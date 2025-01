Effizienter Schutz für Ihr Eigentum

In unruhigen Zeiten mit internationalen Konflikten sehnen sich die Menschen nach Sicherheit. Das gilt für Personen genauso wie für Immobilien oder Veranstaltungen. Mit dem Objektschutz für Frankfurt leistet die Alybaba GmbH einen wichtigen Beitrag für zusätzliche Sicherheit. Im Frankfurter Bahnhofsviertel gehören wir mit mehr als 40 betreuten Objekten zu den größten Sicherheitsdienstleistern.

Wir sind seit dem Jahr 2021 am Markt und bieten erstklassige Sicherheitslösungen an. Vom kleinen Familienbetrieb bis zum Großunternehmen bewachen wir alle Gewerbeobjekte. Auch für die Inhaber privater Liegenschaften bieten wir maßgeschneiderte Sicherheitskonzepte an.

Sicherheit für Immobilien – wir bieten den Komplettservice aus einer Hand

Bei der Bewachung Ihrer Liegenschaft können Sie sich auf unsere Teams verlassen. Wir möchten darüber hinaus weitere Dienstleistungen anbieten, damit Sie sich um nichts mehr kümmern müssen. Hier ein Auszug der wichtigsten Leistungen, auf die Sie bei uns vertrauen können:

-Chauffeure

-Einlass / Garderobe

-Haussicherheit*

-Lagerbewachung*

-Objektbewachung*

-Personenschutz

-Pförtner*

-Rezeptionist/-innen

-Servicemitarbeiter

Bei den in unserem Leistungsangebot mit * gekennzeichneten Services können auf Wunsch Überwachungskameras eingesetzt werden.

Wir sind der richtige Partner für große Herausforderungen

Neben der Bewachung von privaten und gewerblichen Objekten, bieten wir auch komplexe Sicherheitslösungen an. Wir sind Experten für maßgeschneiderte Sicherheitslösungen, unterstützt von modernster Technik. Unsere mobilen Videotürme mit Flutlicht und Bewegungsmelder sind einsatzfähig für:

-Abfall- und Recyclingbetriebe

-Baustellen

-Bundesgrenzschutz

-Events und Veranstaltungen

-Feuerwehren

-Flughäfen

-Industrieparks

-Kliniken

-Kritische Infrastruktur

-Lagerhallen

-Polizeistationen

-Solarparks

-Windräder

Zusätzlich zu dieser modernen Sicherheitstechnik erhalten Sie auf Wunsch unsere erfahrenen Sicherheitsfachkräfte. Wir gewährleisten Ihnen rund um die Uhr das Gefühl vollumfänglicher Sicherheit.

Unsere Sicherheitsmitarbeiter – zuverlässig und leistungsstark

Ein einwandfreier Charakter und körperliche Fitness sind Grundvoraussetzungen für alle Bewerber. Gemäß den Anforderungen des §34a GewO erfolgt eine professionelle Schulung zur Erlangung von Fachkompetenz. Im speziellen Training erlernen die Mitarbeitenden richtiges Verhalten in außergewöhnlichen Situationen und bei plötzlicher Gefahr. Sie handeln in jedem Fall ruhig und besonnen und sind gleichzeitig professionell und durchsetzungsstark.

Der Auftritt unserer Fachkräfte in der Öffentlichkeit ist unauffällig, gepflegt und in jeder Situation angemessen. Bei Events tragen die anwesenden Spezialisten einheitliche Kleidung und sind dadurch gut erkennbar. Ihr Objektschutz in Frankfurt ist mit unseren Teams in guten Händen, denen Sie vertrauen können!

Modernste Technik zur Unterstützung bei der täglichen Arbeit

Die Fachkräfte der Teams sind mit funktionaler Sicherheitsbekleidung komplett ausgerüstet. Kleine Kameras und Drohnen ergänzen die Arbeit für maximale Sicherheit. Damit wird präzise Überwachungsarbeit gewährleistet und auf mögliche Gefahren sofort reagiert. Überwachung in Echtzeit und sofortige Datenanalyse ergänzen unser erfolgreiches Handeln.

Größere Einsätze unserer Teams stehen unter der Leitung eines erfahrenen Supervisors. Er koordiniert mit technischer Unterstützung den Ablauf aller Aktivitäten und hat immer einen Notfallplan. Durch die Kombination von Fachkräften und modernster Technik erhalten Sie das perfekte Sicherheitskonzept. Mit dem Objektschutz für Frankfurt brauchen Sie sich keine Sorgen mehr zu machen!

Alybaba bietet maßgeschneiderte Sicherheitslösungen für Frankfurt am Main. Unser erfahrenes Team überwacht über 40 Objekte im Bahnhofsviertel, von Unternehmen bis hin zu privaten Räumlichkeiten.

Wir kombinieren modernste Technologien mit menschlicher Expertise, um eine sichere Umgebung zu schaffen. Ob Event-Sicherheit, Unternehmensschutz oder private Sicherung – unsere Experten sind bestens geschult und stets auf dem neuesten Stand der Sicherheitstechnik.

Ihre Sicherheit steht bei uns an erster Stelle. Mit Professionalität und Innovation sorgen wir dafür, dass Sie und Ihr Business geschützt sind. Vertrauen Sie auf Alybaba, Ihren verlässlichen Partner für Schutz und Frieden.

Firmenkontakt

Alybaba GmbH

Karim Aly

Westendstraße 16 – 22

60325 Frankfurt am Main

01627350000



http://alybaba.eu

Pressekontakt

SELLWERK – Frankfurt a. M

Kevin Hammerschlag

Wiesenhüttenstraße 18

60329 Frankfurt am Main

069 63198976



https://www.sellwerk-frankfurt.de/

