermedium und die neuen EGo3 Wave filterballs (3 Jahresfüllungen). Die Ego3 Wave filterballs wurde wieder auf die Anwendung optimiert. Aufblasbare Whirlpools haben kleinere Pumpen und weniger Wasser als große Hartschalen Whirlpools, darum müssen auch die filterballs anders sein. Die Ego3 Wave filterballs für MSpa und Brast sind dichter, kleiner und orange im Gegensatz zu den Ego3 filterballs „das Original“.

The best hot tub filter in the world developed and produced by EGo3.

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https://www.ego3-filter.com

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